За будущее Леклера в «Феррари» страшно: он чётко идёт по кривой дорожке Феттеля и Проста

Ровно год назад перспективы Шарля Леклера в «Феррари» выглядели блестящими: монегаск по итогам Гран-при Австралии — 2022 получил серьёзный отрыв в общем зачёте, а серия ошибок Карлоса Сайнса сделала Шарля неоспоримым первым номером «Скудерии». Могло показаться, что вот он, тот самый пилот, что наконец закончит серию итальянцев без титулов и на долгие годы станет лидером «Феррари». Спустя всего год Леклер куда ближе не к Шумахеру и Райкконену, а к гонщикам, которые так и не справились с задачей стать чемпионами в составе «Скудерии». Просто посмотрите, как пугающе путь Леклера напоминает истории его великих предшественников.

Ален Прост (сезоны в «Феррари» — 1990–1991)

Француз пришёл в команду, которая в последний раз выиграла в личном зачёте в 1979 году, а в Кубке конструкторов побеждала в 1983-м. При поддержке Стива Николза и с использованием наследия Джона Барнарда Прост сумел в первый же сезон бросить вызов Айртону Сенне. Да, взять титул не удалось, но это не отменяло общего оптимизма: «Феррари» стала одной из двух ведущих команд, располагала топ-гонщиком и верила, что уж в 1991-м возьмёт своё. К тому же должны были уйти в прошлое проблемы между пилотами: Найджел Мэнселл уступил место молодому Жану Алези.

Что ж, Жан трёхкратному чемпиону мира действительно не мешал, но это были единственные хорошие новости. Новый болид «Скудерии» не оправдал ожиданий, не сильно изменило картину и серьёзное обновление машины в середине сезона. На фоне средненьких результатов на трассе пошли перестановки в руководстве, а закончилось всё внезапным увольнением Проста перед финальной гонкой. Руководство не простило Алену сравнения машины с грузовиком. Таким образом, в роли спасителя «Феррари» Прост не продержался и двух сезонов.

Фернандо Алонсо (2010–2014)

После скандального ухода из «Макларена», скромных результатов с «Рено» и ошибочного отказа от «Ред Булл» для Алонсо переход в «Феррари» выглядел логичным продолжением карьеры. Собственно, а куда ему было ещё уйти? Ну а «Скудерия» получала себе нового лидера взамен потерявшего мотивацию Кими Райкконена и приходившего в себя после травмы Фелипе Массы.

Испанец чуть не принёс «Феррари» титул в первый же совместный сезон – помешали тактическая ошибка команды и упорство Виталия Петрова в Абу-Даби, из-за которых Фернандо отдал титул Себастьяну Феттелю. Ещё раз Алонсо проиграл чемпионство в 2012-м. Но там сама возможность сражения за чемпионство до финальной гонки – это результат невероятных выступлений Фернандо и ненадёжности «Ред Булл», а не скорости машины. Так или иначе, Алонсо тащил команду, как мог, и если бы Сенна чуть сильнее ударил болид Феттеля в аварии на первом круге в Сан-Паулу, то Фернандо всё-таки стал бы трёхкратным.

В 2012 году Алонсо сделал для титула «Феррари» всё, что мог Фото: Clive Mason/Getty Images

Отношения «Феррари» и Алонсо начали рушиться в 2014-м. Фернандо уверенно укатал Кими Райкконена, но на пятый сезон внутри «Скудерии» начал интересоваться: когда же команда всё-таки предоставит ему технику, с которой можно стать чемпионом? В итоге Алонсо поссорился с новым боссом команды Марко Маттиаччи (интересно, что он сейчас тоже в «Астон Мартин») и решил уйти в «Макларен». А итальянцы особо его не удерживали, решив, что новым лидером станет Феттель.

Себастьян Феттель (2015–2020)

Себ и «Феррари» сошлись в момент, когда обе стороны хотели что-то поменять после неудачного сезона-2014. Феттель ушёл из «Ред Булл», где проиграл Даниэлю Риккардо, и получил в напарники своего друга Кими Райкконена, который в «Скудерии» как-то быстро и без претензий смирился с ролью второго номера.

Начало вышло достойным: в 2015-м «Феррари» существенно улучшила мотор, а Себ уверенно стал первым номером команды и одержал за сезон три победы. Да, бороться с «Мерседесом» пока было нереально, и всё же «Скудерия» сделала шаг вперёд, а немец не показал никаких проблем с мотивацией.

