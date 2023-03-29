«Так ездить невозможно!» Пилот Формулы-1 разбирает фильмы о гонках

Французский пилот Эстебан Окон, который выступает в Формуле-1 с 2016 года, в качестве автомобильного эксперта принял участие в проекте YouTube-канала GQ Sports и в новом видео поделился своим мнением о самых известных гоночных фильмах (и мультфильмах) последних лет.

Почему заезды по улице из фильма «Гонщик» невозможны в принципе, на каком «Пежо» таксовал Даниэль и что не так с погонями по городу? Объясняет Эстебан Окон.

«Гонщик»: гонки по городу

«Без шлема ездить на таких машинах просто невозможно. На дороге всегда есть какие-то небольшие камни, которые вылетают из-под колёс других машин, пыль. Глаза невозможно было бы открыть, они мгновенно заболели бы. Щеки растянуло бы так, словно прыгаешь с парашютом».

Сильвестр Сталлоне в фильме «Гонщик» Фото: Кадр из фильма «Гонщик»

«Но есть хороший момент с взлетающим люком. У гоночного автомобиля огромная прижимная сила, и, когда он проезжает над люком, тот приподнимается. Поэтому на гоночной трассе все люки приварены, однако даже в Формуле-1 в Монако и Баку бывали случаи, когда крепления срывало, и люк влетал в машину и повреждал её».

Работа рулём в фильме показана нереалистично Фото: Кадр из фильма «Гонщик»

«Следует также отметить, что руль у болида очень чувствительный — малейшее движение, и машина летит в сторону. На таком автомобиле ты можешь повернуть руль только на 180 градусов — кокпит узкий, и у тебя просто нет возможности перехватить его как в обычной машине и сделать оборот. Здесь же пилот поворачивает руль на 90 градусов, и в реальной жизни его бы просто развернуло. Думаю, что этот момент снимали, когда машина стояла на месте.

Когда они вылезают из кокпита, видно, что нет защиты шеи, они даже не пристёгнуты. Если бы это было на самом деле, пилот мог бы просто вылететь из машины на ходу».

«Тачки»: фотофиниш на трёх колёсах

«Это мультфильм о гонках NASCAR, и звук очень реалистичный — такая американская версия V8. Весь дизайн Молнии Маккуина с выхлопными трубами по бокам — это чистый NASCAR. В принципе, можно сказать, что мультфильм и о Формуле-1 тоже. Мы тоже приходим в чемпионат, стремясь превзойти тех, кто опытнее и уже на вершине. С таким чувством и я приходил в Ф-1. И до сих пор у меня есть это чувство!»

Молния Маккуин летит к финишу с пробитым колесом Фото: Кадр из мультфильма «Тачки»

«Это прекрасная сцена — полностью вдохновлена реальной жизнью. Бывает, ты совершаешь на один пит-стоп меньше, как вот, например, Молния, шины изношены больше, чем у соперников, но ты надеешься, что их хватит. Такое и в Ф-1 бывало — Льюис Хэмилтон выиграл гонку, на последнем круге которой у него лопнула правая передняя шина, и в итоге он финишировал на трёх колёсах».

Фотофиниш в мультфильме «Тачки» Фото: Кадр из мультфильма «Тачки»

«Здесь мы видим, что Молния Маккуин высунул язык, чтобы опередить соперников — такое называется фотофиниш. Порой по секундомеру невозможно определить победителя, и в таких случаях судьи изучают видеоповтор, чтобы понять, кто первым доехал до линии. Да, так бывает и в настоящих гонках. Бывает, когда борьба очень плотная, ты словно пытаешься выпрыгнуть из кокпита, как будто это чем-то поможет. Хотя в картинге мне такое помогало. Эта сцена может показаться невероятной, но так и правда бывает».

Дрифт Молнии Маккуина Фото: Кадр из мультфильма «Тачки»

«В этом эпизоде мы видим контрруление — поворачиваешь вправо, чтобы ехать влево, и наоборот. Это известная техника управления автомобилем в дрифте — ты пускаешь машину в занос и рулишь в обратную сторону, поддерживая скольжение или при необходимости выравнивая траекторию. Если в этот момент не совершить обратное движение руля, машина продолжит скользить задними колёсами и развернётся. Так что это тоже реалистичный момент, хотя и не выглядит таким».

«Форд против Феррари»: финиш в Дайтоне

«На протяжении всего фильма они обсуждают обороты двигателя. Чем выше обороты, тем больше мощности, поскольку двигатели тогда были атмосферными. Но у них не было ограничителя оборотов, поэтому, чем больше ты «крутишь» двигатель, тем больше шансов его сломать. Сейчас мы уделяем этому меньше внимания, у нас есть турбины, и потому развивать столь большие обороты нам не требуется».

Шелби подсказывает Майлзу атаковать Фото: Кадр из фильма «Форд против Феррари»

«Инженер подсказывает гонщику давить в пол и не переживать о моторе — эта сцена на самом деле показывает работу внутри команды, ведь радио тогда не было, информация передавалась с помощью табличек. Так что момент действительно выглядит правдиво.

