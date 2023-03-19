С последнего места — на подиум! 5 мощнейших прорывов Макса Ферстаппена

Даже после неудачной квалификации Макса нельзя списывать. И вот почему.

Предстоящий Гран-при Саудовской Аравии лидер общего зачёта и действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен начнёт лишь с 15-го места — в квалификации на его «Ред Булл» сломался приводной вал, лишив голландца шанса на высокий результат.

Впрочем, в паддоке не спешат списывать Ферстаппена со счетов — в его распоряжении лучшая машина на стартовой решётке, да и в прошлом он не раз прорывался сквозь весь пелотон. Вспоминаем пять самых больших прорывов в карьере Макса.

Шанхай-2017: Джовинацци помог

Шесть лет назад — на втором этапе сезона-2017 — Ферстаппена точно так же подвела машина: из-за проблем с зажиганием Макс квалифицировался 19-м, но на решётке из-за штрафов у троих соперников стоял 16-м. Гран-при Китая стартовал на влажной трассе, все гонщики использовали «промежуточные» шины, но уже на первых кругах один за другим стали заезжать в боксы за сликами.

Ферстаппен впереди Риккардо на Гран-при Китая 2017 года Фото: Lars Baron/Getty Images

Макс, однако, как и лидировавшие Хэмилтон с Риккардо, в боксы не торопился и за счёт сейфти-кара, выехавшего после аварии Антонио Джовинацци, почти не потерял времени на смене резины. После рестарта Ферстаппен обогнал Даниэля и погнался было за Льюисом, однако не выдержал темпа, а после ошибки на середине дистанции пропустил на второе место Феттеля.

Ближе к концу сезона Ферстаппен едва не повторил прорыв: в Остине Макс стартовал 16-м, но за счёт оттянутого первого пит-стопа закрепился в первой четвёрке, а под финиш опередил Райкконена — увы, за пределами трассы. Тем не менее даже с учётом штрафа голландец стал четвёртым, отыграв по ходу дистанции 12 позиций.

Остин-2018: американский реванш

Годом позже на Гран-при США Ферстаппен повредил подвеску на поребрике «Трассы Америк», получил вдобавок штраф за замену коробки передач и на старте оказался только 18-м. В этот раз Макс сразу же бросился атаковать и к десятому кругу, когда сошёл Риккардо, был четвёртым, а затем прорвался на второе место и удержал позицию под натиском Хэмилтона — Льюис финишировал третьим в секунде позади.

Ферстаппен на Гран-при США 2018 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

В том же году Ферстаппен провёл очень мощную гонку в Сочи. Из-за штрафов Макс стартовал на Гран-при России 19-м, но гонка прошла с одним пит-стопом, голландец сменил шины намного позже других и на финише занял пятое место. Не подиум, но всё равно впечатляет — отыграны 14 позиций.

Сочи-2021: с последнего места на подиум

На «Сочи Автодроме» Максу регулярно приходилось стартовать издалека, а в 2021 году голландец и вовсе был на решётке последним. Но, как и в Остине, Ферстаппен с самого начала одного за другим обгонял пилотов команд-середняков и ближе к финишу выбился на седьмую позицию.

Ферстаппен опережает Феттеля на Гран-при России 2021 года Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

А на 46-м круге пошёл дождь, из-за которого Ландо Норрис потерял верную победу — он, в отличие от других, не захотел ехать за «промежуточными» шинами и откатился на седьмую строчку. Победа досталась Хэмилтону — она стала сотой в его карьере, а Ферстаппен, одним из первых сменивший резину, занял второе место. Так Макс за одну гонку отыграл 18 позиций.

Будапешт-2022: триумф стратегии

В прошлом сезоне Гран-при Венгрии Ферстаппен начинал с десятой позиции — на первом круге в Q3 Макс ошибся, а во второй попытке пропала мощность. На гонку в «Ред Булл» избрали агрессивную тактику: Макс стартовал на «софте», опередил на первом отрезке пару «Альпин» и прорвался в топ-5.

Ферстаппен обгоняет Окона на Гран-при Венгрии 2022 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Оба пит-стопа Ферстаппен совершил одним из первых в своей группе, и за счёт этого голландец оказался впереди Расселла, а Леклера Макс, несмотря на разворот, прошёл на трассе. В конце концов Макс финишировал первым с преимуществом в 7,8 секунды относительно Хэмилтона, который так и не смог навязать лидеру борьбу после оттянутой второй остановки.

Спа-2022: победа с 14-го места

Уже в следующей гонке — на Гран-при Бельгии — Ферстаппен продемонстрировал куда более впечатляющий прорыв. Из-за штрафов за замену компонентов силовой установки Макс, показавший в Q3 лучшее время, стартовал лишь 14-м, однако был настолько быстрее всех, что уже к десятому кругу занимал третью позицию — перед ним оставались лишь Сайнс с Пересом.

Ферстаппен впереди Леклера на Гран-при Бельгии 2022 года Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Чеко Макс опередил перед первым пит-стопом, после чего погнался за Сайнсом, отыграл у него пять секунд за два круга, проехал мимо и мгновенно унёсся вперёд — ещё до середины дистанции. На финише Ферстаппен опередил Переса на 17,8 секунды, а ближайшего соперника — Сайнса на «Феррари» — на 26,9 секунды. В тот день голландскому пилоту не было равных.