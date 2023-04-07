7 самых оригинальных причин, по которым пилоты пропускали гонки Формулы-1

Если в ближайших трёх гоночных уикендах Пьер Гасли наберёт хотя бы два штрафных балла, то получит дисквалификацию на один этап. Таким образом, француз станет первым в истории гонщиком, который пропустит Гран-при Формулы-1 из-за перебора штрафных баллов. Впрочем, история «Королевских гонок» помнит куда более незаурядные причины, по которым пилоты не выходили на старт.

Фернандо Алонсо. Гран-при Монако — 2017

Причина: отправился покорять «Инди-500».

Если в далекие 1960-е участие действующих пилотов Ф-1 в американских гоночных сериях было абсолютно нормальным явлением, то вот в 2017-м появление Фернандо Алонсо на стартовой решётке «Инди-500» стало лёгким шоком. Испанца не смутил ни контракт с «Маклареном», ни проходящий параллельно Гран-при Монако. Впрочем, к полноценному конфликту интересов необычная идея Алонсо не привела: руководство «Макларена» спокойно отпустило Фернандо в Америку и даже помогло организовать ему выступления в США.

Алонсо даже лидировал на своей дебютной «Инди-500» Фото: Chris Graythen/Getty Images

Заменить испанца на этапе в Монте-Карло был призван завершивший формульную карьеру Дженсон Баттон. Что касается Алонсо, то он достаточно неплохо смотрелся в дебютной гонке на «Старой кирпичнице»: стартовал со второго ряда, пролидировал 27 кругов и шёл в топ-10 вплоть до отказа двигателя. В будущем испанец ещё дважды примет участие в «Инди-500», но уже не в статусе действующего пилота Ф-1.

Фелипе Масса. Гран-при США — 2002

Причина: команда заявила другого пилота, чтобы обмануть правила.

Гонку в Монце в 2002 году Фелипе Масса завершил раньше времени из-за столкновения с Педро де ла Росой. Виновником аварии судьи признали бразильского пилота, наградив его 10 позициями штрафа на стартовой решётке следующей гонки на «Индианаполисе».

Казалось бы, получил штраф – отбывай, однако в «Заубере» решили поступить по-другому. Дабы избежать старта из конца пелотона, боссы швейцарской команды попросту отстранили Массу от обязанностей боевого пилота на время Гран-при США: место Фелипе в кокпите «Заубера» занял Хайнц-Харальд Френтцен. Таким образом, Масса отбыл свой штраф во время гоночного уикенда на «Индианаполисе», пусть и не принимая в нём участия.

Смекалке боссов «Заубера» можно только позавидовать. Что же до Френтцена, то после старта с 11-го места он финишировал 13-м.

Найджел Мэнселл. Гран-при Бразилии — 1995

Причина: не смог влезть в болид «Макларена».

После удачного, хоть и фрагментарного, возвращения в «Уильямс» в концовке сезона-1994, Найджел Мэнселл был полон решимости перезапустить формульную карьеру. В преддверии чемпионата 1995 года он подписал контракт с «Маклареном», однако на стартовой решётке открывавшего сезон Гран-при Бразилии Мэнселл отсутствовал: его сменил Марк Бланделл.

Так уж вышло, что Найджел банально не смог влезть в болид MP4/10, который явно не был рассчитан под габариты крупного британца. На подгонку монокока под размеры Мэнселла ушло два этапа. Затем Найджел всё же дебютировал за «Макларен», но очень быстро разочаровался в машине и спустя две гонки разорвал контракт с командой из Уокинга.

Бертран Гашо. Гран-при Бельгии — 1991

Причина: угодил за решётку.

История достаточно нашумевшая и, если угодно, заезженная, но не включить её в подборку мы не могли. Всё-таки нечасто поводом для пропуска пилотом гонки становится тюремный срок.

