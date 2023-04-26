Как живут под санкциями русские гонки? Есть ли новые машины или хотя бы запчасти?

Российскому спорту не привыкать жить в условиях санкций, но те ограничения, которые были введены в 2022 году, поставили под вопрос не только развитие, но и в целом выживание одной конкретной дисциплины — автоспорта, целиком зависящем от иностранных производителей. Не только от автомобилей, но и от запчастей, расходников, экипировки и прочего-прочего. И если предположить, что прошлый сезон участники СМП РСКГ доезжали на тех запасах, что были сформированы перед началом чемпионата, то в 2023 году можно было бы ожидать кризиса… Но уикенд в Сочи, который стал первым этапом нового сезона, показал — не то что кризиса нет, но, похоже, речь может даже идти об открывшемся втором дыхании российского «кольца»!

И дело даже не в том, что на старт в пяти классах вышли более 60 пилотов, а в том, какими получились гонки. Ни в одном из зачётов не было ни намёка на то, что гонщики чрезмерно осторожничают и берегут технику, а сама борьба на старте чемпионата 2023 года сделала бы честь, возможно, нескольким последним сезонам СМП РСКГ вместе взятым.

Две гонки — два фальстарта!

Главный класс SMP TCR Russia — внезапно переименованный в канун нового сезона из привычного всем «Туринга» — собрал всего 10 машин, но за рулём почти всех — по чемпиону какой-то из дисциплин автоспорта. Однако и нечемпионам удалось внести свой вклад в борьбу. Сочинский уикенд получился во многих отношениях безумным, потому что в субботу пилоты сражались на влажной трассе, а в воскресенье — на сухом асфальте, новички ехали быстрее ветеранов, а ошибки допускали все.

Пилот заводской команды Lada Sport Rosneft Владимир Шешенин, например, хоть и стал автором своеобразного рекорда, но сам бы пилот предпочёл обойтись без таких сомнительных достижений: два фальстарта в двух гонках этапа помешали показать хороший результат. Однако даже оштрафованный гонщик может быть отличным командным игроком, потому что в субботу Шешенин помог своим напарникам Кириллу Ладыгину и Ивану Чубарову обеспечить победный дубль. А вот в воскресенье Владимир уже был бессилен, когда титулованного Ладыгина отправил в стену Лев Толкачёв. Единственный в «Туринге» гонщик, не имеющий титулов, развернул машину Кирилла, после чего тот улетел водительской стороной в бетонный отбойник. После субботней победы — сход и необходимость серьёзного ремонта автомобиля в воскресенье… И это после того, как на тестах в четверг Ладыгин уже разложил машину.

«Лада» Кирилла Ладыгина в стене Фото: СМП РСКГ

Впрочем, эти аварии в SMP TCR Russia — ничто на фоне побоища, в которое превратили три свои гонки пилоты SMP GT4 Russia. При средней стоимости автомобилей в районе € 200 000 с техникой можно было бы обращаться и поаккуратнее, но нет — участники класса не щадили ни свои, ни чужие Mercedes-AMG GT4 и GR Supra GT4, которые составляют бóльшую часть пелотона.

Новая техника вопреки всему

Возможно, подобная аварийность в GT4 вызвана тем, что в зачёте участвуют непрофессиональные гонщики, которым свойственно в горячке борьбы допускать ошибки. Видимо, спортсмены в состоянии позволить себе не только дорогостоящее хобби, но и регулярный ремонт своих машин. Однако, вероятно, верно всё вместе: едут быстро и на грани, потому что знают, что не разорятся на последующих работах с повреждённой техникой.

Ведь проблем с этим, несмотря на декларируемые санкции, нет. В Россию едут не только запчасти и расходные материалы, но и новые гоночные автомобили. Причём не просто техника GT4, но и куда более серьёзные машины TCR. В пелотоне на 10 машин — сразу три абсолютно новых автомобиля. Lukoil Racing Team приобрела новейший седан Hyundai Elantra N для Алексея Дудукало, а «Таифмоторспорт» обзавелась сразу двумя горячими новинками: Павел Кальманович получил в своё распоряжение новое поколение седана Audi RS 3 LMS TCR, а Дмитрий Брагин сел за руль нового хэтчбека Cupra Leon Competicion TCR. Причём команда не стала мелочиться и купила сразу два испанских хэтчбека. Один для гонок, а второй — на всякий случай. Если надо — станет запасной машиной, если потребуется — послужит донором запчастей.

