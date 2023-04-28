Запутались в квалификациях и гонках Формулы-1? Объясняем новый формат Гран-при

Гран-при Азербайджана в этот уикенд проходит в обновлённом формате. С этого года короткая субботняя гонка никак не связана с главным воскресным заездом, а вместо заключительной тренировки пройдёт дополнительная квалификация — именно она определит расстановку на решётке спринта. Как это всё будет работать — в разборе «Чемпионата».

Как было раньше

Спринты появились в Формуле-1 в 2021 году. Цель нововведения в том, чтобы в каждый из трёх дней уикенда проводились интересные болельщикам сессии: традиционная квалификация перешла на пятницу, а в субботу вместо неё проходила короткая гонка. Результаты этого заезда определяли стартовую решётку воскресного Гран-при, а первые восемь пилотов получали дополнительные очки в зачёт чемпионата.

В таком формате главной проблемой промоутеров и команд стала бессмысленная субботняя тренировка. Дело в том, что после квалификации машины переходят в режим закрытого парка — инженерам запрещено менять настройки вплоть до конца уикенда. В лучшем случае в свободных заездах в субботу можно было собрать больше информации об износе резины, не более того.

Смысл спринт-квалификации

Кроме того, спринт превратился в своего рода первый сегмент гонки: пилоты старались лишний раз не рисковать, понимая, что в случае проблем не только потеряют «субботние» очки, но и в воскресенье будут стартовать в самом конце пелотона.

В теории эту проблему можно было бы решить заимствованием из MotoGP — в чемпионате мира по мотогонкам результаты спринта не влияют на решётку основного заезда, и в обеих гонках райдеры стартуют по результатам квалификации.

В Ф-1 пошли иным путём: субботняя тренировка превратилась в квалификацию к спринту (или «шутаут», как официально именуется сессия), а вынесенная на пятницу сессия определяет расстановку в воскресном заезде. Короткая гонка, таким образом, становится практически отдельным от главного Гран-при состязанием — хотя и не совсем.

Формат уикенда со спринтом и двумя квалификациями:



пятница: единственная тренировка и квалификация к воскресной гонке;



суббота: квалификация к короткой гонке и спринт;



воскресенье: традиционный Гран-при.

Чем отличается спринт-квалификация

Новая квалификация будет короче традиционной: продолжительность сегментов будет сокращена до 12, 10 и 8 минут соответственно, а общий хронометраж сессии с учётом перерывов составит 45 минут против обычных 60.

Но ключевое отличие в правилах работы с шинами. Во-первых, в каждом из сегментов гонщикам разрешено использовать лишь по одному комплекту резины — в случае ошибки пилот не сможет сменить шины. Во-вторых, командам предписано в Q1 и Q2 использовать «медиум», а в Q3 — «софт».

Ещё один важный момент в том, что регламент обязывает использовать именно свежий комплект. Ставить на машину шины, на которых пилот уже ездил в тренировке или пятничной квалификации, запрещено.

В спринт-квалификации команды не могут выбирать шины Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Это уже породило коллизию. Дело в том, что количество доступной резины ограничено, а потому командам придётся беречь необходимые комплекты — но не всем. Так, у «Ред Булл» и «Феррари», рассчитывающих высоко стартовать в спринте, нет выбора, а, например, «Альфа Ромео», пилоты которой в Q3 в этом году не были ни разу, могут не беречь мягкую резину и активнее пользоваться «софтом» в пятничной квалификации.

К слову, этот момент не позволяет сказать, что спринт теперь совсем не связан с воскресным Гран-при. Тот же набор шин, который доступен командам на традиционных этапах, необходимо использовать так, чтобы хватило и на две квалификации, и на субботний спринт, и на воскресную гонку.

Как повлияет новый формат

Новый формат позволяет проводить за уикенд сразу две квалификации — а эти сессии по-прежнему остаются напряжёнными и захватывающими. Кроме того, в теории у гонщиков должно быть меньше сдерживающих факторов в спринте — стартовая позиция на воскресенье больше не под угрозой.

Тем не менее не факт, что новый формат оживит спринт. В короткой гонке можно заработать не более восьми очков и не факт, что многие захотят рисковать столкновением ради пары лишних баллов. К тому же в случае серьёзной аварии и повреждения двигателя его замена приведёт к нарушению правил, а гонщику придётся стартовать с конца решётки или пит-лейна.

Оценить влияние нового формата мы сможем только на практике. Первая спринт-квалификация в истории Ф-1 стартует в субботу, 29 апреля, в 11:30 по московскому времени, а первый спринт сезона-2023 начнётся пятью часами позже — в 16:30.