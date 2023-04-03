Никакого сочувствия Леклеру. И напарник едва ли лучше. Оценки за Гран-при Австралии

Третий этап Формулы-1 сезона-2023 — в традиционно субъективных оценках автора.

Джордж Расселл — 10

Расселл в прошедший уикенд был безупречен. Блестящая квалификация, мощнейший старт, уверенная борьба с Хэмилтоном на первых кругах — Джорджа не сломили даже красные флаги, из-за которых его первое место превратилось в седьмое, он стал отыгрываться и вышел на четвёртую позицию. Двигатель, увы, оказался слабее пилота.

Фернандо Алонсо — 9,5

Безупречная квалификация, третий подиум в сезоне и уверенный контроль всей гонки — Алонсо одновременно оказывал прессинг на Хэмилтона и следил за действиями Сайнса позади. Правда, на первом круге Карлос оказался впереди Фернандо, когда тот немного увлёкся борьбой с Льюисом.

Льюис Хэмилтон — 9

Льюис тоже провёл отличную гонку, опередил Ферстаппена на старте, а затем более 40 кругов выдерживал прессинг Алонсо, машина которого, как считается, меньше изнашивает резину. Однако в квалификации Хэмилтон уже в третий раз подряд уступает напарнику — для экс-чемпиона это должно быть проблемой.

Ландо Норрис — 9

Превосходная гонка наконец напомнила паддоку, что Ландо — один из самых талантливых пилотов на стартовой решётке. Норрис провёл заезд спокойно и без лишней суеты, не допускал ошибок и по максимуму использовал возможности машины. Правда, в квалификации, как признался сам пилот, он вышел за их пределы, из-за чего стартовал 13-м, а не из топ-10.

В Мельбурне Норрис набрал первые в сезоне очки Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Макс Ферстаппен — 8,5

Вторая победа Макса в сезоне — и вновь за явным преимуществом. Тем не менее идеальной гонку в исполнении голландца не назвать: на старте Ферстаппен пропустил Расселла с Хэмилтоном и откатился аж на третье место, а под финиш выехал на газон. Не будь «Ред Булл» настолько быстрее всех, эти два эпизода лишили бы чемпиона победы.

Нико Хюлькенберг — 8

Халк уже во второй раз в сезоне в одиночку тащит «Хаас» в Q3, и пусть из-за нехватки «софта» блеснуть в нём не удалось, в гонке немец был почти безупречен и после первого рестарта пропустил лишь Переса и Норриса. У «Хааса» по-прежнему проблемы с износом резины, так что удержать их позади у Нико не было никаких шансов.

Оскар Пиастри — 7,5

В квалификации дебютант уступил напарнику более четверти секунды и во второй раз в сезоне не вышел в Q1. В гонке на трассе, на которой австралиец прежде никогда не выступал, он держался уверенно и не допускал ошибок. Но если бы не столкновение Гасли и Окона, первых в карьере очков пришлось бы подождать ещё некоторое время.

Юки Цунода — 7,5

В этом году японец стал лидером команды и пока смотрится в этой роли достойно. В квалификации Юки занял 12-е место и уже на первом отрезке боролся в топ-10. «Альфа Таури» уступает в темпе «Макларену» и «Альпин», так что в какой-то момент Цунода выпал из очковой зоны, но со сходом Гасли и Окона, а также благодаря штрафу Сайнса один балл всё-таки забрал.

В сезоне-2023 Цунода стал лидером команды Фото: Peter Fox/Getty Images

Гуаньюй Чжоу — 7

Неидеальная квалификация, в которой китаец не улучшил в последней попытке, всё равно позволила опередить Боттаса. Чжоу удалось отыграть несколько позиций в гонке, и за шесть кругов до финиша он шёл 13-м, уступая Магнуссену и Пиастри, но сход Кевина вкупе со столкновением гонщиков «Альпин» и штрафом Сайнса принёс Гуаньюю девятое место.

