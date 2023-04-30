Оказывается, организаторы вообще не следят за тем, что происходит в гонке Формулы-1.

Этап Ф-1 чуть не закончился глупой трагедией: люди отскочили от болида в последний момент

Гран-при Азербайджана Формулы-1 на уличной трассе выдался скучным, но чуть не завершился трагедией на последнем круге. Как так вышло, что под колёса гоночному болиду чуть не угодили фотокорреспонденты?

Эстебан Окон из «Альпин» стал одним из трёх гонщиков, решивших начать основную гонку уикенда на шинах «хард». Замысел был прост и очевиден: продержаться на жёстких покрышках до заключительной трети дистанции, а там надеяться на выезд сейфти-кара или красные флаги, чтобы «сэкономить» пит-стоп и на свежих мягких шинах вернуться в борьбу за очки.

Увы для Окона и Нико Хюлькенберга из «Хааса», бакинский Гран-при на сей раз обошёлся почти без происшествий. Единственный выезд сейфти-кара состоялся слишком рано, и дальше француз и немец уже напрасно ждали у моря погоды. В итоге Хюлькенберг поехал менять шины за два круга до финиша, а Окон затянул до последнего и отправился на пит-лейн в конце 50-го круга из 51.

Вот только оказалось, что ответственные лица ФИА вообще не следят за происходящим в гонке. Организаторы за круг до финиша уже начали готовиться к церемонии награждения, не обращая внимания, что ещё как минимум один пит-стоп обязан произойти.

В итоге когда Окон начал заезжать на пит-лейн, то внезапно обнаружил перед собой:

кучу фотографов, которые собирались фотографировать болиды призёров под подиумом;

сотрудников ФИА, которые уже начали огораживать пит-лейн для создания зоны «закрытого парка»!

Пит-лейн перед Оконом полностью перекрыт Фото: F1 TV

К счастью, на пит-лейне действует ограничение скорости в 80 км/ч, а Окон после включения лимитатора ещё и притормозил (всё равно француз ни на что в гонке уже не претендовал). Сотрудники ФИА, прихватив столбики и ленточки, отскочили в одну сторону, фотографы — в другую. И все, включая Окона, с удивлением смотрели друг на друга. Но самое главное, что инцидента удалось избежать.

Окона «встречают» фотографы и сотрудники ФИА со столбиками и ленточками Фото: F1 TV

«Я подъезжаю на скорости 300 км/ч, потом жёстко торможу в последний момент, — вспоминал после финиша Окон. — И тут я вижу барьеры и людей вокруг. Это сумасшествие. Сегодня мог бы произойти очень серьёзный инцидент. Определённо это стоит обсудить. Мы не хотим видеть подобного.

Мне пришлось притормозить. Я бы не хотел оказаться на месте кого-то в середине этой группы — особенно того, кто ближе к траектории на пит-лейне. Мы ведь подъезжаем на довольно серьёзной скорости. Если бы я пропустил точку торможения, произошла бы катастрофа».

Разумеется, стюарды и ФИА моментально начали расследование, чтобы понять, как подобное происшествие оказалось возможным. Судя по итоговому заявлению, речь идёт не об ошибке конкретного человека, а об общем несовершенстве процедуры.

Нет, никто не открыл доступ на пит-лейн слишком рано. Просто традиционный порядок подготовки к подиуму не учитывает ситуации, когда кто-то совершает пит-стоп за круг до финиша. Видимо, логика такая: ради быстрейшего круга все едут в боксы за 2-3 круга до финиша, так что к концу предпоследнего уже точно можно приступать к приготовлениям на пит-лейне.

Вполне возможно, подобная предварительная работа необходима для того, чтобы успеть всё подготовить к возвращению болидов в боксы. Но как можно вообще не следить за происходящим в гонке? Почему ни у распорядителей в закрытом парке, ни у гоночной дирекции ничего не ёкнуло, когда стало понятно, что пилоты «Альпин» и «Хааса» будут оттягивать пит-стоп до последнего? Вот и получили такой пугающий эпизод.

Очевидно, теперь подход пересмотрят. Например, людей начнут допускать на пит-лейн только после одобрения от гоночной дирекции, ну или разработают ещё какую-то методику. В автоспорте часто говорят, что многие правила написаны кровью. В данном случае поправки примут без предшествующей трагедии, и слава богу.