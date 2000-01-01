Переломы и ожоги? Ерунда! Гонщики Формулы-1, добившиеся успехов вопреки травмам

Гонщики Формулы-1, добившиеся успехов вопреки травмам
Выигрывали гонки и даже титулы.
Джеки Стюарт
В 1968 году шотландец вернулся в гонки, не залечив до конца перелом запястья. Это не помешало ему выиграть дождевой Гран-при Германии на «Нордшляйфе», а до этого победить и в Нидерландах.
Грэм Хилл
На Гран-при Южной Африки 1970 года механикам пришлось доставать Хилла из машины: он не до конца залечил перелом колена и повреждение связок. И всё же Грэм прорвался с 19-го места на шестое.
Ники Лауда
На Гран-при Испании 1976 года австриец занял второе место, хотя выступал со сломанными рёбрами. Это последствия инцидента, когда Лауда управлял… трактором!
Ники Лауда
Знаменитый камбэк Ники после пожара на «Нордшляйфе». Несмотря на кровоточащие раны на голове, Лауда занял четвёртое место на Гран-при Италии.
Нельсон Пике
Бразилец заработал сильное сотрясение мозга на Гран-при Сан-Марино — 1987. По словам Пике, после инцидента он был уже «не тем». Но авария не помешала Нельсону завоевать титул после девяти подиумов подряд.
Джонни Херберт
Шотландец угодил в страшнейшую аварию в Формуле-3000 и чуть не лишился ног. Хромающий Джонни тем не менее успешно дебютировал в Ф-1, став четвёртым в дебютной гонке в составе «Бенеттона».
Хайнц-Харальд Френтцен
Гонщик «Джорджана» сенсационно выиграл дождевой Гран-при Франции 1999 года, хотя выступал с трещиной в ноге после аварии на предыдущем этапе в Канаде.
Дэвид Култхард
Пилот «Макларена» попал в авиакатастрофу перед Гран-при Испании. Пилоты погибли, пассажиры джета — выжили. Дэвид, несмотря на переломы трёх рёбер, вышел на старт и занял второе место.
Марк Уэббер
Австралиец сломал плечо за четыре Гран-при до финиша сезона-2010. Уэббер не рассказал никому в команде, а на первом после травмы Гран-при Японии занял второе место.
Фернандо Алонсо
Испанец признался, что провёл половину сезона-2022 на фоне переломов обеих рук. Правда, деталей испанец не раскрыл. Травма не помешала Алонсо, к примеру, стать вторым в квалификации Гран-при Канады.
Бонус. Алан Стейси
Британский гонщик выступил на семи Гран-при Ф-1, хотя вместо одной ноги у него был протез. Увы, Стейси погиб на Гран-при Бельгии — 1960. Он потерял контроль над машиной, когда в шлем врезалась птица.
Переломы и ожоги? Ерунда! Гонщики Формулы-1, добившиеся успехов вопреки травмам
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