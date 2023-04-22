Кого ждать в Формуле-1 в ближайшее время? Вот 5 основных кандидатов

Одна из главных тенденций современной Формулы-1 – ставка команд на опытных пилотов. Особенно хорошо этот тренд демонстрируют истории Хюлькенберга, Магнуссена и Албона – гонщиков, которые потеряв место в Ф-1, спокойно возвращались в пелотон спустя один или пару сезонов. Впрочем, дебютантам хоть и стало сложнее пробиваться в «Королевские гонки», но целиком и полностью такое явление, как новички, точно не исчезнет из Формулы-1. Представляем вашему вниманию пятёрку пилотов, которые имеют наибольшие шансы на дебют в «Королевских гонках».

Алекс Палоу – академия «Макларена». Сезон-2023 проводит в IndyCar

В начале профессионального пути Алекс Палоу, как и многие другие начинающие гонщики, пытался прорваться наверх по лестнице юниорских формул, но, не снискав счастья в «молодёжках», решил направить свою карьеру в другое русло. Сначала испанец отправился в Японию, где провёл один сезон, соревнуясь в чемпионате Супер Формулы. А затем последует переход в IndyCar – первенство, в котором Алекс сделает себе имя. Уже на второй год пребывания в американской серии Палоу оформит чемпионский титул и заодно утвердится в статусе одной из главных звёзд пелотона.

Казалось бы, ну чемпион и чемпион. Триумфаторы IndyCar уже давно не интересуют команды Ф-1, однако конкретно Палоу удалось привлечь внимание одного коллектива, выступающего в «Королевских гонках». В 2022 году «Макларен» объявил о подписании контракта с испанским пилотом – речь шла о выступлениях Палоу за команду «оранжевых» в IndyCar. Из-за обязательств перед предыдущим работодателем испанец сможет дебютировать за «Макларен» только в 2024 году – этот сезон он проводит в «Чип Ганасси».

Алекс Палоу на Гран-при США Формулы-1 Фото: Chris Graythen/Getty Images

Может сложиться мнение, что «оранжевые» подписали Палоу исключительно с расчётом на IndyCar, однако перспективы продолжить карьеру в Ф-1 у испанца также имеются. Именно Палоу на сегодняшний день видится следующим пилотом, которому в Уокинге помогут дебютировать в Формуле-1. С момента подписания контракта Алекс успел опробовать формульный болид «Макларена», получить статус резервного пилота, а также был зачислен в недавно возрождённую программу поддержки молодых пилотов.

Да, Палоу будет сложно получить место в команде Ф-1 в ближайшие годы, учитывая, что контракт Норриса действует до 2025 года, а соглашение Пиастри – до 2024-го. Впрочем, нет никаких гарантий, что Норрису хватит терпения ещё два года выступать за кризисный «Макларен». Да и Пиастри ещё нужно заслужить новый контракт. А в случае если позиция боевого пилота «Макларена» станет вакантной, именно Алекс Палоу станет главным кандидатом на освободившееся место.

Лиам Лоусон – академия «Ред Булл». Сезон-2023 проводит в Супер Формуле

После двух неплохих, но не слишком убедительных сезонов в Формуле-2 карьера Лоусона оказалась на перепутье. С одной стороны, Лиам проявил себя недостаточно хорошо для прямого перехода в Ф-1, а с другой – не настолько был плох, чтобы Доктор Марко окончательно распрощался с ним. В конечном итоге в «Ред Булл» решили выбрать третий вариант, отправив Лоусона в японскую Супер Формулу. В какой-то степени, можно сказать, что этот сезон является ключевым в карьере Лиама – по крайней мере, в контексте попадания в Ф-1.

Старт в новой серии для Лоусона получился весьма обнадёживающим: юниор «Ред Булл» стал первым, кому удалось выиграть дебютную гонку в чемпионате Супер Формулы. По итогам первых двух гонок Лиам расположился на второй строчке личного зачёта – просто потрясающий результат для дебютанта.

Лиам Лоусон — резервный гонщик «Ред Булл» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Помимо личных успехов шансы Лоусона на переход в «Альфа Таури» повышает и неудачный дебют Ника де Вриса в составе второй команды «быков». Учитывая, как легко Доктор Марко прощается с не оправдавшими ожиданий пилотами, разумно предположить, что, если Лоусон и де Врис продолжат в том же духе, рокировок в пилотском составе «Альфа Таури» избежать не получится.

