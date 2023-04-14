Легенда мотогонок убивает своё здоровье и карьеру. Есть ли ещё шанс у великого Маркеса?

У Марка Маркеса были все шансы переписать книгу рекордов MotoGP, но последние три года показывают, что испанцу впору садиться за написание пособия «Как сломать свою карьеру в чемпионате мира». Ну или готовиться к плавному завершению своих выступлений в серии или окончанию сотрудничества с «Хондой», что в принципе для этого пилота есть одно и то же.

Из 55 последних Гран-при Маркес пропустил почти половину

С 2013-го, когда Марк дебютировал в MotoGP, по 2019 год, который стал последним беспроблемным для Маркеса, испанец завоевал шесть чемпионских титулов в главной мотогоночной серии планеты. За этот период пилот лишь один раз не стал чемпионом, закончив сезон на третьем месте. Но потом что-то пошло абсолютно не так, как рассчитывал сам гонщик.

Пандемийный сезон-2020 испанец начал с аварии на первом же этапе сезона — пилот Repsol Honda Team сломал руку, а затем усугубил своё состояние форсированным возвращением в гонки, которое привело к повторным хирургическим вмешательствам и инфекции. В итоге Марк пропустил не только остаток сезона-2020, но и две первые гонки уже в 2021 году.

Правда, в сезоне-2021 Маркесу всё же удалось одержать несколько побед, включая сверхуспешные для себя Гран-при Германии на «Заксенринге» и Гран-при Америк в Остине, но затем — очередная авария. Две последние гонки испанец пропустил, заработав сотрясение мозга, а затем, едва начав сезон-2022, Марк на Гран-при Индонезии снова попал в аварию. Рецидив старых травм, необходимость операции и несколько пропущенных гонок — снова чемпионат насмарку.

Огромные надежды были связаны с 2023 годом, но там всё пошло не так с первого же этапа. И вроде бы испанец выиграл поул-позицию Гран-при Португалии, обновив рекорд трассы для техники MotoGP, и вроде бы представитель «Хонды» финишировал на подиуме в первой в истории чемпионата мира спринтерской гонке, но в основном заезде всё пошло не так.

Шестикратный обладатель титула вынес с трассы единственного в пелотоне португальского гонщика Мигеля Оливейру. Пилот Aprilia RS-GP лишь чудом не пострадал в серьёзной аварии, отделавшись ушибами, а вот Марк снова травмировал руку — Маркесу сделали операцию. И испанец пропустит уже как минимум две гонки — уикенды в Аргентине и США — а то и больше.

На словах количество Гран-при, на старт которых Марк не выходил, выглядит не очень пугающе, но гораздо выразительнее статистика: из 55 последних этапов MotoGP Маркес пропустил 27 гонок, а это 49%! Естественно, в таких обстоятельствах мечтать о седьмом титуле нереально. И эта проблема не одного только пилота, но и «Хонды».

Марк Маркес после очередной операции Фото: из личного архива Марка Маркеса

Как «Хонда» оказалась в отстающих

Всю свою карьеру в MotoGP испанец провёл в составе заводского коллектива «Хонды», и в те годы, когда пилот штамповал одну победу за другой, казалось, что это идеальный тандем для завоевания титулов. Но внезапно у японцев начались проблемы. Причём у японцев в широком смысле слова — в один момент «Хонда» и «Ямаха», которые до этого разыгрывали титулы фактически между собой, оказались в отстающих. И изо всех сил пытаются догнать не только чемпионскую «Дукати», но и «КТМ», и даже «Априлию», сумевших вовремя сориентироваться и сделать ставку на аэродинамику.

Современные прототипы MotoGP очень отличаются от техники того же 2019 года, когда Маркес завоевал свой последний на сегодня титул. Тогда «Дукати» делала робкие шаги во внедрении аэродинамических элементов, а сегодня итальянские мотоциклы буквально усеяны всевозможными крылышками, закрылками, спойлерами и обтекателями. И, судя по тому, что Ducati Lenovo Team является действующим чемпионом в обоих зачётах, это работает. Успехи «КТМ» и «Априлии», перенимающих этот опыт — тому подтверждение.

