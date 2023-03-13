Чем крут новый медицинский автомобиль Ф-1? Это мощнейший люксовый кроссовер от «Астона»

Обычно, если автопроизводитель представлен заводской командой в гонках, обкатанные в большом автоспорте технологии появляются потом и на дорожных моделях. Но в Aston Martin пошли дальше — сначала они испытали серийную машину в Формуле-1, затем на основе полученного опыта сделали экстремальную модификацию для дорог общего пользования, а потом уже её отправили обратно на трассы чемпионата мира. И всё бы ничего, но столь сложный жизненный путь прошёл не суперкар, а… кроссовер. Правда, не простой, а самый мощный в мире серийный люксовый кроссовер — Aston Martin DBX707.

За четверть века фанаты Ф-1 привыкли, что роль автомобиля безопасности и медицинской машины в чемпионате мира играют «заряженные» модели Mercedes-Benz, но в 2021 году настали новые времена. Монополия немецкой марки подошла к концу, а те автомобили Mercedes-AMG, что остались в строю, сменили привычный серебристый цвет на ярко-алый. А в 2023-м, похоже, и вовсе спорткары из Аффальтербаха остались не у дел, окончательно передав свои посты творениям из Гейдона — Mercedes-AMG перед стартом нового сезона Формулы-1 свои автомобиль безопасности и медицинскую машину не показал, зато это сделал Aston Martin.

Официальным сейфти-каром стал 535-сильный Aston Martin Vantage F1 Edition, которому мы посвятили отдельный материал. Машина ничуть не изменилась с тех пор, если не считать новой ливреи — фирменный цвет Aston Martin Racing Green а-ля болид Aston Martin AMR23 заводской команды Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team дополнен акцентами яркого оттенка Lime Green, характерного для британских купе в гонках GT. Если интересно побольше узнать об этом автомобиле — изучите предыдущую публикацию, поскольку отнюдь не купе носит статус главного героя нового сезона Формулы-1.

Появление Aston Martin DBX на трассах Гран-при стало само по себе сюрпризом, поскольку кроссовер — пусть и 550-сильный — не самая подходящая для быстрой езды по автодрому машина. Но раз уж в модельной гамме марки нет ни седанов, ни универсалов, а в купе не влезет не то что всё необходимое медицинской бригаде оборудование, но и сами специалисты, в качестве медицинского автомобиля был выбран кроссовер.

Первые два года автомобиль был полностью стандартным, не считая специального оборудования. Четыре омологированных спортивных сиденья, каждое из которых оснащено многоточечными ремнями безопасности, крепления для медицинского и спасательного оборудования, включающего в себя набор для оказания первой помощи, дефибриллятор, пару огнетушителей и набор для спасения при пожаре, в багажнике, а также комплекс специальной электроники.

Сейфти-кар и медицинский автомобиль Формулы-1 от «Астон Мартин» Фото: Aston Martin

Помимо встроенной радиосвязи и пульта управления светодиодными проблесковыми маячками, на крыше в салоне появились дополнительные дисплеи: для телетрансляции гонки, для данных о состоянии попавшего в аварию пилота (информация поступает в режиме реального времени с датчиков, встроенных в перчатки гонщика), для флаговой сигнализации, для отображения картинки с камеры заднего вида. С этой точки зрения новый медицинский автомобиль не поменялся, но вот технически очень серьёзно эволюционировал.

Сразу после дебюта своих служебных автомобилей на трассах Гран-при в 2021 году Aston Martin заявил, что полученный в ходе столь экстремальной эксплуатации опыт будет использован при создании дорожных машин. Марка своё обещание сдержала, представив сначала вышеупомянутый Aston Martin Vantage F1 Edition, а затем и Aston Martin DBX707.

О том, что кроссовер непрост, можно догадаться по его внешнему виду. Машина получила более крупную решётку радиатора с новым рисунком, более агрессивные по дизайну бамперы, развитый диффузор в заднем бампере и немаленький спойлер над дверцей багажника. Размер штатных колёс увеличен до 22 дюймов (за доплату доступны даже 23-дюймовые диски), а уже в базовую комплектацию включены карбон-керамические тормоза.

Aston Martin DBX707 Фото: Aston Martin

Просто потому, что замедляться DBX707 должен не менее уверенно, чем разгоняться. А с последним у модели проблем нет — с места до 100 км/ч кроссовер ускоряется за 3,1 секунды и развивает максимально возможные для себя 310 км/ч. Что добавляет в описание новинки уже вторую фразу со словом «самый» — это самый быстрый в мире серийный люксовый кроссовер.

Иначе и быть не может, ведь по мощности модели тоже нет равных. Отдача 4-литрового турбомотора V8 производства Mercedes-AMG за счёт нового блока управления и более производительных нагнетателей с шариковыми подшипниками была увеличена с 550 до 707 л. с., а крутящий момент — с 700 до 900 Нм (у Mercedes-AMG GLE 63 S с аналогичным мотором «всего» 612 л. с. и 850 Нм).

Aston Martin DBX707 Фото: Aston Martin

Вместо обычной автоматической коробки передач был установлен 9-ступенчатый «автомат» AMG Speedshift с «мокрым» сцеплением, способный не только переваривать выросший крутящий момент, но и менять ступени быстрее. Изменилось передаточное отношение главных пар в трансмиссии, перенастроена управляемая электроникой блокировка заднего дифференциала. А главное — добавлены функция Race Start для максимально эффективного ускорения с места и особый ручной режим, при котором коробка передач находится под полным контролем водителя и не переключается самостоятельно.

Чтобы всё это богатство массой более двух тонн могло не просто ехать по прямой, но ещё и точно управляться, инженеры доработали рулевое управление и подвеску. У DBX707 втрое бóльшие по объёму камеры пневмоподвески, чем у базового кроссовера, особые настройки активных стабилизаторов поперечной устойчивости, работающих от отдельной 48-вольтовой электросистемы, а также полностью новые амортизаторы. Об усиленных тормозах речь шла выше, но нельзя не упомянуть и об улучшенной системе их охлаждения для сохранения максимальной эффективности на протяжении длительной езды на грани возможностей.

Aston Martin DBX707 — вид сзади Фото: Aston Martin

С учётом специфики медицинского автомобиля в трансляциях Формулы-1 он появляется, к счастью, нечасто. Но на каждом Гран-при, наблюдая старт, обращайте внимание на стоящий позади всего пелотона ярко-зелёный Aston Martin — не просто самый мощный автомобиль своего класса на рынке, но и более мощный, чем современная машина безопасности, и остановившийся в шаге от сейфти-кара сезона-2022.

Прошлогодний 730-сильный Mercedes-AMG GT Black Series — самый мощный серийный Mercedes-Benz с двигателем внутреннего сгорания в истории, самый мощный V8 от AMG за всю историю и самый быстрый серийный автомобиль в истории «Нордшляйфе» — лишь самую малость превосходит по мощности DBX707. Но одно дело — аскетичное купе для двоих, совсем другое — роскошный пятиместный (в дорожной версии) кроссовер с внушительным багажником.