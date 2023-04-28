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Опрос для болельщиков: кто является лучшим гонщиком «Феррари» в истории Формулы-1

20 лучших гонщиков в истории «Феррари» в Формуле-1 — расставьте их по местам!
«Чемпионат»
Кто лучший гонщик в истории «Феррари»?
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Догадываемся, кто победит, но вот с остальными позициями очень любопытно.

Неудачи «Феррари» на старте сезона-2023 и кадровая нестабильность внутри «Скудерии» намекают: Шарль Леклер может оказаться очередным гонщиком, которому так и не удастся привести итальянцев к чемпионству. И всё же — насколько хорош Шарль по сравнению с топ-пилотами, выступавшими за «Феррари» прежде? Мы собрали 20 лучших гонщиков в истории команды и просим вас расставить их по позициям. Голосуя за или против пилота, учитывайте только его выступления в составе «Феррари» — достижения в других командах значения не имеют.

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Рейтинг: лучшие гонщики в истории «Феррари»
Фото: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images
1 место

Михаэль Шумахер (1996-2006)

Ну, что тут сказать… Человек, который вместе со своей верной экс-бенеттоновской бригадой и Жаном Тодтом принёс «Феррари» титул спустя 21 год, а потом превратил первую половину 2000-х в «золотую» эпоху «Скудерии». Пять чемпионств с «Феррари», множество рекордов, миллион памятных моментов.

Фото: Evening Standard/Getty Images
2 место

Ники Лауда (1974-1977)

Австриец стал в составе «Феррари» двукратным чемпионом, и все понимают, что титула было бы три, если бы не та самая авария на «Нордшляйфе», после которой Ники пропустил два Гран-при и проводил концовку сезона-1976 не в полную силу. Именно с Лаудой закончилась серия «Скудерии» без чемпионств, длившаяся с сезона-1964.

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images
3 место

Ален Прост (1990-1991)

В 1990-м Прост сумел бросить вызов Сенне на «Макларене» — мы помним, чем всё кончилось… Увы, второй совместный сезон Алена и «Феррари» прошёл куда менее успешно из-за слабой машины и сумасшедшего увольнения француза за гран-при до конца чемпионата. Дальнейшие события доказали: проблема была вовсе не в гонщике…

Фото: Mark Thompson/Getty Images
4 место

Кими Райкконен (2007-2009, 2014-2018)

Финн чудесным образом взял титул в первом же сезоне в составе «Феррари». В 2008-м Кими до какого-то момента вновь боролся за титул, но слабо провёл вторую половину сезона. Спустя ещё год Райкконен словно потерял мотивацию, но перед уходом всё-таки выиграл Гран-при Бельгии. Возвращение в «Феррари» в 2014-м получилось противоречивым: Райкконен словно сразу настроился на спокойную роль второго пилота, подыгрывая Алонсо и Феттелю.

Фото: George Stroud/Getty Images
5 место

Хуан Мануэль Фанхио (1956)

Величайший Маэстро перебрался в «Феррари» после ухода «Мерседеса» из Формулы-1 и, как обычно, не прогадал. В составе «Скудерии» Фанхио завоевал свой четвёртый чемпионский титул, выиграв три гонки. Правда, не обошлось без помощи напарника: машина Хуана Мануэля сломалась на финальном этапе, и Питер Коллинз при победе и быстрейшем круге мог опередить Фанхио. Однако британец отдал свою машину аргентинцу, лишив шанса себя, но позволив напарнику не пропустить вперёд Стирлинга Мосса.

Фото: Mark Thompson/Getty Images
6 место

Фернандо Алонсо (2010-2014)

В 2010 и 2012 годах Алонсо дотаскивал мечту «Феррари» о чемпионстве до финального Гран-при, но в обоих случаях испанцу не везло: провальная тактика и упорство Петрова, слишком прочный «Ред Булл» Феттеля… Пожалуй, Фернандо сделал для титула «Скудерии» всё, а вот о самой команде того же не скажешь.

Фото: Express/Getty Images
7 место

Альберто Аскари (1950-1954)

Альберто блестяще провёл сезоны 1952-1953 годов, когда одержал девять побед подряд (если не считать «Инди-500»). Аскари принёс «Феррари» два первых чемпионских титула, но, к сожалению, погиб в 1955 году.

Фото: Don Morley/Getty Images
8 место

Жиль Вильнёв (1977-1982)

Любимец Энцо Феррари так и не стал чемпионом мира, хотя был близок к этому в 1979 году, когда проиграл только напарнику. Ну а в 1982-м смертельная авария лишила канадца шанса всё-таки завоевать титул. Но мы все равно помним его ярчайшие выступления, борьбу до последнего и шесть побед.

Фото: Simon Bruty/Getty Images
9 место

Найджел Мэнселл (1989-1990)

Британец провёл в «Феррари» два ярких сезона. В 1989-м каким-то чудом выиграл первую же гонку в Бразилии с новой полуавтоматической коробкой передач, потом были ещё две победы (по одной в сезоне). Правда, после перехода Проста Мэнселл оказался вторым номером и решил уйти из Маранелло.

