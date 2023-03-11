Распад «Мерседеса»: как чемпионы Формулы-1 скатились к середнякам?

В Формуле-1 очень рассчитывали на «Мерседес» — после сильной концовки сезона-2022 немцы, казалось, окончательно должны были разобраться со своей машиной и в 2023 году навязать «Ред Булл» борьбу за чемпионство. В реальности новая машина оказалась ещё менее конкурентоспособной, чем прошлогодняя, а в Бахрейне у Хэмилтона с Расселлом даже на подиум шанса не было.

Как же так вышло, что команда, установившая рекорд по продолжительности доминирования в Кубке конструкторов, уже второй год подряд не оправдывает собственных ожиданий?

Исход из Брэкли

Нынешние проблемы «Мерседеса» уходят корнями ещё в 2021 год. Тогда в октябре Джеймс Эллисон решил сосредоточиться на парусных гонках, хотя и сохранил за собой пост ведущего технического директора. Но уже в ноябре ушёл Эрик Бландин. Один из ведущих специалистов отдела аэродинамики перебрался в «Астон Мартин», где под началом Дэна Фэллоуза — ученика Эдриана Ньюи — создавал AMR23, приведший Алонсо на подиум. С Бландином, по слухам, ушли ещё несколько специалистов. В июле прошлого года команду покинул опытнейший Фил Прю, который работал в «Макларене» ещё с Култхардом и Монтойей, а в 2016-м ушёл за Хэмилтоном в «Мерседес». Прю теперь тоже работает в «Ред Булл».

Перемены ударили и по авторам чемпионских моторов «Мерседеса». Летом 2020 года немцев покинул руководитель моторного подразделения Энди Кауэлл — по сути, он просто заскучал на фоне бесконечных побед. В январе 2022 года — новая потеря: из «Мерседеса» ушёл Бен Ходжкинсон, отвечавший за двигатели внутреннего сгорания. Инженер присоединился к «Ред Булл» и с тех пор развивает собственную программу австрийцев, которая с 2026 года будет работать с «Фордом».

Наконец, стоит напомнить про потерю главного стратега команды Джеймса Ваулза, который с нынешнего сезона стал новым руководителем «Уильямса». Итого: из чемпионской команды не осталось ни технического директора, ни двух главных мотористов, ни стратега.

Механики «Мерседеса» на Гран-при Бахрейна Фото: Mark Thompson/Getty Images

W13 — машина «Мерседес» сезона-2022 — стала первым проектом Майка Эллиотта в роли технического директора (ранее он работал директором по технологиям), а Джеррод Мёрфи дебютировал в роли директора по аэродинамике. Только для шеф-дизайнера Джона Оуэна и перформанс-директора Лойка Серры обязанности были привычными, но в целом автомобиль создавала если не новая, то сильно обновлённая команда инженеров.

И над W14 работала она же, так что сохранение общей концепции шасси было ожидаемым, но на Гран-при Бахрейна эта машина выступила даже слабее предшественницы год назад — та, пусть и после проблем у пилотов «Ред Булл», но привезла Хэмилтона в топ-3. Причём тогда в команде знали, что, решив проблему дельфинирования, смогут бороться за победы хотя бы на отдельных этапах (так в итоге и произошло), сейчас же инженеры в растерянности.

В поисках нужной концепции

«Учитывая отставание от лидеров, мы, конечно, настроены внести радикальные изменения. Но это требует времени, нельзя просто мгновенно создать подходящее решение. Нужно много работать над изменением геометрии в данной области, — сказал после первой гонки сезона главный гоночный инженер команды Эндрю Шовлин. — Конечно, мы изучаем, в чём можем улучшить машину, ищем потенциал для развития. В ближайших Гран-при на машине появятся видимые изменения».

Речь, следует отметить, не идёт о нехватке ресурсов — просто инженеры действительно не знают, какой автомобиль им необходимо построить. «Я не думаю, что лимит бюджетов ограничивает в этом смысле, — уверяет руководитель команды Тото Вольф. — Не нужно работать параллельно над двумя машинами, но мы должны решить, какой именно автомобиль будем развивать, и сделать это необходимо в ближайшие недели».

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф Фото: Dan Istitene/Getty Images

Из слов Вольфа следует, что в ближайшие недели надеяться на прогресс «Мерседеса» — четвёртой по скорости машины в пелотоне 2023 года — не приходится. Можно также предположить, что у автомобиля, который «Мерседес» будет развивать через несколько недель, будет иная концепция, нежели изначально. И если так, то доводить до ума его придётся чуть ли не с нуля — и это в условиях ограничения расходов и времени работы в аэродинамической трубе.

Вот так буквально за полтора года команда «Мерседес», каждое ноу-хау которой буквально пугало паддок, оказалась в середняках и уступает «Астон Мартин». Залог прогресса команды Стролла в том, что миллиардер скупал лучшие кадры из лучших команд — Фэллоуз, Бландин, а вот «Мерседес» в последние годы лишь терял своих специалистов. В лучшем случае немцы смогут вернуться в борьбу за титул в 2024 году, но если этого вновь не случится, не надоест ли «Мерседес-Бенц» ждать новых успехов?