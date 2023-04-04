Ужас: осколок от болида Ф-1 просвистел рядом с головой болельщицы и ранил её жениха

Гран-при Австралии Формулы-1 запомнился не только спорными решениями судей и ярким финишем, но и происшествиями с участием болельщиков. Организаторам гонки на «Альберт-парке» предстоит серьёзнейшее расследование…

Опасная авария Магнуссена

Гонка показала: зрительская зона на выходе из второго поворота просто опасна для болельщиков. Если в том месте происходит авария, то осколки от машин успешно преодолевают барьеры и заградительные сетки и угрожают прилететь в зрителей. Собственно говоря, так и произошло, когда свой «Хаас» приложил о стену Кевин Магнуссен.

Авария с участием датского гонщика получилась достаточно серьёзной — настолько, что правое заднее колесо оторвало от машины. Крупный осколок от ступицы на огромной скорости перемахнул через заградительную сетку, ударился о землю и в итоге поранил руку одному из болельщиков. При этом фанат и окружающие ещё легко отделались.

Пострадавшему болельщику оказывают помощь Фото: twitter.com/tdolling

«Внезапно обломок перелетел ограждение прямо передо мной, — вспоминал пострадавший Уилл Свит в интервью австралийскому «7-му каналу». — Люди вокруг меня уклонились, и обломок попал мне в руку. Она в этот момент была поднята, потому что я слушал радио и держал наушник. Считаю, что мне сильно повезло: всё закончилось не так серьёзно, как могло бы. Обломок был довольно крупный, а я стоял рядом со своей невестой. Она невысокого роста, так что осколок летел как раз на уровне её головы. Так что повезло, что не произошло чего-то похуже!

Забавно, что после этого инцидента невеста спросила, не стоит ли нам перейти, безопасно ли там. Но мы остались, и потом прямо перед нами столкнулись два болида «Альпин»! Так что, думаю, я проиграл спор насчёт безопасности этого места!»

К слову, про «Альпин». Когда на рестарте столкнулись Пьер Гасли и Эстебан Окон, то и в этом случае осколки от двух розовых болидов перелетели через забор, но на сей раз никого не задели. При этом надо отметить, что болельщики стоят не сразу за барьерами, но, похоже, всё равно недостаточно далеко, чтобы гарантировать себе безопасность.

Расследование в интернете быстро показало: аварии во втором повороте во многом спровоцировали сами организаторы. Несколько лет назад они приняли решение подвинуть отбойники ближе к выходу из второго поворота. Конечно, в голове держали не перспективу гоночных инцидентов, а желание улучшить обзор для болельщиков. Что ж, задачу выполнили, но вместе с тем поставили здоровье зрителей под угрозу. Можно предположить, что в следующем сезоне барьер отодвинут обратно.

В 2019 году отбойник находился дальше от трассы Фото: reddit.com/r/formula1

Бесхозные болельщики на трассе

Ранение одного из зрителей стало не единственным происшествием на трассе. Вскоре после гонки появились фото и видео, показывавшие, что некоторые болельщики вышли на трассу, когда машины даже не закончили гонку — не то что вернулись в закрытый парк.

Когда пилоты ещё только уходили на последний 58-й круг позади сейфти-кара, некоторые болельщики начали перелезать заборы или просачиваться через отверстия для маршалов, чтобы подготовиться к забегу в сторону стартовой прямой — для наблюдения за подиумом.

К счастью, совсем уж сумасшедших фанатов не нашлось: зрители скромненько стояли на обочине в ожидании, пока всё закончится. Но представьте, как если бы кто-то рванул под колёса Ферстаппену и компании…

Болельщики стоят на обочине трассы, хотя гонка ещё идёт Фото: TWITTER.COM/WILLIAMSSUPPORT

Болельщиков выпускают на трассу и на других Гран-при, однако это происходит только в тот момент, когда там становится безопасно, после сигнала от службы безопасности. Здесь же получается, что в некоторых местах зрители оказались предоставлены сами себе — и стоило кому-то первому выбраться на трассу, как его примеру последовали другие. Налицо экономия на безопасности, либо в Мельбурне оказались не готовы к рекордной посещаемости этапа.

Теперь организаторам Гран-при теперь предстоит отвечать перед ФИА. Федерация уже начала расследование — его итоги подведут 30 июня. У Гран-при Австралии контракт с Формулой-1 до 2035 года, и понятно, что разрывать его не станут, но какой-то штраф наверняка выпишут. И это австралийским организаторам ещё надо надеяться, что пострадавший от осколков «Хааса» болельщик не надумает с ними судиться…