А вот «Ямаха» и тем более «Хонда» слишком поздно поняли, в каком направлении идёт прогресс. На мотоцикл нельзя просто так взять и установить новый обвес — аэродинамика должна быть базой проекта, на которую завязаны рама и прочие элементы байка. С этой задачей своими силами японцы, похоже, не справляются, поскольку к работе над обновлённым Honda RC213V привлекли специалистов немецкой Kalex Engineering, которая сделала себе имя в Moto2.

Слабый байк провоцирует Маркеса на аварии

Получается, что мотоцикл Repsol Honda Team ехать на чемпионском уровне неспособен, а Маркес, который не готов прозябать на вторых ролях, мириться с этим не готов. В результате Марк, стиль пилотажа которого никогда нельзя было назвать спокойным, едет сверхагрессивно — балансировать на грани между безумной ездой и падением получается всё реже, так что на асфальте испанец оказывается всё чаще.

В том же 2015 году, когда «Хонда» уступала «Ямахе», пилот ехал за пределом возможностей байка и шесть Гран-при закончил досрочно, падением. И с каждым годом последующие аварии бередят старые раны и приносят новые травмы, а вместе с физическими повреждениями пилот получает психологические — молодой и амбициозный гонщик горит желанием побеждать. Но сделать этого никак не может, а потому раз за разом переходит пределы разумного риска.

…И становится опасным для всего пелотона. Испанца не первый год критикуют соперники за его чрезмерную агрессию в борьбе, но в 2023 году, похоже, чаша терпения переполнилась даже у Международной мотофедерации FIM, которая за аварию в Португалии не просто наказала Марка, но и даже изменила собственный регламент, чтобы Маркес реально получил штраф.

Испанцу после Гран-при Португалии выписали двойной проезд по штрафной петле на следующем этапе, то есть на Гран-при Аргентины. Эту гонку шестикратный чемпион должен был пропускать по состоянию здоровья, и по правилам MotoGP, даже если бы пилота и не было на этапе, штраф считался бы отбытым. Но руководство серии пошло на эскалацию: FIM официально заявила, что наказание Маркесу придётся отбывать на первом после возвращения в гонки этапе, так что и на Гран-при Америк пенализация не обнулится. Естественно, в Repsol Honda Team сразу же начали говорить о перекраивании регламента по ходу сезона ради наказания их лидера и даже оспорили штраф Марка. Но идущие разбирательства на суть дела не влияют.

Марк Маркес снова травмирован, «Хонда RC213V» опять не едет, гонщики и болельщики не так чтобы горячо любят тандем шестикратного чемпиона MotoGP и Repsol Honda Team. И особо выходов из кризиса не видится. Сезон-2023 для испанца будет явно провален, да и в 2024-м не факт, что команда сможет построить конкурентоспособный мотоцикл, а значит, пилот снова будет ехать на грани аварии. Действующий контракт Марка с «Хондой» рассчитан до конца следующего сезона, так что у Маркеса есть вариант посмотреть, как пойдут дела, а там уже решать, оставаться в команде или поискать место в другом коллективе.

Понятно, что чемпиона MotoGP — если смогут позволить себе его финансовые запросы — будет рада видеть любая заводская команда. Самым очевидным вариантом, учитывая спонсорство Red Bull, кажется переход в KTM, но нужно ли это Марку? Скорее Маркес нацелится на «Дукати», которая выглядит самым выигрышным вариантом, но сыграет ли ставка? Как показывает опыт других пилотов, включая легендарного Валентино Росси, смена команд и мотоциклов далеко не всегда приводит к успеху — техника разных марок настолько отличается друг от друга, что адаптация может затянуться на несколько сезонов. Выдержит ли Марк это испытание, если он уже сейчас не скрывает свой голод до побед? Вопрос, ответ на который знает только Марк.

Марк Маркес Фото: Red Bull Content Pool

Но, какое решение ни принял бы испанец, следить за развитием событий будет интересно. Возможно, нас ждёт совместное возвращение Repsol Honda Team и Маркеса на вершину MotoGP. Возможно, шестикратный чемпион попытает удачи в другой команде. Возможно, испанец решит не рисковать здоровьем и завершит карьеру. В любом случае легендой мотогонок пилот уже стал, и ему выбирать, как поставить точку в этой главе своей книги жизни.