20 лучших гонщиков в истории «Феррари» в Формуле-1 — расставьте их по местам!

Неудачи «Феррари» на старте сезона-2023 и кадровая нестабильность внутри «Скудерии» намекают: Шарль Леклер может оказаться очередным гонщиком, которому так и не удастся привести итальянцев к чемпионству. И всё же — насколько хорош Шарль по сравнению с топ-пилотами, выступавшими за «Феррари» прежде? Мы собрали 20 лучших гонщиков в истории команды и просим вас расставить их по позициям. Голосуя за или против пилота, учитывайте только его выступления в составе «Феррари» — достижения в других командах значения не имеют.
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Михаэль Шумахер (1996-2006)
Ну, что тут сказать… Человек, который вместе со своей верной экс-бенеттоновской бригадой и Жаном Тодтом принёс «Феррари» титул спустя 21 год, а потом превратил первую половину 2000-х в «золотую» эпоху «Скудерии». Пять чемпионств с «Феррари», множество рекордов, миллион памятных моментов.
Ники Лауда (1974-1977)
Австриец стал в составе «Феррари» двукратным чемпионом, и все понимают, что титула было бы три, если бы не та самая авария на «Нордшляйфе», после которой Ники пропустил два Гран-при и проводил концовку сезона-1976 не в полную силу. Именно с Лаудой закончилась серия «Скудерии» без чемпионств, длившаяся с сезона-1964.
Ален Прост (1990-1991)
В 1990-м Прост сумел бросить вызов Сенне на «Макларене» — мы помним, чем всё кончилось… Увы, второй совместный сезон Алена и «Феррари» прошёл куда менее успешно из-за слабой машины и сумасшедшего увольнения француза за гран-при до конца чемпионата. Дальнейшие события доказали: проблема была вовсе не в гонщике…
Кими Райкконен (2007-2009, 2014-2018)
Финн чудесным образом взял титул в первом же сезоне в составе «Феррари». В 2008-м Кими до какого-то момента вновь боролся за титул, но слабо провёл вторую половину сезона. Спустя ещё год Райкконен словно потерял мотивацию, но перед уходом всё-таки выиграл Гран-при Бельгии. Возвращение в «Феррари» в 2014-м получилось противоречивым: Райкконен словно сразу настроился на спокойную роль второго пилота, подыгрывая Алонсо и Феттелю.
Хуан Мануэль Фанхио (1956)
Величайший Маэстро перебрался в «Феррари» после ухода «Мерседеса» из Формулы-1 и, как обычно, не прогадал. В составе «Скудерии» Фанхио завоевал свой четвёртый чемпионский титул, выиграв три гонки. Правда, не обошлось без помощи напарника: машина Хуана Мануэля сломалась на финальном этапе, и Питер Коллинз при победе и быстрейшем круге мог опередить Фанхио. Однако британец отдал свою машину аргентинцу, лишив шанса себя, но позволив напарнику не пропустить вперёд Стирлинга Мосса.
Фернандо Алонсо (2010-2014)
В 2010 и 2012 годах Алонсо дотаскивал мечту «Феррари» о чемпионстве до финального Гран-при, но в обоих случаях испанцу не везло: провальная тактика и упорство Петрова, слишком прочный «Ред Булл» Феттеля… Пожалуй, Фернандо сделал для титула «Скудерии» всё, а вот о самой команде того же не скажешь.
Альберто Аскари (1950-1954)
Альберто блестяще провёл сезоны 1952-1953 годов, когда одержал девять побед подряд (если не считать «Инди-500»). Аскари принёс «Феррари» два первых чемпионских титула, но, к сожалению, погиб в 1955 году.
Жиль Вильнёв (1977-1982)
Любимец Энцо Феррари так и не стал чемпионом мира, хотя был близок к этому в 1979 году, когда проиграл только напарнику. Ну а в 1982-м смертельная авария лишила канадца шанса всё-таки завоевать титул. Но мы все равно помним его ярчайшие выступления, борьбу до последнего и шесть побед.
Найджел Мэнселл (1989-1990)
Британец провёл в «Феррари» два ярких сезона. В 1989-м каким-то чудом выиграл первую же гонку в Бразилии с новой полуавтоматической коробкой передач, потом были ещё две победы (по одной в сезоне). Правда, после перехода Проста Мэнселл оказался вторым номером и решил уйти из Маранелло.
