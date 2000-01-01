Самые возрастные гонщики Формулы-1, попавшие на подиум. Лидер рейтинга оскорбился и ушёл

Самые «пожилые» гонщики Ф-1, попавшие на подиум
Ради топ-10 Алонсо ещё гоняться и гоняться.
Фернандо Алонсо, 41 год, 7 месяцев, 5 дней
Третье место на Гран-при Бахрейна 2023 года позволило испанцу занять в рейтинге 19-е место. А кто же выше?
Марио Андретти, 42/06/15
Великий американец занимает 15-е место благодаря подиуму на Гран-при Италии 1982 года в составе «Феррари». Кстати, в квалификации Марио тогда взял поул.
Михаэль Шумахер, 43/05/21
Подиум на Гран-при Валенсии 2012 года — единственный в составе «Мерседеса» — принёс немцу 12-е место. Спасибо Мальдонадо за аварию с Хэмилтоном!
Джек Брэбем, 44/03/16
Трёхкратный чемпион мира замыкает топ-10 благодаря второму месту на Гран-при Великобритании — 1970.
Хуан Мануэль Фанхио, 46/02/15
Великий аргентинец занял второе место на Гран-при Италии — 1957 и завоевал пятый чемпионский титул. В нашем рейтинге Фанхио — шестой.
Джузеппе Фарина, 48/07/06
Первый чемпион Формулы-1 занимает пятое место. Подиум на Гран-при Бельгии 1955 года стал для него 20-м в карьере.
Пьеро Таруффи, 48/10/30
На Гран-при Италии 1955 года итальянцу не хватило всего семи десятых, чтобы опередить Фанхио и выиграть гонку в Монце.
Феличе Бонетто, 49/11/29
На Гран-при Нидерландов 1953 года Бонетто отдал свою машину Хосе Фройлану Гонсалесу — по правилам тех лет это допускалось. Два пилота разделили третье место.
Луи Широн, 50/09/18
На родной трассе в Монте-Карло монегаск финишировал третьим на Гран-при 1950 года. Впереди — Фанхио и Аскари.
Луиджи Фаджоли, 53/00/22
Победитель рейтинга! На Гран-при Франции 1951 года Фаджоли отдал машину Фанхио — и аргентинец на ней победил, разделив триумф с Фаджоли. Итальянец, однако, был разгневан приказом «Альфа Ромео» и решил больше не выступать в Ф-1.
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