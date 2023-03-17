Над трассой Ф-1 летают ракеты? Это не повод отменять Гран-при! «Огненный» этап 2022-го

Этап в Саудовской Аравии всего два года в чемпионате, но уже вошёл в историю как один из самых скандальных.

Гран-при Саудовской Аравии появился лишь в 2021 году, но уже вошёл в историю Формулы-1 как один из самых скандальных в её истории. Чемпионат повидал многое, но вроде бы ещё ни разу не было такого, что в прямую международную трансляцию попадал столб дым от ракетного обстрела. Именно так начался уикенд в Джидде в прошлом году — гонка в конце концов благополучно прошла, но это не значит, что стыдливо подсунутые под шикарный ковёр опасения больше неактуальны. Ведь тот раз был не первым и даже не вторым.

Всё началось с Формулы-Е

В феврале 2021 года в Саудовской Аравии — в пригороде Эр-Рияда — стартовал очередной сезон в Формулы-Е, и в момент церемония награждения после второй гонки столица страны подверглась ракетному обстрелу — предполагается, что за него ответственны йеменские хуситы. Угрозу удалось нейтрализовать, никто не пострадал, хотя сообщалось об одном разрушенном доме. Небо на несколько часов было закрыто, многие рейсы отложены или отменены.

Менее чем через год — 29 декабря 2021 года — рядом с гостиницей «Донателло» в Джидде взорвался грузовик-ассистанс команды «Содикарз», которой через два дня предстояло стартовать на ралли «Дакар». В машине находились шесть человек, больше всех пострадал пилот Филипп Бутрон — он получил серьёзные травмы ног и до 6 января пробыл в коме. В официальных сообщениях говорилось, что причина инцидента неизвестна, однако в феврале — через месяц после финиша марафона — французские правоохранительные органы (гонку проводит французская компания ASO) сообщили, что в машине найдены следы взрывного устройства.

Нефтехранилище тушили всю ночь, но заездам это не помешало Фото: Mark Thompson/Getty Images

После заявления прошло 45 дней, и в первой тренировке Гран-при Саудовской Аравии — 25 марта 2022 года — близ Джидды, в 16 километрах от трассы, взрывается выпущенная йеменскими хуситами ракета. Она попала в нефтехранилище титульного спонсора гонки, оно мгновенно вспыхнуло мощным пламенем, чёрный дым от которого попадал даже на кадры телетрансляции первой сессии свободных заездов. В перерыве между тренировками состоялось экстренное совещание с участием гонщиков и организаторов чемпионата, а вторая сессия стартовала с 15-минутным опозданием.

Впрочем, затем пилоты собрались на новое совещание — оно длилось с десяти вечера до половины третьего ночи, руководители Формулы-1 один за другим приходили, уходили и возвращались в комнату, пока весь паддок ждал дальнейшего развития событий. Обстановка в целом была довольно нервозной, явно не все горели желанием продолжать гоночный уикенд: кто-то, вероятно, хотел побыстрее вернуться домой. Но, как позже напишет BBC со ссылкой на источники, пилотам пригрозили последствиями отказа в гонке — вплоть до отказа в выезде из страны.

«Миром правят деньги»

Это было не первое столкновение пилотов с промоутерами — подобное случалось менее двух лет назад, в марте 2020 года. В мире тогда только разгоралась пандемия, Гран-при Австралии, открывающий этап сезона, до последнего был на грани отмены, но команды собрались в паддоке, где состоялся традиционный медиадень, хотя на фоне происходящего с распространением ковида никто не хотел участвовать или проводить массовые мероприятия. На пресс-конференции у Льюиса Хэмилтона спросили, почему, по его мнению, промоутеры всё-таки не отменят гонку. «Миром правят деньги», — ответил британец.

На следующий день Чейз Кэри, занимавший тогда пост исполнительного директора Formula One Group, вместе с руководителем гонки Майклом Маси и другими официальными лицами — при большом скоплении людей — объявил, что Гран-при всё-таки отменяется. Болельщикам, много часов простоявшим перед закрытыми воротами, сказано было возвращаться по домам.

Болельщики на несостоявшемся Гран-при Австралии 2020 года Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Сегодня, в 2023 году, пилотам запрещено высказывать свою политическую позицию, если она заранее не согласована с промоутерами и ФИА — такие разговоры, считает президент федерации Мохаммед Бен Сулайем, излишни и лишь вредят Формуле-1. Поэтому и инциденты с ракетными обстрелами 2021 и 2022 годов предпочитают не вспоминать — они вредят бизнесу.

Но такой подход не совсем коррелирует с заявленным курсом на открытость и прозрачность перед болельщиками. Закрывать пилотам рот это в любом случае недальновидная позиция: Алонсо никогда не стеснялся высказывать своего мнения, у Хэмилтона или Ферстаппена масса средств для высказывания. Впрочем, обстрелы хуситов они тоже не вспоминают — и им, как и нам, остаётся лишь надеяться, что в этом году Гран-при Саудовской Аравии пройдёт не так экстремально.