Фелипе Масса (2006-2013)
Бразилец пробыл чемпионом 30 секунд в сезоне-2008, а сейчас грозится отсудить титул у Хэмилтона. В целом Фелипе проявил себя очень достойно, укатывая Райкконена в 2008-2009 годах. Увы, после травмы на Гран-при Венгрии Масса уже не смог бросить вызов Алонсо и перешёл на роль второго пилота «Феррари».
Эдди Ирвайн (1996-1999)
Блестящий второй номер постепенно набрался опыта и в сезоне-1999 чуть не стал чемпионом мира после травмы Михаэля Шумахера. В итоге мы помним Эдди в «Феррари» и как безбашенного помощника Шуми, и как гонщика, с которым Хаккинен и «Макларен» еле-еле справились.
Шарль Леклер (2019-...)
Воспитанник «Феррари» ярко начал карьеру в Маранелло, в первый же сезон лишив Феттеля статуса первого номера. В 2022-м казалось, что у Леклера есть отличная возможность завоевать титул, но проблемы с машиной и ошибки отбросили Шарля назад. Так что всё ещё вопрос, станет ли комбинация «Феррари» и Леклера чемпионской.
Джон Сёртис (1963-1966)
Единственный в истории гонщик, выигравший как титул в Формуле-1, так и чемпионат мира по мотогонкам. Сёртис полноценно перешёл в Ф-1 в 1961-м, спустя два года оказался в «Феррари», а в сезоне-1964 взял титул. Правда, не обошлось без везения: Кларк на последнем этапе сошёл, Хилл потерял ход из-за контакта с напарником Сёртиса Бандини, а затем итальянец на последнем круге пропустил Джона на второе место, чего хватило для титула. В 1966-м Сёртис ушёл из «Феррари» аккурат после победы на Гран-при Бельгии — поссорились из-за тактики на «24 часах Ле-Мана».
Себастьян Феттель (2015-2020)
В 2017-2018 годах Феттель был близок к тому, чтобы взять пятый титул с «Феррари». На счету немца много ярких побед и сильных выступлений, однако были и обидные ошибки, да и команда подводила гонщика, не без этого. Стать новым Шумахером так и не вышло.
Джоди Шектер (1979-1980)
Южноафриканский гонщик перешёл в «Феррари» перед сезоном-1979 и сразу же стал чемпионом. При примерно равной скорости с Жилем Вильнёвом Шектер одержал верх благодаря более спокойному, разумному пилотажу. Правда, год спустя Джоди за рулём неудачной машины взял всего два очка и, так провалившись, резко решил завершить карьеру.
Жаки Икс (1968, 1970-1973)
Бельгиец провёл в составе «Феррари» пять сезонов, одержал за это время шесть побед и стал вице-чемпионом мира 1970 года. Правда, боролся Икс тогда с погибшим на тренировке перед Гран-при Италии Йохеном Риндтом…
Майк Хоторн (1953-1954, 1957-1958)
Британец провёл за «Феррари» два сезона ещё в первой половине 1950-х и выиграл две гонки, но по-настоящему Хоторн блеснул в 1958 году, когда стабильные выступления и джентльменство Стирлинга Мосса позволили Майку стать чемпионом мира. Из 10 Гран-при сезона («Инди-500» не в счёт) Хоторн выиграл лишь один, зато ещё шесть раз поднялся на подиум.
Фил Хилл (1958-1962)
Американец стал чемпионом мира 1961 года после гибели своего напарника фон Трипса. Впрочем, формулировка не совсем честная: немец ведь мог и просто сойти на Гран-при Италии, а американец честно его выиграл. В целом за пять лет в составе «Скудерии» Хилл одержал три победы и ещё 13 раз поднимался на подиум. Решение уйти из «Феррари» после сезона-1962 оказалось ошибкой: проект «АТС» провалился, а «Скудерия» через пару лет вновь взяла титул.
Хосе Фройлан Гонсалес (1951, 1954-1955)
Аргентинец принёс «Феррари» первую победу в Ф-1 на Гран-при Великобритании — 1951, но это не единственное его достижение. В 1954-м Гонсалес стал вице-чемпионом мира, уступив только Фанхио на непобедимом «Мерседесе».
Вольфганг фон Трипс (1956-1961)
Вольфганг мог стать первым немецким чемпионом Формулы-1, но авария на Гран-при Италии стоила фон Трипсу и чемпионства, и жизни. А ведь 1961-й был для немца переломным сезоном: он наконец обрёл стабильность, одержал две победы и ещё дважды поднялся на подиум… До этого на счету Вольфганга было лишь по подиуму в 1957 и 1958 годах.
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