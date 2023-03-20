Какой же цирк в Ф-1… Сотый подиум Алонсо испоганили слепотой судей и странностью правил

На Гран-при Саудовской Аравии Фернандо Алонсо завоевал сотый подиум в Формуле-1. Потом лишился его, а потом снова завоевал. Что за бардак случился в Джидде и почему подобное просто недопустимо на уровне Формулы-1?

С чего всё началось

Алонсо стартовал в гонке вторым и допустил явную ошибку, когда занимал позицию на стартовой решётке. Испанец припарковал свою машину так, что левым колесом она пересекла белую границу отведённого поля — это автоматический штраф в пять секунд. Даже удивительно, что Фернандо так попался, ведь буквально на прошлом Гран-при Бахрейна такое же нарушение допустил Эстебан Окон. По идее, на его примере пилоты должны были чётко понять, как делать нельзя.

Так или иначе, Фернандо получил пять секунд и должен был отбыть их на первом пит-стопе. То есть механики «Астон Мартин» должны были после остановки машины пять секунд её не трогать и лишь затем приступать к замене покрышек и другому обслуживанию. Так вроде и произошло, а благодаря выезду на трассу сейфти-кара и отрыву от Джорджа Расселла Алонсо даже не потерял ни одной позиции.

Правда, по телетрансляции сложилось впечатление, что один из механиков «Астон Мартин» коснулся машины задним домкратом. Но раз никакого расследования по этому поводу не завели, то все телезрители, вероятно, подумали — ну показалось.

Внезапный штраф

Однако ж нет, не показалось. В самом конце гонки судьи вдруг начали вновь изучать, как проходил пит-стоп Алонсо. Мы не знаем точно, но можем предположить, что всё началось с подачи «Мерседеса» — по крайней мере, Джордж Расселл и его командный мостик активно обсуждали возможный штраф испанца. Вероятно, именно немцы решили поинтересоваться у гоночного директора, почему стюарды не обратили внимание на касание машины Алонсо домкратом.

Гоночный директор попросил судей вновь изучить момент. Сами стюарды сразу не сделали этого, поскольку ни дирекция гонки, ни удалённый операционный центр ФИА (своего рода аналог футбольного VAR) ничего не заметил и, соответственно, не требовал от судей вмешаться.

Теперь же, покрутив повторы, стюарды признали: касание домкратом было. А так как это тоже можно приравнять к «работе с машиной», то по правилам Алонсо не отбыл штраф и должен получить новый — более серьёзный. Фернандо и тут пошёл по стопам Окона: как и пилоту «Альпин» в Бахрейне, Алонсо влепили 10 штрафных секунд.

Где вы были полгонки?

К самому штрафу вопросов вроде бы не было, но всех возмутило, что ФИА приняла решение настолько поздно. Судьи не обращали внимание на проступок «Астон Мартин» более половины гонки и оштрафовали Алонсо уже после того, как Фернандо отпраздновал третье место на подиуме. При этом, если бы испанца проинформировали по ходу гонки, возможно, он оторвался бы от Джорджа Расселла более чем на десять секунд и сохранил позицию. А так из-за слепоты гоночной дирекции и «удалённых» судей получилась какая-то ерунда.

«Вы не можете применять штраф через 35 кругов после пит-стопа, — отреагировал на наказание Алонсо. — У них было достаточно времени, чтобы проинформировать о штрафе. Ведь если бы я знал, то, возможно, сумел бы увеличить отрыв до 11 секунд. Сегодня не получилось хорошего шоу для болельщиков».

Далее пошли разговоры, что штраф могут отменить, потому что судьи якобы не имели права оштрафовать Алонсо спустя столько времени. Но внимательное изучение регламента показало: нет, формально ничто не мешало стюардам начать разбирательство даже спустя 30 кругов.

Алонсо всё-таки получил призовой кубок за третье место Фото: Peter Fox/Getty Images

Контратака «Астон Мартин» и вопросы к ФИА

Так что же — прощай, подиум? Нет, «Астон Мартин» сумел зайти с другого бока и ударить по самому утверждению, что касаться машины домкратом нельзя. Представители команды проявили невероятную оперативность и представили судьям сразу семь примеров, когда другие команды отбывали штрафы и их механики так же касались болидов домкратами — разумеется, без последствий.

Судьи посмотрели, удивились и констатировали: получается, между ФИА и командами нет чёткой договорённости, что касание болида домкратом считается «работой с машиной». И поэтому штраф Алонсо отменили — сотому подиуму в Джидде всё-таки быть!

Но быть, увы, и цирку. ФИА в очередной раз умудрилась создать скандал в Формуле-1 на пустом месте.

Во-первых, как можно было не заметить касания машины домкратом, если пит-стоп Алонсо показывали в официальной телетрансляции? Почему вы довели дело до того, что расследование запускается лишь после запроса от конкурентов? Для чего тогда нужен удалённый операционный центр, если он даже за официальной трансляцией уследить не в силах?

А во-вторых, почему ФИА не в состоянии чётко прописать правила, чтобы потом не спорить, что относится к работе над машиной, а что — нет? Из-за этого судьи, а также «Астон Мартин» и «Мерседес» оказались в глупом положении. Стюарды принимали решения, исходя из неверной информации, а команды передавали туда-сюда кубок, переписывали пресс-релизы и не могли объяснить болельщикам, какое место они всё-таки заняли.

В итоге многие болельщики проснутся утром с уверенностью, что третье место в Джидде занял не Алонсо, а Расселл. Так себе ситуация для столь статусного и мощного чемпионата, как Формула-1.