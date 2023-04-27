Сколько нужно потратить денег, чтобы довести гонщика до Формулы-1? Подробный разбор

Недавно наши коллеги из отдела «Лайфстайл» подсчитали, сколько стоит отдать ребенка в автоспорт. Если вкратце, семья потратит около € 180 тыс. за три года картинга вместе с оплатой сборов, справок, лицензии и страховки. Цифры большие, но это только начало карьеры. Так а сколько будет стоить прохождение всех ступеней — от картинга до Формулы-1? Это мы решили узнать у известного российского гоночного тренера и менеджера Петра Алёшина.

«Нельзя тупо сказать, что это будет стоить столько»

– Ральф Шумахер подсчитал, что молодому пилоту потребуется более $ 15 млн, чтобы добраться до вершины автоспорта. Так ли это на самом деле или эти цифры правдивы только для юниоров из Европы?

– Это цифра несколько завышена. Абстрагируемся от того, кто платит: родители или спонсоры. Мы сейчас говорим про чистую стоимость вопроса. Если у вас есть, условно, хороший спортсмен и хороший менеджер, то финансовая нагрузка, скорее всего, ляжет не на семью, а на спонсоров.

Цена вопроса подъёма к вершинам очень сильно зависит от коллектива, который двигается наверх, потому что работает не один пилот, работает комплекс. Это спортсмен, его окружение и хороший менеджер, который организует все условия для него: фитнес-подготовка, ментальная подготовка, поиск финансирования и т. д. Если этот тандем сильный, тогда всё получается.

Это сложный комплекс — нельзя тупо сказать, что это будет стоить столько, а это будет стоит столько. Так что давайте просто прикинем. Вот есть маленький мальчик, пусть ему будет семь лет. Он начинает заниматься картингом, начинает участвовать в чемпионате России. Даже национальный чемпионат будет обходиться около € 50 тыс. за сезон. И эти деньги придётся заплатить семье, потому что на этом уровне никаких спонсоров нет. Это начальный детский спорт, там азы.

– После картинга обычно идут в Формулу-4, а затем в Региональную формулу ФРЕКА. Насколько там всё дорого?

– В среднем цена итальянского чемпионата Ф-4 вместе с тестовой программой будет стоить в районе € 350–400 тыс. за сезон. А цена ФРЕКИ будет колебаться от € 450 до € 700 тыс. Но и в Ф-4 цена может доходить и до € 600 тыс., и до € 700 тыс.

– А Формула-3 и Формула-2?

– Цена Ф-3 — около € 1,2–1,5 млн за сезон, а Ф-2 – € 2,5–3 млн. Цены выросли очень сильно: инфляция, изменения в регламенте… Кроме того, Формула-3 поехала в этом сезоне в Мельбурне, и цена чемпионата сразу поднялась. Ведь логистика уже совсем другая.

– Ради чего Формула-3 включила в календарь столь далёкий и дорогой Мельбурн?

– С одной стороны, это некий промоушен для пилотов. С другой — часть коммерции, потому что Ф-2 и Ф-3 – это достаточно крупный бизнес-проект, который из-за этого подорожает. Я не могу сказать, что спонсоры в диком восторге от расширения календаря – это очень сильно увеличивает цену чемпионата в целом. Есть некая цена вопроса, на которую они привыкли ориентироваться последние несколько лет. И совершенно очевидно, что спонсоры не очень рады платить существенно больше.

– Могут ли расценки за выступления в Ф-3 и Ф-2 расти и дальше?

– Это сильно зависит от спроса. Если люди платят и заинтересованы, значит, так и будет. Но если у вас на руках суперперспективный пилот, то и разговор может быть совершенно другой. Вы можете ехать в Ф-3 и Ф-2 за очень небольшие деньги. Потому что эти деньги за вас заплатят другие: команда под вас привлечёт дополнительных спонсоров сама. Это будет уже не ваше дело и не ваша головная боль.

– А как вообще лучше искать спонсоров? Ведь младшие чемпионаты особо не показывают по телевидению.

– Семье не нужно искать спонсора, семье нужно искать хорошего менеджера. Спонсоров ищет менеджер.

«Цена в одной и той же команде может оказаться совершенно разной»

– Дополнительные тесты — ещё одна статья расходов. Или бывает, что удаётся договориться с командой о скидке?

– Всё сильно зависит от подопечного, от пилота. Если мы говорим об очень перспективных спортсменах, в которых заинтересованы команды, потому что они привезут им имидж и результат, – это одна история. И когда мы говорим о тестах, мы говорим о сезоне целиком, который включает в себя определённую программу. Мы говорим о стоимости всего сезона. И эта стоимость, на самом деле, в одной и той же команде в одном и том же чемпионате может быть совершенно разной для двух спортсменов. Условно, два спортсмена одинакового уровня. Но одного спортсмена ведёт папа, а другого ведёт профессиональный гоночный менеджер. Для них цена оказаться совершенно разной в одной и той же команде.