На финише главный герой достигает 7500 оборотов в минуту, выходит вперёд, но в реальной жизни соперник не стал бы на финише гонки держаться 6000. У них одинаковые машины — не должно быть такой разницы в скорости. Если, конечно, один из автомобилей не гибридный, но тогда таких не было».

«Жажда скорости»: 10-ступенчатая трансмиссия

«К этой сцене сразу несколько вопросов. Во-первых, мы видим, что это немодифицированные машины, выглядят вполне обычно. Видно, что задние колёса заблокированы — для этого тебе нужен ручной тормоз, и если так и делают, то только в дрифте. Пилот совершает обратное движение руля — как в «Тачках», но зачем? Зачем он дрифтит, если они гоняются? Прямо ты едешь намного быстрее, чем в заносе. Если бы там был хотя бы один парень, который не дрифтит, он легко бы всех обогнал».

Гонка на масл-карах из фильма «Жажда скорости» Фото: Кадр из фильма «Жажда скорости»

«А если прыгать так, как это делают они, когда нос машины уходит вниз, высок риск повредить радиатор, у двигателя не будет охлаждения, и автомобиль вскоре остановится. Прыгать так, конечно, может любая машина, но не стоит этого делать. Вообще никогда.

Забавно то, как часто они переключают передачи. У таких машин не более трёх-четырёх передач, а они тут чуть ли не до 10-й переключаются. Такое часто встречается в фильмах».

«Такси» из британского туринга

«В детстве я смотрел этот фильм раз 20! Я считаю, что до сих пор именно здесь лучшие автомобильные трюки — по мне так фильм идеален. Мне повезло познакомиться с парнем, который отвечал за все трюки в фильме. Они все настоящие, над ними во время съёмок работали отличные пилоты. В общем, о «Такси» не скажу ни единого плохого слова!

Если я не ошибаюсь, то была машина, которая правда могла так трансформироваться — в ней было огромное количество электроники. Она могла подниматься, выдвигать колёса, активировать аэродинамику. Автомобилей на съёмках было несколько, и конкретно этот снимали только в статике. То есть уже в следующем кадре — другая машина, и это уже был настоящий гоночный автомобиль, который ездил».

В кадре видны следы от предыдущих разворотов Фото: Кадр из фильма «Такси»

«Можно, кстати, заметить, что разворот они отрабатывали — видны следы от предыдущих попыток. Это переднеприводный автомобиль, видно, что пилот заблокировал задние колёса ручным тормозом, чтобы развернуться, а передние дымят — мощности у машины немало».

«Пежо» 406 из британского туринга с креплениями на капоте Фото: Кадр из фильма «Такси»

«В сцене на эстакаде отчётливо видно, что это настоящая гоночная машина — абсолютно точно это не стандартный «Пежо» 406. Не знаю, правда или нет, но мне сказали, что машину взяли из британского туринга и перекрасили в белый цвет. На капоте видны типичные для гонок крепления, которые позволяют полностью снять его с машины. К тому же видны вертикальные колебания, хотя они на ровном асфальте, это значит, что подвеска по-настоящему жёсткая».

Даниэль обгоняет мотоциклиста, креплений на капоте уже нет Фото: Кадр из фильма «Такси»

«Меня часто спрашивают, что быстрее — MotoGP или Формула-1. Большинство думают, что мотоцикл намного быстрее Ф-1, потому что он легче и куда быстрее разгоняется. Но у машины Ф-1 четыре колеса, и за счёт этого она намного стабильнее на дороге. Круг по трассе машина Ф-1 преодолевает примерно на 20 секунд быстрее мотоцикла. Да, у MotoGP выше максимальная скорость, хотя на длинной прямой разница в итоге окажется не слишком большой, но им приходится тормозить перед поворотом намного раньше».

«Гонка» Лауды и Ханта

«Сражение Джеймса Ханта и Ники Лауды — одно из самых ярких в истории Ф-1, эту битву никогда не забудут. Особенно на фоне аварии Ники на «Нордшляйфе», где он получил большие ожоги. Ф-1 в то время была не такой, как сейчас. Машина тогда была словно бомба замедленного действия, топливные баки делались чуть ли не из металлолома, так что в случае столкновения автомобиль мгновенно вспыхивал.

Круто, что они смогли сделать фильм, настолько близкий к реальности. Мне непросто его смотреть, ведь я знал Ники, работал с ним в «Мерседесе». Он — легенда и навсегда останется в памяти как великий чемпион».

Авария Лауды в фильме «Гонка» Фото: Кадр из фильма «Гонка»

«В одной из сцен показывают женщину, закрывающую уши. Сегодня такого не бывает: с переходом на гибридные двигатели Ф-1 стала намного тише. Раньше во время гонки ты даже разговаривать не мог, а сейчас болельщики спокойно общаются без наушников. В боксах бывает шумно, но, как только машина выехала на трассу, всё нормально. У пилотов есть наушники, однако они для радио, а кроме того, в них установлены датчики перегрузок, чтобы дирекция гонки знала, в порядке ли пилот».

Борьба в фильме «Гонка» с заездом на траву Фото: Кадр из фильма «Гонка»

«В принципе, всё, что мы видим в этом фильме, вполне реально. Ну, может, кроме эпизода, в котором они едут по траве. Это нереалистично, добавлено исключительно для зрелищности, но в остальном всё примерно так и есть».