Когда в 2017-м в Формуле-1 сменился регламент, Феттель уже смог бросить вызов Льюису Хэмилтону. Только провал в концовке чемпионата, начавшийся с обидного столкновения с Райкконеном и Ферстаппеном на старте Гран-при Сингапура, оставил Себа без борьбы за титул. Год спустя немец вновь сражался с Хэмилтоном до финальной трети сезона, прежде чем смириться со званием вице-чемпиона.

А дальше… Дальше Феттель внезапно и резко потерял звание первого номера. Шарль Леклер с первых же Гран-при сезона-2019 поехал вровень с немцем, а иногда даже быстрее – повторялся сценарий 2014-го. Новый босс команды Маттиа Бинотто, поначалу подбадривавший Феттеля и выступавший в его защиту, на самом деле быстро сделал для себя выводы: ещё до старта ковидного сезона-2020 «Феррари» объявила, что не предложит Себу новый контракт. Немец так и не сумел повторить путь своего друга Михаэля Шумахера и дотащить «Скудерию» до вершины.

Считается, что вылет Феттеля в Германии в 2018-м – конец его мечты о титулах с «Феррари» Фото: Getty Images

Шарль Леклер (2019 — ???)

Знакомая картина: как Прост, Алонсо и Феттель, Леклер провёл успешный первый сезон в составе «Феррари». Шарль моментально дал понять, что не собирается выступать в роли прилежного ученика при «мастере» Феттеле. Своими выступлениями Шарль по сути уничтожил шансы Себа на новый контракт, а сам получил долгосрочное соглашение до конца 2024 года – знак огромной веры и надежд со стороны «Феррари».

Помучившись с мотором в 2020-м, но разгромив Феттеля, Леклер провёл неоднозначный сезон-2021, в котором даже проиграл по очкам Карлосу Сайнсу. Однако когда «Феррари» вновь отлично справилась с переходом на новые правила и предоставила пилотам действительно быстрый болид, то именно Леклер стал бесспорным лидером команды в сезоне-2022. Впрочем, мы помним, чем всё кончилось: сначала Шарль растерял преимущество по очкам из-за проблем с двигателем, а затем «Феррари» безнадёжно проиграла «Ред Булл» гонку обновлений. Не обошлось и без пары ошибок самого пилота, а также без тактических провалов.

2023-й принёс перестановки в руководстве, но только ухудшение результатов на трассе. Если же говорить лично о Шарле, то его выступления заставляют болельщиков, специалистов и руководство задуматься: точно ли именно Леклер способен повести команду за собой – в сторону долгожданной победы?

За стартовые Гран-при сезона-2023 Шарль успел собрать сход в Бахрейне, штраф за перерасход элементов двигателя в Джидде и слабый этап в Мельбурне. После унылой квалификации Леклер посетовал на неверную тактику и якобы имевшую место помеху со стороны Сайнса, хотя Карлос явно не сделал ничего ужасного, а на решение залить топливо лишь на один прогревочный круг мог повлиять сам пилот. Ну а затем на старте Леклер неверно оценил обстановку и сам подставился под удар Лэнса Стролла, которому некуда было деться в толчее третьего поворота.

В итоге после трёх Гран-при на счету Шарля всего шесть очков, он занимает десятое место в личном зачёте и проигрывает Ферстаппену 63. В шансы Леклера побороться за титул, вероятно, не верит даже завзятый оптимист. Таким образом, до конца нынешнего контракта с «Феррари» у монегаска останется лишь одна попытка стать чемпионом. Не приближается ли Шарль к моменту, когда из статуса «будущего Шумахера» он перейдёт к роли «ещё одного Проста»?

Да, для «Феррари» на данный момент вряд ли есть смысл искать Леклеру замену – разве что если Хэмилтон и в следующем сезоне покажет высочайшую форму и заверит боссов из Маранелло, что выдержит на том же уровне ещё два-три сезона. Если же говорить про самого Шарля, то он наверняка будет оценивать работу Фредерика Вассёра и обновлённого технического штаба команды, прежде чем подписывать со «Скудерией» новый долгосрочный контракт. Вакансии могут открыться в «Мерседесе», близок будет дебют «Ауди», Алонсо не сможет выступать вечно в «Астон Мартин»… В общем, тут ещё надо посмотреть, чьё терпение может лопнуть раньше.

Напоследок напомним, Михаэль Шумахер взял титул с «Феррари» на свой пятый сезон в составе команды. А Алонсо как раз после пятого из «Скудерии» ушёл. Для Леклера 2024-й станет уже шестым в составе легенды из Маранелло.