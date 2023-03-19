Выиграет ли Ферстаппен с 15-го места? Интригующий Гран-при Саудовской Аравии Ф-1 — LIVE!

Впереди второй этап нового сезона Формулы-1 — стартовал Гран-при Саудовской Аравии. Поломка привода на машине Макса Ферстаппена в квалификации резко изменила расстановку сил: вместо почти неизбежной победы голландца нас ждёт его же прорыв. Доберётся ли Ферстаппен с 15-й позиции до лидерства? Выиграет ли в Джидде обладатель поула Серхио Перес? А может, нас ждёт сенсация в виде успехов пилотов «Астон Мартин», «Феррари» или «Мерседеса»?
Все подробности — в нашем лайве, где мы также будем следить за основной гонкой Формулы-2!
Эвакуировали машину Бенавидеса, гонка продолжается в боевом режиме. Берман уже на две секунды оторвался от Мартинса, которого прессингуют Дуэн и Вести. Дарувала чуть отстал и отбивается от атак Ивасы.
Кроуфорд опередил Бошунга и вышел на девятое место.
3-й круг: 1 Берман — 2 Мартинс — 3 Дуэн — 4 Вести — 5 Дарувала — 6 Иваса — 7 Пуршер — 8 Майни — 9 Кроуфорд — 10 Бошунг.
Режим виртуального сейфти-кара на трассе — Брэд Бенавидес стоит в зоне вылета.
Стартовала гонка. Оливер Берман прошёл Виктора Мартинса и вышел в лидеры гонки!
Берман опережает Мартинса на старте
Фото: twitter.com/formula2
1-й круг: 1 Берман — 2 Мартинс — 3 Дуэн — 4 Вести — 5 Дарувала — 6 Иваса — 7 Пуршер — 8 Майни — 9 Кроуфорд — 10 Бошунг.
Перед стартом отметим, что на «медиуме» стартуют Леклер, Станек, Мэлоуни, Хаджар, Версхор, Кордил и Бенавидес.
Пилоты отправляются на прогревочный круг — гонка стартует с минуты на минуту.
С первого ряда в Формуле-2 сегодня стартуют победитель квалификации Виктор Мартинс и Оливер Берман, протеже «Феррари». Второй ряд разделят Джек Дуэн и Джехан Дарувала, за ними стартуют Аюму Иваса, выигравший накануне спринт, а также Фредерик Вести.
Фото: twitter.com/formula2
Начинаем гоночный день в Джидде с гонки Формулы-2. Накануне в лидеры общего зачёта вышел Ральф Бошунг, который теперь опережает Тео Пуршера на одно очко. Пуршер, однако, после вчерашнего столкновения с Оливером Берманом оштрафован тремя позициями на решётке и вынужден стартовать восьмым.
Вообще у каждого пилота из топ-10 сегодня есть шанс покинуть Джидду лидером чемпионата.
Общий зачёт (топ-10):
1. Ральф Бошунг («Кампос») — 33 очка.
2. Тео Пуршер (АРТ) — 32.
3. Аюму Иваса (ДАМС) — 19.
4. Куш Майни («Кампос») — 18.
5. Виктор Мартинс (АРТ) — 17.
6. Зейн Мэлоуни («Карлин») — 15.
7. Ричард Версхор («Ван Амерсфорт») — 11.
8. Деннис Хаугер (МП) — 9.
9. Джехан Дарувала (МП) — 9.
10. Артур Леклер (ДАМС) — 8.
- 19 марта 2023
-
15:41
-
15:00
-
14:51
-
13:44
-
13:29
-
12:22
-
11:34
-
10:53
-
10:09
-
01:21
-
01:10
-
00:45
-
00:39
- 18 марта 2023
-
23:55
-
23:44
-
23:12
-
22:54
-
22:49
-
22:44
-
22:29
-
22:29
-
22:04
-
21:56
-
21:28
-
21:26
-
21:21
-
21:05
-
20:54
-
20:49
-
20:39
-
20:15
-
19:51
-
19:45
-
18:58
-
18:39