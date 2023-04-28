Леклер взял и победил «Ред Булл» в квалификации! А вот «Мерседес» в Баку проваливается

В первый раз в сезоне квалификация Гран-при Ф-1 должна была пройти в пятницу — после всего лишь одной тренировки в распоряжении гонщиков. Оставалось посмотреть, приведёт ли это к неожиданным результатам.

Q1: аварии от де Вриса и Гасли

Главным событием стартового сегмента стали два красных флага, организованных Ником де Врисом и Пьером Гасли. Пилоты «Альфа Таури» и «Альпин» не вписались в узкую бакинскую трассу в одном и том же месте: в третьем повороте. При этом если Гасли уехал с места аварии, то голландец вошёл в отбойник на совесть. Впрочем, разницы от этого никакой: оба завершили выступления.

Особенно обидно должно быть механикам «Альпин». Утром на машине Пьера сгорел мотор, и они успели заменить силовую установку до квалификации, но лишь для того, чтобы Пьер разбил автомобиль на первом же действительно быстром круге…

Досрочно завершил сессию ещё один гонщик: у Кевина Магнуссена технические проблемы были с утра, а к квалификации они вернулись, несмотря на все усилия механиков. Мотор отказывался работать как следует, и в итоге командный мостик приказал датчанину просто вернуться в боксы. При этом Кевин всё равно проиграл Нико Хюлькенбергу лишь одну позицию: у немца на решающем круге получился очень слабый первый сектор, и отыграться уже не получилось.

Наконец, 16-е место у Гуаньюя Чжоу. На сей раз опередить Валттери Боттаса не вышло: китаец проиграл напарнику шесть сотых.

Q2: Расселл вылетает!

Уже первые попытки во втором сегменте начали намекать на проблемы пилотов «Мерседеса». Расселл и Хэмилтон были не в силах побороться с остальными представителями топ-4 и, более того, не имели солидного запаса от середняков. В итоге грянула сенсация: выяснилось, что Льюис и Джордж боролись друг с другом за единственное место немцев в Q3! Хэмилтон выиграл это странное сражение с преимуществом в четыре тысячные, ну а Расселл внезапно обнаружил себя в роли зрителя.

Джордж Расселл в квалификации в Баку провалился Фото: Francois Nel/Getty Images

Вместе с британским гонщиком «Уильямса» дальше не прошли Окон (а как же обновления «Альпин»?), Албон, Боттас и Сарджент. Из всех них больше всего был расстроен таиландец. Лидер «Уильямса» весь уикенд демонстрировал скорость, достаточную для топ-10, но на его решающей попытке сказался вылет Карлоса Сайнса. Алексу пришлось бросить быстрый круг, а следующий уже оказался не таким удачным.

С другой стороны, похвалим двух пилотов «Макларена» и Юки Цуноду, прошедших дальше. Гонщики «оранжевых» опередили заводскую команду «Мерседеса» в полном составе, ну а японец выгодно себя показал по сравнению с улетевшим в отбойник де Врисом.

Q3: «Феррари» на поуле!

Первые попытки третьего сегмента подарили максимально захватывающие результаты: Ферстаппен и Леклер показали одинаковое время! Голландец сделал это раньше, так что захватил промежуточный поул, а Перес уступал напарнику и пилоту «Феррари» чуть больше десятой, в то время как Сайнс проигрывал сразу полсекунды.

Концовка квалификации превратилась в бенефис Леклера. Монегаск проехал блестящий круг, иногда буквально облизывая колёсами отбойники, и в итоге перехватил у Ферстаппена поул-позишен! Голландец не сумел собрать идеальный круг: быстрейший третий сектор уже не спас после слабенького второго.

Герой городских трасс Перес на сей раз чуть сбавил в третьем сегменте: он вновь проиграл Ферстаппену одну десятую, а Леклеру — сразу три. Впрочем, мексиканец ещё вполне может отыграться в воскресенье, а вот насчёт Сайнса такой уверенности нет: Карлос уступил напарнику восемь десятых и в целом чувствует себя на бакинской трассе явно неуверенно.

Хэмилтон прибавил по сравнению со слабым вторым сегментом и оказался пятым — даже впереди гонщиков «Астон Мартин», которые по мере развития квалификации как-то начали сдавать. В итоге Алонсо шестой, а Стролл — и вовсе девятый позади Норриса и Цуноды. Пиастри замкнул топ-10, проиграв напарнику четыре десятые. При этом австралиец показал идентичный результат со Строллом, но позднее канадца.

Напомним, сегодня в квалификации мы определили стартовую решётку на основную гонку Гран-при Азербайджана в воскресенье. Завтра с утра нас ждёт первая в истории спринтерская квалификация, по итогам которой пилоты выйдут днём в субботу на старт спринта. Впереди максимально насыщенные и непредсказуемые выходные!