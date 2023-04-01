Квалификация Ф-1 в Австралии — мощный удар по амбициям Переса! Зато выстрелил «Мерседес»

Перед стартом квалификации ФИА сообщила о 90-процентной вероятности дождя. Оставалось посмотреть, вмешается ли погода в борьбу. И сможет ли кто-то, помимо пилотов «Ред Булл», побороться за поул.

Q1: катастрофа Переса, но виноват ли он сам?

Первый сегмент быстро дал понять, что двух пилотов «быков» на первой линии решётки не будет. На первом же быстром круге Перес заблокировал колёса в третьем повороте, поехал по прямой и в итоге застрял в гравии — кошмар!

Правда, сам мексиканец в разговоре по радио с инженером дал понять, что проблема не в пилоте, а в машине, призвав всё-таки решить «эту чёртову проблему». Чеко ещё в третьей практике жаловался на плохую работу тормозов и внезапные блокировки — вот всё это и вылезло в решающий момент…

Автором ещё одной ошибки в Q1 стал Логан Сарджент, но американца развернуло в финальном повороте и без фатальных последствий — пилот «Уильямса» даже сумел сразу заехать в боксы. Так или иначе, в итоге у новичка 18-е время: Сарджент проиграл Албону аж шесть десятых.

Не прошли дальше оба пилота «Альфа Ромео», причём Боттас в очередной раз уступил Чжоу. Да, всего полторы десятые. Да, финн пожаловался на трафик, но тем не менее. Ну и на обидном 16-м месте оказался Оскар Пиастри. Повторить свой квалификационный успех образца Джидды у чемпиона Ф-2 не вышло: до топ-15 Пиастри не хватило половины десятой, а Норрису он проиграл чуть менее трёх.

Q2: Макс спас птичку

Чуть ли не главным событием второго сегмента стало посвящение Макса Ферстаппена в защитники животных. Как мы помним, в своё время в Сингапуре голландец объезжал огромного варана, а на сей раз двукратному чемпиону пришлось резко взять влево, чтобы не сбить небольшую птичку, которая неторопливо пересекала трассу. Это мини-происшествие не помешало голландцу спокойно пройти дальше с лучшим временем.

Меньше всех повезло Эстебану Окону, который угодил в трафик и показал обидный 11-й результат, в то время как Пьер Гасли пробился дальше. Достойное 12-е время у Юки Цуноды, который опередил замкнувшего топ-15 Ника де Вриса на пару десятых.

Между двумя пилотами «Альфа Таури» расположились Ландо Норрис и Кевин Магнуссен. Британец, пожалуй, выступил в силу машины, хотя и со стороны самого гонщика не обошлось без ошибок. Что же до датчанина, то в решающий момент ему не удалось выступить на уровне Хюлькенберга: разрыв составил огромнейшие семь десятых.

Q3: и всё-таки Ферстаппен!

В третьем сегменте все снова ждали дождя: по прогнозам, он должен был начаться ближе к концу, так что пилоты поторопились на первую попытку. Её итоги оказались максимально интригующими: пять пилотов — в полутора десятых! Правда, когда дело дошло до второго выезда на трассу, а дождь так и не пошёл, то Макс Ферстаппен всё-таки продемонстрировал более серьёзное преимущество. Не громадное, но Джорджа Расселла голландец опередил на четверть секунды.

Третье время у Льюиса Хэмилтона: семикратный чемпион проиграл напарнику полторы десятые, но всё равно слегка опередил Фернандо Алонсо. Между испанцем и Лэнсом Строллом на шестом месте втиснулся Карлос Сайнс, а вот Шарль Леклер провёл средненькую по своим меркам сессию. Монегаск проиграл напарнику одну десятую и расположился только на седьмом месте.

Блестящая восьмая позиция у Алекса Албона, чей «Уильямс» на втором секторе показывал быстрейшие результаты! В итоге таиландец проиграл времени поула менее девяти десятых и опередил Пьера Гасли и Нико Хюлькенберга. Топ-10 вместилась в секунды и три тысячные — трасса в Мельбурне обеспечивает невероятную плотность!

Ну а теперь посмотрим, как поменяются расклады сил завтра. На пятничных тренировках команды не смогли полноценно подготовиться к гонке из-за проблем с GPS и погоды, в субботу с утра слегка это компенсировали, но всё равно воскресенье может преподнести сюрпризы — приятные и не очень. Конечно, Ферстаппен остаётся явным фаворитом, но надо посмотреть, как в гоночном режиме поедут «Мерседесы» и насколько быстро и высоко сможет пробиться Перес. Старт гонки — в 8:00 мск.