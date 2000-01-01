Самые возрастные гонщики Формулы-1, попавшие на подиум. Лидер рейтинга оскорбился и ушёл

Луиджи Фаджоли, 53/00/22

Победитель рейтинга! На Гран-при Франции 1951 года Фаджоли отдал машину Фанхио — и аргентинец на ней победил, разделив триумф с Фаджоли. Итальянец, однако, был разгневан приказом «Альфа Ромео» и решил больше не выступать в Ф-1.