Фото: Peter Fox/Getty Images
10 место

Фелипе Масса (2006-2013)

Бразилец пробыл чемпионом 30 секунд в сезоне-2008, а сейчас грозится отсудить титул у Хэмилтона. В целом Фелипе проявил себя очень достойно, укатывая Райкконена в 2008-2009 годах. Увы, после травмы на Гран-при Венгрии Масса уже не смог бросить вызов Алонсо и перешёл на роль второго пилота «Феррари».

Фото: Tobias Heyer/Bongarts/Getty Images
11 место

Эдди Ирвайн (1996-1999)

Блестящий второй номер постепенно набрался опыта и в сезоне-1999 чуть не стал чемпионом мира после травмы Михаэля Шумахера. В итоге мы помним Эдди в «Феррари» и как безбашенного помощника Шуми, и как гонщика, с которым Хаккинен и «Макларен» еле-еле справились.

Фото: Mark Thompson/Getty Images
12 место

Шарль Леклер (2019-...)

Воспитанник «Феррари» ярко начал карьеру в Маранелло, в первый же сезон лишив Феттеля статуса первого номера. В 2022-м казалось, что у Леклера есть отличная возможность завоевать титул, но проблемы с машиной и ошибки отбросили Шарля назад. Так что всё ещё вопрос, станет ли комбинация «Феррари» и Леклера чемпионской.

Фото: Reg Lancaster/Getty Images
13 место

Джон Сёртис (1963-1966)

Единственный в истории гонщик, выигравший как титул в Формуле-1, так и чемпионат мира по мотогонкам. Сёртис полноценно перешёл в Ф-1 в 1961-м, спустя два года оказался в «Феррари», а в сезоне-1964 взял титул. Правда, не обошлось без везения: Кларк на последнем этапе сошёл, Хилл потерял ход из-за контакта с напарником Сёртиса Бандини, а затем итальянец на последнем круге пропустил Джона на второе место, чего хватило для титула. В 1966-м Сёртис ушёл из «Феррари» аккурат после победы на Гран-при Бельгии — поссорились из-за тактики на «24 часах Ле-Мана».

Фото: Dan Istitene/Getty Images
14 место

Себастьян Феттель (2015-2020)

В 2017-2018 годах Феттель был близок к тому, чтобы взять пятый титул с «Феррари». На счету немца много ярких побед и сильных выступлений, однако были и обидные ошибки, да и команда подводила гонщика, не без этого. Стать новым Шумахером так и не вышло.

Фото: Paul-Henri Cahier/Getty Images
15 место

Джоди Шектер (1979-1980)

Южноафриканский гонщик перешёл в «Феррари» перед сезоном-1979 и сразу же стал чемпионом. При примерно равной скорости с Жилем Вильнёвом Шектер одержал верх благодаря более спокойному, разумному пилотажу. Правда, год спустя Джоди за рулём неудачной машины взял всего два очка и, так провалившись, резко решил завершить карьеру.

Фото: Victor Blackman/Getty Images
16 место

Жаки Икс (1968, 1970-1973)

Бельгиец провёл в составе «Феррари» пять сезонов, одержал за это время шесть побед и стал вице-чемпионом мира 1970 года. Правда, боролся Икс тогда с погибшим на тренировке перед Гран-при Италии Йохеном Риндтом…

Фото: Hulton Archive/Getty Images
17 место

Майк Хоторн (1953-1954, 1957-1958)

Британец провёл за «Феррари» два сезона ещё в первой половине 1950-х и выиграл две гонки, но по-настоящему Хоторн блеснул в 1958 году, когда стабильные выступления и джентльменство Стирлинга Мосса позволили Майку стать чемпионом мира. Из 10 Гран-при сезона («Инди-500» не в счёт) Хоторн выиграл лишь один, зато ещё шесть раз поднялся на подиум.

Фото: Keystone/Getty Images
18 место

Фил Хилл (1958-1962)

Американец стал чемпионом мира 1961 года после гибели своего напарника фон Трипса. Впрочем, формулировка не совсем честная: немец ведь мог и просто сойти на Гран-при Италии, а американец честно его выиграл. В целом за пять лет в составе «Скудерии» Хилл одержал три победы и ещё 13 раз поднимался на подиум. Решение уйти из «Феррари» после сезона-1962 оказалось ошибкой: проект «АТС» провалился, а «Скудерия» через пару лет вновь взяла титул.

Фото: Evening Standard/Getty Images
19 место

Хосе Фройлан Гонсалес (1951, 1954-1955)

Аргентинец принёс «Феррари» первую победу в Ф-1 на Гран-при Великобритании — 1951, но это не единственное его достижение. В 1954-м Гонсалес стал вице-чемпионом мира, уступив только Фанхио на непобедимом «Мерседесе».

Фото: Hulton Archive/Getty Images
20 место

Вольфганг фон Трипс (1956-1961)

Вольфганг мог стать первым немецким чемпионом Формулы-1, но авария на Гран-при Италии стоила фон Трипсу и чемпионства, и жизни. А ведь 1961-й был для немца переломным сезоном: он наконец обрёл стабильность, одержал две победы и ещё дважды поднялся на подиум… До этого на счету Вольфганга было лишь по подиуму в 1957 и 1958 годах.

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