Эстебан Окон — 7

В квалификации Окону помешал трафик. Но, как признался сам Эстебан, опередив Норриса, он сам переборщил в последнем повороте, из-за чего и не смог пройти в Q3. Рискованный пит-стоп уже на первом круге так и не принёс французу дивидендов. Тем не менее он смог выйти на десятое место и набрал бы очки, если бы на финальном рестарте не получил удар от Гасли.

Серхио Перес — 6

Чеко утверждает, что вылетел в квалификации из-за проблем с машиной, однако мексиканец знал о них уже в тренировке и в первом сегменте мог бы действовать осмотрительнее и первый круг проехать осторожнее. За счёт невероятно эффективной DRS «Ред Булл» Перес прорвался на седьмое место, но мог бы потерять и его, если бы после третьих красных флагов классификацию не откатили.

Карлос Сайнс — 5,5

Вплоть до финального рестарта уикенд для Сайнса складывался неплохо — он опередил Леклера в квалификации, прошёл на старте Алонсо и сумел отыграть всё, что потерял на пит-стопе перед появлением первых красных флагов. Однако в столкновении с Фернандо в концовке вина лежит полностью на Карлосе — он в буквальном смысле ошибся, как новичок Сарджент.

Штраф за столкновение с Алонсо Сайнс считает несправедливым Фото: Peter Fox/Getty Images

Лэнс Стролл — 5

В квалификации канадец уступил Алонсо лишь 0,17 секунды, но на старте был не так хорош, как обычно, разогнался чуть медленнее напарника, а перед третьим поворотом был позади Леклера, с которым столкнулся, и в итоге пропустил Албона. Позже Стролл смог собраться и провёл нормальную гонку, но чуть не потерял её, когда на холодных шинах вылетел в гравий на втором рестарте. Четвёртое место гонщику спасла дирекция гонки.

Валттери Боттас — 5

Второе подряд поражение от Чжоу в квалификации, вылет в Q1 и рискованная тактика, разрушенная красными флагами, — ужасный уикенд, который Боттасу остаётся лишь забыть.

Шарль Леклер — 5

Весь уикенд монегаску не хватало уверенности, а в финале квалификации команда ошиблась, не дав гонщику достаточно топлива, чтобы прогреть шины. Даже в этих условиях у Леклера был шанс набрать хорошие очки, если бы он не пошёл в атаку третьим рядом в третьем повороте и не налетел на Стролла. Шарль действовал слишком неосмотрительно и поплатился именно за это.

Александер Албон — 4

Восьмое место в квалификации к концу первого круга превратилось в шестое, и это была бы отличная гонка для «Уильямса», если бы Албон не улетел в заграждения на седьмом круге.

Парад красных флагов в Мельбурне начался с Албона Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ник де Врис — 4

В квалификации де Врис оказался на четверть секунды медленнее напарника, а в гонке повредил переднее антикрыло и откатился в конец пелотона. Даже если бы не столкновение с Сарджентом, выше 12-й позиции Ник не поднялся бы.

Пьер Гасли — 3,5

В столкновении пилотов «Альпин» вся вина лежит на Гасли. Он возвращался на асфальт с обочины, знал, что в сравнении с соперниками потерял ход, и должен был догадываться, что справа кто-нибудь сумеет поравняться, но всё равно продолжил смещение. Пьер одним движением перечеркнул не только свою гонку, в которой он сражался с «Феррари» и «Астон Мартин» в топ-5, но и шансы Окона на очки.

Кевин Магнуссен — 3

Из-за ошибок на финальном секторе решающей попытки квалификации Магнуссен уступил напарнику более 0,7 секунды и по ходу гонки, несмотря на творившийся хаос, выше 12-й позиции подняться не смог. А под финиш Кевин зацепил стену и разбил подвеску — паршивое окончание паршивого уикенда.

Логан Сарджент — 2

Катастрофический уикенд для американского дебютанта. В квалификации Сарджент ошибался едва ли не на каждом круге, почти всю гонку провёл в конце пелотона, а на финальном рестарте на первом же торможении влетел в де Вриса. На фоне Пиастри Логан смотрится, прямо скажем, не очень.