Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 19 марта 2023 года — онлайн-трансляция, фото, новости

Выиграет ли Ферстаппен с 15-го места? Интригующий Гран-при Саудовской Аравии Ф-1 — LIVE!
Дмитрий Захарченко
Онлайн-трансляция Гран-при Саудовской Аравии Ф-1
Комментарии
Во второй гонке сезона внезапно возникла потрясающая интрига. Старт — в 20:00 мск.

Впереди второй этап нового сезона Формулы-1 — стартовал Гран-при Саудовской Аравии. Поломка привода на машине Макса Ферстаппена в квалификации резко изменила расстановку сил: вместо почти неизбежной победы голландца нас ждёт его же прорыв. Доберётся ли Ферстаппен с 15-й позиции до лидерства? Выиграет ли в Джидде обладатель поула Серхио Перес? А может, нас ждёт сенсация в виде успехов пилотов «Астон Мартин», «Феррари» или «Мерседеса»?

Все подробности — в нашем лайве, где мы также будем следить за основной гонкой Формулы-2!

Live Дмитрий Захарченко

Эвакуировали машину Бенавидеса, гонка продолжается в боевом режиме. Берман уже на две секунды оторвался от Мартинса, которого прессингуют Дуэн и Вести. Дарувала чуть отстал и отбивается от атак Ивасы.

Кроуфорд опередил Бошунга и вышел на девятое место.

3-й круг: 1 Берман — 2 Мартинс — 3 Дуэн — 4 Вести — 5 Дарувала — 6 Иваса — 7 Пуршер — 8 Майни — 9 Кроуфорд — 10 Бошунг.

16:22 Дмитрий Захарченко

Режим виртуального сейфти-кара на трассе — Брэд Бенавидес стоит в зоне вылета.

16:20 Дмитрий Захарченко

Стартовала гонка. Оливер Берман прошёл Виктора Мартинса и вышел в лидеры гонки!

Берман опережает Мартинса на старте

Берман опережает Мартинса на старте

Фото: twitter.com/formula2

1-й круг: 1 Берман — 2 Мартинс — 3 Дуэн — 4 Вести — 5 Дарувала — 6 Иваса — 7 Пуршер — 8 Майни — 9 Кроуфорд — 10 Бошунг.

16:18 Дмитрий Захарченко

Перед стартом отметим, что на «медиуме» стартуют Леклер, Станек, Мэлоуни, Хаджар, Версхор, Кордил и Бенавидес.

16:16 Дмитрий Захарченко

Пилоты отправляются на прогревочный круг — гонка стартует с минуты на минуту.

16:01 Дмитрий Захарченко

С первого ряда в Формуле-2 сегодня стартуют победитель квалификации Виктор Мартинс и Оливер Берман, протеже «Феррари». Второй ряд разделят Джек Дуэн и Джехан Дарувала, за ними стартуют Аюму Иваса, выигравший накануне спринт, а также Фредерик Вести.

Фото: twitter.com/formula2

16:00 Дмитрий Захарченко

Начинаем гоночный день в Джидде с гонки Формулы-2. Накануне в лидеры общего зачёта вышел Ральф Бошунг, который теперь опережает Тео Пуршера на одно очко. Пуршер, однако, после вчерашнего столкновения с Оливером Берманом оштрафован тремя позициями на решётке и вынужден стартовать восьмым.

Вообще у каждого пилота из топ-10 сегодня есть шанс покинуть Джидду лидером чемпионата.

Общий зачёт (топ-10):
1. Ральф Бошунг («Кампос») — 33 очка.
2. Тео Пуршер (АРТ) — 32.
3. Аюму Иваса (ДАМС) — 19.
4. Куш Майни («Кампос») — 18.
5. Виктор Мартинс (АРТ) — 17.
6. Зейн Мэлоуни («Карлин») — 15.
7. Ричард Версхор («Ван Амерсфорт») — 11.
8. Деннис Хаугер (МП) — 9.
9. Джехан Дарувала (МП) — 9.
10. Артур Леклер (ДАМС) — 8.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023