Спринты в Формуле-1 всё равно унылые. Нет, их ничего не спасёт

В Баку состоялась премьера нового формата уикенда Формулы-1 со спринтом: теперь у короткой гонки есть своя собственная квалификация, и от этого стало только хуже. Из-за новых правил определения стартовой решётки смысла в спринтах стало ещё меньше, а половина пелотона может смело не выходить на старт и спокойно ждать воскресенья.

Сам по себе спринт, как и в прошлые годы, остаётся довольно скучным: в короткой гонке пилоты стараются не рисковать понапрасну, поскольку на следующий день им ехать основную, в которой разыгрывается намного больше очков. «Спринт — это не про борьбу, а про выживание», — ёмко охарактеризовал эти гонки Макс Ферстаппен.

В длинной гонке даже у середняка есть возможность выстрелить за счёт рискованной тактики или аккуратной работы с резиной, а в спринте такого шанса нет. Все стартуют на одной и той же резине, а те, кто решился выбрать комплект помягче, в конце концов теряют сцепление и откатываются назад.

Особой мотивации бороться нет и в группе лидеров. Если в основной гонке разница между первым и третьим местом составляет десять очков и есть смысл бороться за вторую позицию, чтобы проиграть хотя бы семь, то в спринте разница всего два балла. Если, как говорят в паддоке, «смотреть на общую картину», риск столкновения того не стоит.

Появление квалификации к спринту лишь усугубило проблемы. Раньше результаты спринта определяли решётку воскресной гонки, и у пилотов из второй десятки был хоть какой-то смысл бороться — за более высокое место на старте Гран-при. Теперь же решётка никак не связана со спринтом, и пилотам тех же «Альфа Ромео» или «Альфа Таури» в принципе не за что сражаться.

Какие шансы у Юки Цуноды за 17 кругов прорваться с 16-го места хотя бы на восьмое? В отсутствие хаоса, который превратит заезд в лотерею, совершенно никаких. А вот риск разбить машину — вполне реален, и именно это с японцем и произошло. Будь удар сильнее, механикам пришлось бы менять двигатель — и вместе с силовой установкой Юки потерял бы и стартовую позицию, ведь режим закрытого парка никто не отменял.

Юки Цунода во время спринта в Баку Фото: Francois Nel/Getty Images

Можно понять желание организаторов добавить спортивной составляющей, но спринт в его нынешнем виде никакой пользы спорту не несёт. Гонка слишком короткая, чтобы попытаться что-то сделать за счёт стратегии, и приносит слишком мало очков, чтобы рисковать на трассе.

Истинный смысл коротких гонок в том, чтобы заставить болельщиков тратить на трассе больше денег и чаще приезжать на трассу — не только в субботу и воскресенье, но и в пятницу, на которую вынесена «воскресная» квалификация (да, такие вот оксюмороны).

В Ф-1 считается традиционным подход, в рамках которого на одной трассе за год проходит один-единственный Гран-при, и это одна из главных причин отказа от сдвоенных уикендов. Такие практикуют, например, в IndyCar и Формуле-Е — в субботу и воскресенье на одной и той же трассе могут проходить две полноценные и независимые друг от друга гонки.

Ценители традиций введение такого формата не оценят, но уж лучше так, чем подобие гонки, длящейся меньше, чем квалификация к ней. В конце концов, в «ковидном» 2020-м «Ред Булл Ринг» и «Сильверстоун» уже принимали по два Гран-при в рамках одного сезона (Сахир тоже, но там использовались разные конфигурации), и никаких трагедий не произошло. Но для такого придётся кардинально пересмотреть регламент использования шин и честно признать, что промоутеры просто-напросто хотят ещё больше гонок. Зато больше не придётся придумывать сомнительные форматы.