Дмитрий Брагин против Павла Кальмановича Фото: СМП РСКГ

Не стоят в стороне и российские команды, которые не готовы мириться с существующим положением дел и использовать исключительно те машины, что уже есть. В «Туринг-Лайте» в прошлом году блестяще дебютировал новый Volkswagen Polo с турбомотором, который продемонстрировал отличную скорость и большой потенциал. А к новому сезону в пелотоне появились сразу два Audi A1 — новые хэтчбеки, причём сразу в трёх- и пятидверном вариантах, построили под впечатлением от выступлений турбо-Polo в минувшем сезоне. А потому, учтя нюансы модели Volkswagen (слишком уж большой для гонок лифтбек), к новому чемпионату построили два юрких и быстрых хэтчбека, которые начали побеждать с первого же этапа.

Уже по ходу сезона-2023 ожидается дебют гоночных Skoda Fabia, так что на разнообразие техники жаловаться точно не придётся, а дополнительной остроты борьбе добавит противостояние концепций: атмосферным моторам предстоит доказать, что они ещё способны тягаться с наддувными двигателями.

Гонка категории SMP GT4 Russia Фото: СМП РСКГ

В целом все участники признаю́т, что проблем с покупкой и доставкой в Россию автомобилей и всего прочего, что необходимо для гонок, нет. Да, сроки и стоимость доставки выросли. Да, стоимость товаров существенно подросла. Да, ни о каких прямых поставках теперь речи не идёт, и надо выстраивать логистические цепочки со множеством посредников. Но тяга к гонкам куда сильнее, а потому под новую реальность подстраиваются и поставщики, и их клиенты из автоспортивного мира. И заодно адаптируются гонщики.

Топ-ветераны против новичков

Не все пилоты хотят и готовы мириться с теми требованиями, что Международная автофедерация (ФИА) предъявляет к россиянам ради допуска к глобальным турнирам. А значит, в национальные турниры возвращаются те пилоты, кто до того небезуспешно строил свою карьеру на мировом уровне. Например, в SMP GT4 Russia стартуют опытнейший пилот GT3 Ринат Салихов и призёр и победитель монокубка Lamborghini Super Trofeo Europe Дмитрий Гвазава.

Борьба Рината Салихова и Дмитрия Гвазавы Фото: СМП РСКГ

Немало и тех, кто в сезоне-2023 пошёл на повышение в рамках команды Lada Sport Rosneft. Заводской коллектив «АвтоВАЗа» уже не первый год успешно развивает свою программу воспитания гонщиков, в которой ведёт молодые таланты от картинга до «кузовов». В этом году в «Супер-Продакшене» дебютировал картингист Максим Туриев, который получил в своё распоряжение Lada Vesta 1.6T в цветах дочернего бренда Lecar. И пусть побеждает пока многоопытный Михаил Митяев из заводской команды, но счёт подиумам вчерашний картингист в кузовных гонках уже открыл.

Кроме того, в SMP TCR Russia дебютировал Владимир Атоев, который за рулём немолодого уже Hyundai i30 N выиграл квалификацию и, пусть не победил в гонках, из Сочи уехал лидером личного зачёта. Такие выступления Туриева и Атоева — это очень показательный момент. Оказывается, талантливым молодым пилотам найдётся место и в России, а возможность сражаться бок о бок с опытными гонщиками точно позволит расти в профессиональном плане.

Владимир Атоев преследует соперников Фото: LADA Sport ROSNEFT

Но и соперники не намерены сдаваться амбициозным новичкам — опытный Павел Кальманович и вернувшийся в «Туринг» Иван Чубаров точно не упустят своего шанса отыграться, равно как и другие гонщики класса. Алексей Дудукало «вкатывается» после длительного отсутствия за рулём, Дмитрий Брагин осваивает новую технику, которую команда получила буквально за пару дней до старта чемпионата, а Кирилл Ладыгин, если соперники не станут ему и дальше помогать вылетать, точно даст бой всем соперникам. Так что ставить крест на российском автоспорте преждевременно — похоже, СМП РСКГ в 2023 году может преподнести приятные сюрпризы!