– А на сами результаты наличие менеджера может повлиять?

– Может повлиять, потому что профессиональный менеджер всегда выбьет под своего пилота лучшего инженера в этой команде. И он сделает так, что у него всегда будет преимущество: он будет знать, сколько ставить комплектов резины, на каких тестах, трассах. Это очень много нюансов. Как будет готовиться его спортсмен, на каком симуляторе, где, когда, в какие дни. Профессиональный спорт – это достаточно сложная вещь, сложный бизнес.

Одна и та же команда может запросить с двух пилотов совсем разные суммы Фото: Clive Mason/Getty Images

– Какой бюджет требуется для одежды и экипировки на сезон?

– Это копейки по сравнению со стоимостью самого сезона. Полностью вся экипировка, включая командную одежду, два комбинезона, футболки, бейсболки и куртки, я думаю, обходится в € 3 тыс.

– Реально ли на уровне младших серий договориться с поставщиками о скидках, бесплатном получении экипировки?

– В младших гоночных сериях пилоты не платят за свои комбинезоны. Никогда. Это входит в стоимость контракта: когда команда заказывает командную одежду, разумеется, она заказывает её не только для механиков и инженеров, но и для пилотов. Это обычная практика, но за это в любом случае платят спонсоры. Или, например, если платит за чемпионат папа пилота, то, оплатив стоимость сезона, он оплатит и стоимость комбинезона.

– У пилотов есть обязательные медицинские страховки?

– Медицинское страхование обязательно. Когда ты получаешь гоночную лицензию, в том числе в России, то автоматически ты становишься застрахован от несчастного случая. Это, я считаю, разумно.

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«Никаких рента-драйверов нет»

– Сейчас среди ваших подопечных Никита Бедрин и Виктория Блохина. Есть ли разница между финансированием юноши и девушки?

– Разницы нет. Но при прочих равных, как бы печально это ни звучало, если мы говорим о выступлениях в одной категории, у юношей больше шансов получить какие-то финансовые преференции от команды, чем у девушки. Опять же сильно зависит от обстоятельств и от менеджмента. Может, менеджер сможет доказать команде, что их имидж выиграет от того, что у них будет ехать пилотесса.

– У Никиты Бедрина не так давно были финансовые проблемы, но сейчас мы видим его в Ф-3 в «Йенцере». С учётом нынешних обстоятельств, сложнее ли найти спонсоров для молодых пилотов из России?

– Да, конечно. Сейчас у Бедрина 100% финансирование из Европы. Разумеется, я стараюсь работать во всех направлениях, в том числе ищу заинтересованных лиц и в России. Сейчас это сложно.

Йос Ферстаппен и Макс Ферстаппен в 2014 году Фото: Dan Istitene/Getty Images

– Лучше, чтобы пилот с менеджером продвигался самостоятельно или вступил в программу/академию?

– Менеджер решает в том числе эту задачу. Условно, если я считаю необходимым попробовать вести переговоры о вступлении моего спортсмена в какую-то программу или академию, значит, мы будем этим заниматься. Но дело в том, что программы и академии бывают разные и условия в них бывают разными. Зачем мне, например, брать на себя кабальный контракт с кем-то, если они при этом ещё денег не платят или платят копейки? Я предпочитаю в таком случае иметь свободные руки, и чтобы была возможность маневра.

Эти копейки не будут иметь значения. Повесить на себя красивую ливрею, эмблему, объявить, что я теперь пилот такой-то программы – это дело не самое хитрое. Вопрос — зачем? Что дальше? Ведь участие, членство в какой-то программе автоматически не гарантирует безоблачное будущее и попадание в Ф-1. Приведу в пример того же Макса Ферстаппена. У него папа, на мой взгляд, проводил очень грамотную политику как менеджер. Обратите внимание, когда Макс стал членом программы «Ред Булл». УЙоса был очень перспективный мальчик, но всё это время были развязаны руки.

То есть это всё индивидуально. Нужно смотреть здесь и сейчас, в моменте давать какие-то конкретные решения. Нельзя дать рецепт на все времена. Здесь ситуация может меняться помесячно, не говоря уже о сезонах.

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– В Ф-1 часто негативно говорят о рента-драйверах. Но не получается ли, что все пилоты, даже картингисты, – рента-драйверы?

– Картинг устроен точно так же, как Ф-1: есть команда, и для того, чтобы машина ехала, заводилась, её надо перевозить, надо обслуживать и обеспечивать весь процесс. Это же стоит каких-то денег? Да, Xрублей в год. Эти Х рублей всё равно нужно заплатить. Вопрос только, кто их заплатит. Их может заплатить папа, может заплатить спонсор, а могут заплатить пополам. Ферстаппен – это рента-драйвер или нет? Я не понимаю.

– Стопроцентным рента-драйвером называли, например, Николаса Латифи.

