Как нейросеть видит гонщиков и других знаменитостей Формулы-1 — от Попова до Хэмилтона?

Нейросети всё активнее и активнее входят в нашу повседневную жизнь, но в настоящий момент используют их всё же больше для развлечения. А что может быть лучшим развлечением, чем узнать, какими нейросети видят пилотов Формулы-1 и других личностей из мира автоспорта, а также попросить заглянуть немного в будущее?

Редакция «Чемпионата» получила достаточно любопытные ответы. Как Льюис Хэмилтон может выиграть восьмой титул? Чего ждать от «Андретти» в Формуле-1? Каким суперкомпьютер видит двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо? И каким окажется будущее Макса Ферстаппена и всё того же Хэмилтона? Нейросеть ответила нам на эти вопросы. Ну или хотя бы постаралась.

Стало интересно? Вот какие результаты мы получили от нейросети Blue Willow:

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