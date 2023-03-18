Внезапная интрига в Формуле-1: доминатор Ферстаппен будет стартовать только 15-м!

Вторая квалификация нового сезона Формулы-1 просто обязана была завершиться триумфом Макса Ферстаппена, но в итоге напомнила, что у нас технический вид спорта…

Q1: роковые ошибки Норриса и Сарджента

Когда от всех пилотов потребовалось выжимать из техники максимум, на уличной трассе в Джидде моментально посыпались ошибки. Логично, что со стороны пилотов, чья техника в нынешнем сезоне оставляет желать лучшего. Исключением оказался Фернандо Алонсо, которого внезапно развернуло на первом быстром круге. Но позднее испанец без проблем показал третье время сегмента.

Что же до ошибок остальных гонщиков, то первым отправился в разворот Ник де Врис, а чуть позже куда более серьёзную ошибку допустил Ландо Норрис. Пилот «Макларена» попробовал слишком агрессивно преодолеть финальный поворот трассы и в итоге задел стену передним левым колесом. Поломка подвески — и Ландо остался 19-м.

Суббота Ландо Норрису не удалась Фото: Lars Baron/Getty Images

Почему не 20-м? Просто у Логана Сарджента всё сложилось ещё хуже. Его круг в первой попытке сняли из-за несоблюдения границ трассы, а вторую новичок провалил. Сначала пилота «Уильямса» развернуло, а на втором круге Логан почти сразу срезал трассу — увы, провал.

Де Врис на второй попытке обошелся без совсем уж жёстких ошибок, но, по собственному признанию, плохо справился с последним поворотом — в итоге 18-й результат. Также в Q2 не пробились Цунода и Албон — «Альфа Таури» и «Уильямс» завершили борьбу в полном составе. Для британцев это удар после демонстрации бодрой формы на тренировках.

Q2: мотор лишает Ферстаппена поула!

После всех тренировок в Джидде казалось, что ничто не может помешать Максу Ферстаппену взять поул. Голландцу даже не требовалось рисковать по максимуму, чтобы сохранять отрыв от Серхио Переса, ну а все остальные даже в теории не могли бросить вызов двукратному чемпиону. Однако всё за голландца решил его мотор: двигатель внезапно перестал реагировать на педаль газа! Проблема оказалась серьёзной, и исправить её за несколько оставшихся минут механики «Ред Булл» уже не могли — Макс оказался лишь 15-м!

Также дальше пробились представители «Хааса» и «Альфа Ромео». Самое обидное 11-е место у Хюлькенберга, но он по крайней мере вновь опередил Магнуссена (13-е время с проигрышем менее десятой). А Чжоу победил во внутрикомандном сражении Боттаса: здесь разрыв составил полторы десятые.

Учитывая, что занявший восьмое место Хэмилтон опередил Хюлькенберга всего на десятую, можно сказать, что каждый из вылетевших в Q2 имел шанс пробиться дальше, если бы собрал идеальный круг. Но не судьба.

Q3: без чуда для Алонсо

Финал квалификации получился неожиданно интригующим: хватит ли Пересу скорости машины и собственного пилотажа, чтобы не отдать поул-позишен представителям «Астон Мартин» и «Феррари»? Болельщики при этом уже начали мечтать о поуле для Фернандо Алонсо — оставалось посмотреть, насколько это реально.

Перес решил, что сохранять интригу до последнего не стоит: уже на первой попытке он «привёз» Леклеру полсекунды, Расселлу — шесть десятых, а Алонсо — шесть с половиной. Это смахивало на нокаут и оставляло нам интригу в борьбе только за вторую позицию. Правда, на второй попытке Перес ошибся, а Леклер сократил отставание всего до полутора десятых — но это был максимум со стороны конкурентов. Шарль теперь — с учётом штрафа в 10 позиций — будет стартовать 12-м. Алонсо в итоге показал третье время, но не имел темпа, чтобы бороться с «Феррари» в квалификационном режиме. Впрочем, обгонять пилотов итальянской команды в гонке Фернандо вряд ли придётся.

С учётом штрафа Леклера места на втором ряду решётки займут Джордж Расселл и Карлос Сайнс. Британец может быть доволен собой: он «привёз» Хэмилтону более трёх десятых. А вот испанец по сути провалился, проиграв Леклеру полсекунды. А как же зимние слухи, что новый болид подходит Сайнсу лучше?

Шестое место у Лэнса Стролла. Он очень хорошо проехал два первых сектора, но много проиграл на третьем. Окон — седьмой, но ему удалось опередить Хэмилтона — серьёзное достижение! Оскар Пиастри и Пьер Гасли замкнули топ-10. Если француз вряд ли доволен поражением от Окона, то австралийский новичок здорово себя проявил и заставил забыть про ошибку Норриса.

Теперь завтра нас ждёт всё-таки интригующая гонка: как быстро прорвётся вперёд Ферстаппен и что сможет показать Леклер при старте 12-м? Опять же, мы всего во второй раз оценим гоночный темп всех команд. Старт Гран-при Саудовской Аравии — в 20:00 мск.