– Я не держал свечку и не знаю, кто платит за выступления Латифи. Если под рента-драйвером воспринимается пилот, за которого платит семья — окей, хорошо. Но это какие-то пещерные представления. Никаких рента-драйверов нет. В большинстве случаев в той же Ф-1 за выступления пилотов платят спонсоры — за того же Хэмилтона, Ферстаппена… За Макса платит «Ред Булл», Oracle и так далее. Это естественно, потому что работа команды стоит определённых денег. Не будут же голодать семьи механиков и т. д.

В Ф-1, как и в других сериях, есть пилоты разного уровня. И у них разные источники финансирования. Куда нагляднее картина в Ф-2 и в Ф-3. Формула-1 не имеет ничего общего с нормальной экономикой и нормальным бизнесом. Мне никто и никогда не объяснит, почему средний бюджет команды Ф-1 составляет € 300 млн, а бюджет команды Ф-2 – € 6 млн. Я этого не понимаю.

«Спонсорам непонятно, почему в этом году они должны заплатить за Ф-3 € 1,5 млн»

– В Формуле-1 третий год существует лимит бюджетов. Возможны ли подобные финансовые ограничения в младших сериях?

– Этот потолок бюджетов будет всегда обходиться, как он наверняка обходится и в Ф-1. Уверен, есть куча способов. Но даже если вместо Формулы-1 пустить Формулу-2 с той же логистикой, то, я думаю, бюджет на две машины никак не превысит € 20 млн. Никак. Это нужно, чтобы всё было в шоколаде: карбоновые стулья в команде, шампанское для гостей… Формула-1 должна двигаться в сторону удешевления и простоты. И я совершенно не понимаю, почему за четыре колеса и два крыла нужно платить такие деньги.

В младших сериях нужно не добавлять дальние этапы типа Мельбурна, а наоборот исключать их. Это очень сильно увеличивает бюджет. И на это очень сильно жалуются команды: они ворчат, но едут, так как им за это платят спонсоры. Моя точка зрения очень прагматична, но если мы хотим видеть талантливых ребят, а не только самых богатых, хотим, чтобы пилотам было проще найти спонсоров, то изменения нужны. Спонсорам непонятно, почему в этом году они должны заплатить за Ф-3 € 1,5 млн, когда два года назад это стоило € 800-900 тыс.

— Неужели два этапа в Монако и Мельбурне стоят полмиллиона?

— Да, меняется логистика: команду нужно перевести, накормить, напоить, разместить. А так как Ф-2 и Ф-3 проходят в один уик-энд с Ф-1, то в радиусе 50 км от трассы цена отелей увеличивается в 3-4 раза.

Не стоит гнаться за сегодняшней сверхприбылью, стоит подумать, как будет себя чувствовать вся эта цепочка от Ф-4 до Ф-1 через 5-6 лет. На сегодняшний день дело обстоит таким образом, что нет сильно заинтересованных лиц, чтобы менять что-то. Но Ф-1 в том виде, в котором она есть, душит весь автоспорт под ней.

Система выстроена одним менеджментом. У нас сейчас есть линейка: Ф-4, Ф-3 и Ф-2. И ещё есть ФРЕКА. А раньше были GP2, GP3, и была линейка от Мировой серии «Рено». Кстати, много пилотов приходило в Ф-1 оттуда. И это было интересно, это был выбор. Это было гораздо интереснее для менеджеров. Можно было сделать всё дешевле: когда есть конкуренция, тогда интереснее торговаться.

По сравнению с 2022 году Формула-3 стала ещё дороже для гонщиков Фото: Dan Mullan/Getty Images

– Мы приходим к тому, что выбор пилотов сильно сузился. Как это влияет на спорт?

– Это очень плохо. Для спорта, для пилотов, для менеджмента, для бюджета спорта. Возьмите ту же самую Ф-2, посмотрите на космические бюджеты. А альтернативы у Ф-2 нет вообще. Вот если бы была параллельная серия, как раньше, то и там, и там цены были бы ниже. Сколько молодых пилотов сейчас, даже из младших формульных серий, уходит в длинные гонки, в прототипы, в том числе и в GT. Они с менеджерами просто не видят перспективы продвижения в формульных категориях.

– Ф-1 сейчас активно меняет формат гоночных уикендов. Нужны ли схожие реформы младшим сериям?

– Было бы гораздо правильнее сделать не одну, а две практики для Ф-2 и Ф-3. У Формулы-1 три большие свободные практики, а в младших сериях одна маленькая. Вопрос — почему? Для молодых пилотов это было бы гораздо полезнее и безопаснее, потому что недостаточно 30-40 минут, чтобы вкатиться в новую трассу. После этого надо ехать квалификацию. Отсюда заборы и красные флаги. Нужно правильно сделать расписание, и это совершенно возможно. Это сделает подготовку к этапу более разумной, и это, прежде всего, вопрос безопасности.