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Даниил Квят стал заводским гонщиком «Ламборгини» в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC

Квят снова вошёл в элиту гонок: поедет в топ-категории с ещё одним экс-пилотом Формулы-1
Евгений Кустов
Даниил Квят стал заводским гонщиком «Ламборгини»
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С карьерой россиянина всё в полном порядке, а скоро может стать лучше.

Самый успешный российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят при поддержке своего знаменитого менеджера Николя Тодта продолжает успешно перезапускать карьеру после, вероятно, окончательного ухода из Ф-1 и вынужденного срыва выступлений в составе G-Drive Racing. Сегодня стало известно, что Квят попадёт в элитную категорию чемпионата мира по гонкам на выносливость. Это, поверьте, действительно топ-уровень.

Где и с кем поедет Квят?

В четверг утром в «Ламборгини» объявили, что Квят станет их заводским гонщиком и четвёртым участником программы гиперкаров, в рамках которой итальянцы будут участвовать как в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC, так и в американской серии IMSA. Благо будущий прототип «Ламборгини», построенный по регламенту категории LMDh, имеет право выступать и в WEC, и в США благодаря унификации правил.

Топ-категория WEC сейчас бурно развивается благодаря грамотным решениям, принятым несколько лет назад. Обновлённый технический регламент привлёк в чемпионат мира целый ряд брендов: к одиноко доминировавшей «Тойоте» добавились «Феррари», «Пежо», «Порше», «Кадиллак» и некоторые не столь крупные производители. В 2024-м к ним, помимо «Ламборгини», присоединятся «БМВ» и «Альпин».

Даниил Квят — заводской гонщик «Ламборгини»

Даниил Квят — заводской гонщик «Ламборгини»

Фото: Lamborghini

Среди коллег Квята по программе «Ламбы» — ещё один бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан, а также Андреа Кальдарелли и Мирко Бортолотти. С последним Квят уже сейчас выступает в WEC в составе «Премы» в категории LMP2.

Собственно говоря, когда стало известно, что Даниил проведёт нынешний сезон в составе «Премы», то его грядущий переход в «Ламборгини» был предсказуем. За программу «Ламбы» в категории гиперкаров отвечает команда Iron Lynx, а у неё с «Премой» одни и те же владельцы, это родственные структуры. Так что было вполне очевидно, что в 2023-м Квят получит опыт выступлений в гонках на выносливость, чтобы быть готовым к переходу на уровень выше.

В официальном пресс-релизе оговаривается, что Даниил примет участие как в WEC, так и в IMSA. Это любопытный момент, поскольку ранее сообщалось, что «Ламборгини» выставит два прототипа — по одному для чемпионата мира и американской серии (второй при этом наверняка присоединится к «брату» на «24 часах Ле-Мана»). В заводской команде пока не готовы рассказать, как распределят своих гонщиков между сериями, но вот в случае с Квятом получается, что он попробует в деле оба прототипа. Их пока нет: тестовый дебют ожидается позднее в этом году.

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Что сказали пилот и команда?

Глава заводского гоночного подразделения «Ламборгини» Джорджо Санна: «Мы очень рады приветствовать Даниила в «Ламборгини» и считаем, что он будет сильным активом для нашего проекта LMDh в течение сезона 2023 года. Основная роль Даниила будет заключаться в тесной работе с нашими инженерами и механиками над прототипом автомобиля, который дебютирует в следующем году. Учитывая его огромный опыт в других гоночных категориях, я не сомневаюсь: он сыграет решающую роль в том, что мы дебютируем должным образом в 2024 году».

Даниил Квят: «Я очень рад, что присоединился к «Ламборгини», это большая честь для меня. «Ламборгини» — очень известный итальянский бренд с большой историей в автомобильном мире, и для меня, выросшего в Италии, это дополнительный повод для гордости. Мы надеемся достичь многих целей вместе, я благодарю вас за доверие и с нетерпением жду начала работы над проектом LMDh позднее в этом году».

Отметим, что в официальном пресс-релизе «Ламборгини» ни разу не упомянута Россия. Квят назван гонщиком с итальянской лицензией, проведшим бóльшую часть юности в Риме. Однако по правилам ФИА Даниил все равно будет заявлен как нейтральный атлет и ему необходимо подписать ту самую бумагу федерации, разработанную для всех гонщиков из России и Беларуси. Выступление под лицензией другой страны станет возможно, только если Квят откажется от российского гражданства.

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Какие перспективы?

Ждать от «Ламборгини» и Квята моментального успеха странно. У итальянцев нет опыта, сравнимого, скажем, с «Тойотой», плюс они придут в WEC на сезон позже многих конкурентов — это тоже важный фактор.

Если же говорить о долгосрочных перспективах, то очевидно: чем сильнее конкуренция, тем легче провалиться. Борьба в категории гиперкаров будет жесточайшей, и сейчас просто невозможно представить, где окажутся «Ламборгини» и Квят через один-два сезона.

Даниил Квят

Даниил Квят

Фото: Lamborghini

К технике при этом вопросов куда больше, чем к пилоту: сам Даниил уже довольно успешно дебютировал в WEC в составе «Премы», да и в целом пилот его уровня должен адаптироваться без сильных проблем. Хотя понятно, что здесь другая тактика, совсем другая техника, другие принципы работы и так далее. В любом случае хорошо, что россиянин получит ценный опыт в нынешнем сезоне и с самого начала будет участвовать в разработке гиперкара «Ламборгини».

Напоследок отметим, что Даниил может продолжить карьеру не только в WEC. Недавно стало известно, что Квят близок к участию в тестах новичков Формулы-Е в составе команды NIO. Совмещение выступлений в WEC и Формуле-Е традиционно для пилотов, им «балуются» многие известные гонщики. Так что не исключено, что в 2024 году Даниил будет выступать сразу в двух чемпионатах мира.

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