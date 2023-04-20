Смеялись, пока их напарник умирал. Забытая история вражды гонщиков «Феррари»

Сенна и Прост, Алонсо и Хэмилтон, Вильнёв и Пирони – история Формулы-1 помнит множество громких противостояний напарников. Вспоминая внутрикомандные распри, многие частенько игнорируют ожесточённое сражение 1950-х с участием сразу трёх гонщиков «Феррари» – Майка Хоторна, Питера Коллинза и Луиджи Муссо. А зря, ведь уровень накала там был просто запредельным.

Первое внутрикомандное сражение в «Феррари» вспыхнуло из-за статуса главного гонщика Италии

Из троицы Хоторн — Коллинз — Муссо раньше всех в «Скудерии» оказался Майк: в 1953 году он стал первым британцем, которому выпала возможность защищать честь заводской команды «Феррари». В составе «красных» Хоторн проведёт следующие три года (не обошлось без краткосрочных «побегов» в другие команды). Итогом первого пришествия Майка в «Скудерию» станут дебютные победы британца в Ф-1. В 1956-м Хоторн покинет «Феррари», откатав сезон Формулы-1 сразу в трёх разных командах – «БРМ», «Мазерати» и «Вануолл». А в следующем году будущий чемпион, как ни в чём не бывало, вернётся в «Скудерию».

За время отсутствия Майка в Маранелло многое успело произойти. Во-первых, команду пополнили Питер Коллинз и Луиджи Муссо – ключевые фигуры этой истории. А во-вторых, в 1956-м вспыхнуло первое внутрикомандное сражение в истории «Феррари».

Майк Хоторн представляет «Феррари» в 1953 году Фото: Express/Getty Images

Казалось бы, в ту пору в «Скудерии» был ярко выраженный лидер в лице легендарного Фанхио – о каком соперничестве напарников может идти речь? Впрочем, как показали Луиджи Муссо и Эудженио Кастеллотти, дуэль двух товарищей по команде может проходить и за пределами чемпионского сражения. И вот здесь предельно важен контекст. В 1955 году погиб Альберто Аскари, а Джузеппе Фарина завершил формульную карьеру, поэтому негласное звание главного гонщика Италии временно оставалось вакантным. Именно стремление забрать статус первого гонщика страны и стало причиной вспыхнувшего между двумя итальянцами сражения.

Апогеем дуэли Кастеллотти и Муссо стала финальная гонка сезона-1956, символично проходившая в Монце. Эудженио и Луиджи стартовали вторым и третьим соответственно. На старте заезда Кастеллотти удалось захватить лидерство, однако на первой строчке он продержался всего четыре круга: шансы на победу перечеркнула лопнувшая покрышка. Проблемы с резиной настигли и Муссо, но Луиджи благополучно сменил колёса в боксах, после чего рванул бороться за победу.

Энцо Феррари и Эудженио Кастеллотти Фото: Keystone/Getty Images

В тот день уроженец Рима был как никогда мотивирован: он даже отказался отдавать машину сражавшемуся за титул Фанхио после проблем, возникших у аргентинца. Желание победить при домашних трибунах Луиджи ставил выше командных интересов. За пять кругов до финиша Муссо наконец-таки удалось возглавить пелотон, но, как и его соотечественник, лидировал он недолго, всего два круга: проблемы с рулевым управлением лишили Луиджи столь долгожданной победы.

Дуэль Муссо и Кастеллотти должна была продолжиться и в следующем сезоне. Фанхио покинул «Феррари», и теперь непримиримые итальянцы могли сразиться совсем за другие места, но, к сожалению, их соперничество оборвала трагедия: в марте 1957-го Кастеллотти разбился на трассе в Модене во время тестов.

На этой грустной ноте завершилась первая внутрикомандная дуэль в Маранелло. К несчастью, второе подобное сражение будет ещё более трагичным.

Хоторн и Коллинз договорились делить призовые поровну

Вторую половину 1950-х можно назвать едва ли не самым тяжёлым отрезком в истории «Феррари». Летом 1956-го умер сын Энцо Феррари Дино, а весной следующего года погибли сразу два гонщика «Скудерии» – вышеупомянутый Кастеллотти, а также Альфонсо де Портаго. Следующим испытанием для Маранелло станет новое внутрикомандное сражение с участием сразу трёх пилотов.

В преддверии сезона-1957 в «Феррари» вернулся Майк Хоторн, после чего в стане «красных» сформировался дуэт британских пилотов. В теории Хоторн и Коллинз могли пойти по пути Муссо и Кастеллотти, устроив разборки за звание главного гонщика страны, но история сложилась совсем иначе: выходцы с Туманного Альбиона очень быстро нашли общий язык.