В декабре 1990-го Гашо применил газовый баллончик, выясняя отношения с лондонским таксистом после небольшого ДТП. Судебный процесс с участием Бертрана растянулся на несколько месяцев. Окончательный приговор в виде лишения свободы на 18 месяцев (чуть позже апелляционный суд сократит наказание до куда более адекватных двух месяцев) был вынесен только в августе 1991-го – за неделю до Гран-при Бельгии. Принимать участие в гонке, отбывая наказание в тюрьме, достаточно проблематично, поэтому Бертрана в болиде «Джордана» подменил молодой дебютант Михаэль Шумахер.

Надпись на асфальте Спа в поддержку Бертрана Гашо Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Кстати, тюремный срок стоил Гашо не только участия в нескольких гонках, но и места в «Джордане». После выхода на свободу Бертран оказался не нужен ирландской команде. Благо для бельгийца, его услугами заинтересовался «Ларрусс», где он и провёл весь следующий сезон.

Айртон Сенна. Гран-при Италии — 1984

Причина: был наказан собственной командой за переговоры с «Лотусом».

Как показывает история, от гонок пилота могут отстранить не только строгие судьи, но и руководители команды, за которую он выступает. Именно это произошло с Айртоном Сенной в преддверии Гран-при Италии 1984 года.

Незадолго до гоночного уикенда в Монце боссы «Тоулмена», в составе которого Сенна проводил свой дебютный сезон в Ф-1, узнали, что бразилец согласовал контракт с «Лотусом» на следующий сезон. Руководство «Тоулмена» расстроил как сам факт переговоров с другой командой (при действующем-то контракте), так и то, что эти переговоры проходили тайно. В итоге было принято решение отстранить Сенну от участия в Гран-при Италии: место бразильца в кокпите TG184 занял Стефан Йоханссон. Вскоре Айртона, конечно же, простили: за руль болида Сенна вернулся уже на следующем этапе в Германии. Всё-таки гениев от гонок отстранять нельзя.

Ники Лауда. Гран-при Канады — 1977

Причина: сомневался, что команда справится с обслуживанием трёх машин.

На предпоследний этап сезона-1977 в Канаде Ники Лауда приезжал в статусе новоиспечённого чемпиона. Казалось бы, можно насладиться моментом и погонять в своё удовольствие, но не тут-то было: лидер «Феррари» отказался от участия в гонке.

Ники Лауда в своём финальном сезоне в составе «Феррари» Фото: McCarthy/Getty Images

На решение австрийского чемпиона косвенно повлиял Жиль Вильнёв. Дело в том, что ради выступления в гонке местного любимчика на этап в Канаду «Феррари» привезла третью машину. Ещё по ходу тренировки Лауда решил, что мощностей команды не хватает на обслуживание сразу трёх автомобилей. В тот момент новоявленный чемпион не придумал ничего лучше, чем собрать вещи и улететь домой. На подобное решение повлияло как отсутствие турнирной мотивации, так и подпортившиеся отношения с командой. Кстати, финальную гонку сезона в Японии Лауда также пропустил, а перед началом следующего чемпионата перешёл в «Брэбем».

Бонус. Хуан Мануэль Фанхио. Гран-при Кубы — 1958

Причина: был похищен сторонниками Фиделя Кастро.

Да, Гран-при Кубы не входил в официальный календарь сезона Ф-1, однако история Фанхио настолько оригинальна, что пройти мимо неё было просто невозможно.

На Гран-при Кубы 1958 года Хуан Мануэль приезжал в качестве пятикратного чемпиона Формулы-1, да и просто главного гонщика эпохи. Высоким статусом аргентинца решили воспользоваться члены революционного «Движения 26 июля», которое возглавлял Фидель Кастро. Накануне гонки революционеры похитили Фанхио прямо из гаванской гостиницы. Таким образом, сторонники Фиделя Кастро хотели привлечь внимание общественности к своему движению.

Стоит отметить, что с Фанхио похитители обращались очень достойно, не причинив ему никакого вреда. Хуан Мануэль, в свою очередь, не держал зла на «Движение 26 июля» и даже называл своих похитителей «новыми кубинскими друзьями». Подержав Фанхио в плену около суток, сторонники Фиделя Кастро отпустили пятикратного чемпиона, передав его послу Аргентины. Как говорится, всё хорошо, что хорошо кончается.