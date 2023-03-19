Выиграет ли Ферстаппен с 15-го места? Интригующий Гран-при Саудовской Аравии Ф-1 — LIVE!

Во второй гонке сезона внезапно возникла потрясающая интрига. Старт — в 20:00 мск.

Впереди второй этап нового сезона Формулы-1 — стартовал Гран-при Саудовской Аравии. Поломка привода на машине Макса Ферстаппена в квалификации резко изменила расстановку сил: вместо почти неизбежной победы голландца нас ждёт его же прорыв. Доберётся ли Ферстаппен с 15-й позиции до лидерства? Выиграет ли в Джидде обладатель поула Серхио Перес? А может, нас ждёт сенсация в виде успехов пилотов «Астон Мартин», «Феррари» или «Мерседеса»?

Все подробности — в нашем лайве, где мы также будем следить за основной гонкой Формулы-2!