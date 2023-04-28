20 лучших гонщиков в истории «Феррари» в Формуле-1 — расставьте их по местам!

Неудачи «Феррари» на старте сезона-2023 и кадровая нестабильность внутри «Скудерии» намекают: Шарль Леклер может оказаться очередным гонщиком, которому так и не удастся привести итальянцев к чемпионству. И всё же — насколько хорош Шарль по сравнению с топ-пилотами, выступавшими за «Феррари» прежде? Мы собрали 20 лучших гонщиков в истории команды и просим вас расставить их по позициям. Голосуя за или против пилота, учитывайте только его выступления в составе «Феррари» — достижения в других командах значения не имеют.

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