Майк Хоторн и Питер Коллинз Фото: Victor Blackman/Getty Images

Возможно, дружбе Хоторна и Коллинза поспособствовал сам факт совместного пребывания в «чужой» команде или же схожий характер (что Майк, что Питер вели активный образ жизни за пределами трассы). Как бы то ни было, британские джентльмены видели друг в друге скорее друзей, нежели соперников. В итоге дошло до того, что Хоторн и Коллинз договорились делить поровну призовые, в случае если один из них выиграет гонку.

Что касается Муссо, то Луиджи расценил данное соглашение как заговор против себя. Союз двух британцев против итальянца, и всё это происходит внутри «Феррари» – звучит дико, но именно так и зарождалось самая ожесточённая битва напарников в Формуле-1 1950-х.

Хоторн и Коллинз играли в футбол, когда Муссо умирал в больнице

Первый совместный сезон для наших героев прошёл относительно спокойно: «Феррари» не могла составить конкуренцию «Мазерати» и «Вануоллу» – гонщики «Скудерии» сражались только за редкие подиумы. А вот в следующем году страсти в Маранелло закипели по-настоящему: «красные» подтянулись к соперникам, и каждый из троицы Хоторн – Коллинз – Муссо получил реальный шанс побороться за титул.

На старте сезона-1958 находящийся в «кольце врагов» Муссо сразу же обозначил чемпионские намерения: вторые места в Аргентине и Монако позволили Луиджи возглавить личный зачёт. Впрочем, лидировал итальянец недолго: уже после следующего Гран-при в Нидерландах с первой строчки его подвинул Стирлинг Мосс, а спустя ещё один этап опередил и Хоторн.

Следующая гонка в Реймс-Гу имела особое значение для Муссо, и дело тут было не только в спортивном принципе. В тот жизненный период Луиджи одолевали серьёзные финансовые проблемы: не так давно он прогорел на импорте «Понтиаков» в Италию. К тому моменту он накопил достаточно долгов, поэтому единственным выходом для Муссо была победа в Реймс-Гу (во Франции традиционно были самые внушительные призовые).

Питер Коллинз, Майк Хоторн и Луиджи Муссо Фото: Bernard Cahier/Getty Images

Трудно представить, под каким давлением находился Луиджи в преддверии старта Гран-при Франции, учитывая все обстоятельства. Усугублял положение итальянца и тот факт, что его «любимый» напарник Хоторн должен был стартовать с поул-позиции, в то время как сам Муссо уходил в гонку со второго места.

Собравшиеся на французском автодроме зрители предвкушали борьбу пилотов «Феррари» с первых метров дистанции, однако на старте сюрприз преподнёс вырвавшийся в лидеры представитель «БРМ» Гарри Шелл. Впрочем, ещё по ходу первого круга гонщики «Скудерии» обозначили, кто здесь главный: Хоторн вернул себе первую строчку, следом расположились Муссо и Коллинз.

По мере продвижения гонки Луиджи наращивал темп, постепенно подбираясь к лидеру. В конце концов, на 10-м круге итальянец пошёл в атаку: пытаясь опередить Хоторна в шпильке, он потерял контроль над машиной – «Феррари» Муссо врезалась в земляную насыпь, после чего совершила несколько кульбитов. Муссо в тяжёлом состоянии был доставлен в госпиталь города Реймс, а гонка продолжилась своим чередом. Победу в тот день одержал Хоторн, для которого она стала первой в сезоне.

Стирлинг Мосс помогает Майку Хоторну в 1958 году Фото: Hulton Archive/Getty Images

Кстати, если вы думаете, что Майк как-то переживал за здоровье своего напарника, то нет – по крайней мере, такое впечатление сложилось у подруги Муссо Фиаммы Брески. Возвращаясь из больницы в гостиницу, она увидела, как Хоторн и Коллинз, смеясь, играют в футбол пустой банкой из-под пива. Что касается Муссо, то он скончался в госпитале вечером того же дня.

К сожалению, следующей трагедии долго ждать не пришлось. Через месяц после гонки в Реймс-Гу Питер Коллинз погибнет в аварии на «Нюрбургринге». Говорят, именно после смерти друга Майк Хоторн примет решение завершить гоночную карьеру по окончании сезона. В конце концов, пилот «Феррари» всё же станет чемпионом, опередив по итогам чемпионата Стирлинга Мосса на один балл. А спустя три месяца после триумфа погибнет в автомобильной аварии на самой обычной дороге в Великобритании.

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«Я ненавидела их обоих. Когда они умерли, для меня это было освобождением. Иначе у меня остались бы к ним неприятные чувства навсегда. Таким образом, я смогла обрести чувство покоя», – спустя много лет расскажет о своём отношении к Хоторну и Коллинзу подруга Муссо Фиамма Брески.

Пожалуй, эти слова как нельзя лучше передают тот градус накала, который держался в гараже «Феррари» в период выступлений Майка Хоторна, Питера Коллинза и Луиджи Муссо.