Аюму Иваса– академия «Ред Булл». Сезон-2023 проводит в Формуле-2

Если Лиам Лоусон за место в Ф-1 ведёт заочную борьбу с Ником де Врисом, то вот главным соперником Аюму Ивасы является Юки Цунода. Как и соотечественник, Аюму находится в системе «Ред Булл» благодаря протекции со стороны «Хонды», поэтому абсолютно логично, что если кто-то и заменит Цуноду в составе «Альфа Таури», то только Иваса.

Помимо покровительства со стороны крупного концерна в пользу молодого японца говорят ещё и результаты на трассе. По прошествии трёх этапов Иваса возглавляет личный зачёт первенства Формулы-2. Ещё один аргумент в пользу Аюму – скорость адаптации к новой технике. В прошлом году японец не очень здорово начал в Ф-2, но по ходу сезона сумел приспособиться к новым условиям: во второй половине чемпионата юниор «Ред Булл» по два раза побеждал в квалификациях и воскресных гонках. Если Иваса продолжит прогрессировать в таком же темпе, контракт с «Альфа Таури» не заставит себя долго ждать – тем более что соглашение с Юки Цунодой у младшей команды «быков» истекает в конце этого сезона.

Джек Дуэн – академия «Альпин». Сезон-2023 проводит в Формуле-2

Дуэн не очень здорово начала сезон в Формуле-2, однако пара неудачных этапов никак не отменяют скорость и талант молодого австралийца. Джек здорово проявил себя в дебютном сезоне Ф-2 и по праву считается одним из главных фаворитов текущего чемпионата – даже несмотря на скомканное начало сезона.

В этом году Дуэн совмещает выступления в главной молодёжной серии мира с ролью официального резервиста «Альпин» – таким образом, французы закрепили за Джеком статус главного юниора команды. Очевидно, что если в ближайшие годы «Альпин» кого-то и поднимет в Ф-1, то этим человеком станет именно Дуэн.

Джек Дуэн на тестах молодых пилотов Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Помешать пришествию австралийца в «Королевские гонки» может отсутствие у «Альпин» команды-сателлита, готовой взять молодого гонщика французов на полное расписание. Однако нельзя исключать и прямой переход Дуэна в команду из Энстоуна. Контракты Окона и Гасли действуют до конца 2024 года и нет никаких гарантий, что «Альпин» сохранит пилотский состав неизменным: неизвестно как долго Пьер и Эстебан смогут продержаться без скандалов, да и к тому же нельзя исключать, что кто-то из пары Окон – Гасли отправится на повышение.

Оливер Берман– академия «Феррари». Сезон-2023 проводит в Формуле-2

В прошлом году Оливер Берман стал главным открытием сезона Формулы-3, едва не оформив чемпионский титул на первый год выступлений. Далее последовал логичный переход в Ф-2, где, к сожалению, молодому британцу не удалось эффектно дебютировать. По итогам трёх этапов Оливер занимает только 16-ю строчку личного зачёта из-за множества ошибок и проблем в гонках.

Впрочем, Берман по-прежнему остаётся главным активом академии «Феррари». Да, он не смог сходу разгромить всех и вся в Формуле-2, однако в защиту Оливера стоит напомнить о юном возрасте британца: в мае ему только должно стукнуть 18. Тот же Пиастри доминировал в Формуле-2, когда ему уже исполнилось 20. А значит, как минимум, текущий сезон Берман со спокойной душой может потратить на адаптацию, и только в следующем году с него можно будет спрашивать по-настоящему.

Конечно, есть вероятность, что даже в случае удачного выступления в Ф-2 у Бермана возникнут проблемы с поиском места в Формуле-1: «Альфа Ромео» уже пару лет как не обязана предоставлять места академикам «Феррари», а «Хаас» больше не хочет связываться с новичками. Впрочем, если «Скудерия» по-настоящему захочет пристроить Оливера в Ф-1, то наверняка найдёт рычаги давления на «Хаас», тем более что американцы по-прежнему сильно зависят от «Феррари». Поэтому дебют Бермана в Ф-1 целиком и полностью будет зависеть от его результатов на трассе.