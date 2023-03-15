«Феррари» и Леклер получат штраф уже на второй гонке сезона. Как такое возможно?

Ещё не начался второй Гран-при сезона-2023 Формулы-1, а мы уже знаем: пилот «Феррари» Шарль Леклер получит штраф за превышение лимита элементов двигателя. Как монегаск и его команда умудрились так быстро напороться на наказание и что будет с силовой установкой «Скудерии» дальше?
Лимитные детали
Начиная с 2014 года технический регламент Формулы-1 ограничивает число элементов силовой установки, которые можно использовать за чемпионат без штрафов. Это сделано для экономии: чтобы команды не использовали, условно, 20 двигателей внутреннего сгорания или 10 кинетических генераторов.
Согласно правилам на сезон-2023, каждый гонщик может «безнаказанно» использовать на своей машине за год по три ДВС, кинетических и тепловых генератора и турбины. Также в распоряжении пилота два комплекта батарей и управляющей электроники и восемь выхлопных систем. И вот в случае с «Феррари» слабым местом оказалась управляющая электроника…
На стартовом Гран-при Бахрейна утром перед гонкой инженеры «Феррари» обнаружили проблему, когда завели двигатель на болиде Леклера. Инженерам пришлось заменить батареи и управляющую электронику – таким образом, Шарль уже к первой гонке дошёл до вторых и последних «бесплатных» компонентов.
«Такого у нас ранее не происходило»
В «Феррари» надеялись, что речь идёт о разовом сбое, ведь на тестах проблем с двигателем не возникало. Но гонка не успокоила, а добила. Силовая установка на болиде Леклера вырубилась – из-за нового отказа управляющей электроники.
После этого встал вопрос: можно ли отремонтировать хотя бы один из двух комплектов электроники или Леклера ждут третий комплект и автоматический штраф в десять позиций на стартовой решётке Гран-при Саудовской Аравии. Поначалу доносилась информация, что первый комплект приведут в чувство, но сегодня стало известно: в Джидде на болид Шарля поставят уже третий комплект электроники.
«У нас были две проблемы, — объяснил босс «Феррари» Фредерик Вассёр. – Одна возникла утром, когда мы заводили машину, а вторая – во время гонки. К сожалению, речь дважды шла об управляющей электронике. Такого у нас ранее не происходило. Я надеюсь, что теперь мы взяли эту проблему под контроль. Мы серьёзно всё проанализировали. Но, к сожалению, нам придётся пойти на штраф в Джидде, потому что на весь сезон у нас есть всего два комплекта электроники».
Даже после объявления «Феррари» о штрафе в Саудовской Аравии остаётся вопрос: станет ли эта гонка единственной, где Леклер получит наказание из-за электроники? Сумела ли «Феррари» устранить проблему? Если да, то выдержит ли новый комплект весь сезон? Если нет, то сможет ли «Феррари» отремонтировать первый комплект и вернуть в пул его?
В Джидде Шарлю Леклеру предстоит прорываться в лучшем случае с 11-й позиции
Фото: Lars Baron/Getty Images
Впрочем, посмотрим, окажутся ли надёжны другие компоненты двигателя. Вполне вероятно, что Леклер ещё превысит лимит за счёт иных элементов, и тогда, если будут набираться штрафы на потерю, условно, 15 позиций, то «Феррари» заодно поставит и четвёртую по счёту электронику.
Ну а пока нам остаётся лишь ухмыляться, вспоминая зимнюю цитату Гюнтера Штайнера. Мол, Маттиа Бинотто рассказал боссу «Хааса», что обновлённый двигатель «Феррари» — это «просто бомба». Что ж, значение у этого слова может быть совсем разное.
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