Слабый Расселл, катастрофический де Врис и Макс хуже Переса. Оценки за ГП Азербайджана

Четвёртый этап Формулы-1 — в максимально субъективных оценках автора.

Фернандо Алонсо — 10

Испанец квалифицировался и финишировал ниже привычного для сезона-2023 уровня, но произошло это из-за проблем с DRS, преследовавших «Астон Мартин» в начале уикенда. В спринте Алонсо отыграл две позиции и финишировал шестым, а в основном Гран-при до последнего круга прессинговал Леклера и уступил ему лишь 0,8 секунды. Такое выступление тянет минимум на девять баллов, а десятый добавим за то, что прямо по ходу дистанции Фернандо помогал напарнику советами — выдающийся профессионализм!

Шарль Леклер — 9,5

Выиграв две квалификации, Леклер совершил небольшое чудо, но бороться с «Ред Булл» на длинной дистанции «Феррари» по-прежнему неспособна. Шарль в конце концов добился максимального результата в обеих гонках, но, как признался сам гонщик, ни в одной из них на сто процентов он не атаковал.

В Баку Леклер впервые в сезоне поднялся на подиум Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Ландо Норрис — 9

Спринт для Норриса сложился неудачно — «софт» не выдержал 17 кругов, однако в остальном Ландо добивался максимума, на который способен «Макларен». В пятницу британец квалифицировался седьмым, а в воскресенье почти всю дистанцию шёл впереди других пилотов команд-середняков (не считая Окона и Хюлькенберга с отложенным на финиш пит-стопом).

Серхио Перес — 8,5

За один уикенд Чеко одержал две победы — в субботнем спринте и воскресном Гран-при. Не факт, что в длинной гонке мексиканцу удалось бы опередить Макса без помощи сейфти-кара, однако он лучше напарника использовал ресурс резины на первом отрезке, а на втором продемонстрировал отличный темп, не позволив Ферстаппену выйти на дистанцию атаки. Из минусов — не самый идеальный круг в пятничной квалификации.

Льюис Хэмилтон — 8,5

В пятничной квалификации Хэмилтон впервые в сезоне опередил Расселла, а в длинной гонке, несмотря на неудачный тайминг сейфти-кара, добился максимума — скорости «Мерседеса» не хватало, чтобы опередить Сайнса. Однако в субботу Льюис смотрелся не так здорово: стартовал позади Расселла и не сумел сдержать Алонсо.

Макс Ферстаппен — 8

Вплоть до появления сейфти-кара Ферстаппен оставался главным фаворитом Гран-при Азербайджана, но в итоге остался вторым. Тем не менее до этого Макс чересчур агрессивно боролся с Расселлом в спринте (скорость машины позволяла отступить, чтобы отыграться позднее), а в пятничной квалификации не смог как следует подготовить комплект резины.

Юки Цунода — 8

Если не считать столкновения со стеной в спринте, Цунода провёл самый сильный уикенд в сезоне: японец впервые в этом году пробился в финал квалификации, а в гонке постоянно держался в районе очковой зоны — формально это было 12-е место, но после обязательных пит-стопов Окона и Хюлькенберга превратилось в десятое. Второй уикенд подряд Юки приносит «Альфа Таури» очки.

Оскар Пиастри — 7,5

Пиастри во второй раз в сезоне пробился в финальный сегмент основной квалификации, и хотя уступил в ней Норрису более 0,3 секунды, в гонке — при всех проблемах со здоровьем — держался вполне достойно. Пройти Цуноду так и не удалось, но даже 11-е место в Баку позволило по дополнительным показателям опередить в общем зачёте Боттаса и Окона.

Кевин Магнуссен — 7,5

Несмотря на технические проблемы в квалификации и повреждённое на старте антикрыло, Магнуссен к концу первого круга прорвался на 13-е место. Сейфти-кар отбросил Кевина на 17-ю строчку — дальше, чем датчанин стартовал, и пробиться оттуда в топ-10 шансов уже не было.

Эстебан Окон — 7,5

После квалификации механикам «Альпин» пришлось менять Окону выхлопную систему, тем не менее отметим, что финальный сектор в последней попытке француз завалил. Но до этого Эстебан ехал неплохой круг, а всю воскресную гонку героически держался на одном комплекте и, в отличие от Хюлькенберга, потерял лишь одну позицию. Плюс полбалла за то, что не задавил ни одного фотографа!

Александер Албон — 7

После контакта с Пиастри на первом круге Албон потерял часть прижимной силы, но вполне достойно держался на дистанции. Увы, даже у целого «Уильямса» шансов побороться с «Альфа Таури» или «Маклареном» не так много — после 13-го места в пятничной квалификации на очки в воскресной гонке Алекс не претендовал.

Лэнс Стролл — 7

В Баку Стролл выступил не лучшим образом, заметно уступал Алонсо и в Q3 в пятницу пробился лишь благодаря слипстриму от Фернандо. Тем не менее даже в проблемный для своей команды уикенд Лэнс набрал один балл в спринте, а в воскресенье отыграл на старте две позиции и сдержал под финиш Расселла, так и не позволив британцу выйти на дистанцию атаки. Но, если бы не ошибка на 17-м круге, позади мог бы остаться и Хэмилтон.

Весь уикенд Строллу помогал Алонсо Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Джордж Расселл — 6,5

Агрессивный и смелый спринт принёс Джорджу пять очков, но в пятницу и воскресенье Расселл выступил ниже своего обычного уровня: впервые не прошёл в Q3 (хотя и не хватило лишь 0,004 секунды), в спринте зацепил Ферстаппена (небольшой снос в повороте всё-таки был), а в Гран-при зазевался на рестарте, пропустил кругом позже атаку от Хэмилтона и в конце концов застрял позади Стролла.

Нико Хюлькенберг — 6,5

Немец продемонстрировал чудеса обращения с резиной и вместе с Оконом почти всю гонку проехал на одном комплекте «харда», однако пойти на столь рискованную тактику пришлось после провальной квалификации — на первом секторе своей последней попытки Халк потерял полсекунды и лишил себя всяких шансов на Q2.

Карлос Сайнс — 6

В воскресенье Сайнсу удалось сдержать позади Хэмилтона, но в пятницу испанец полностью провалился — допустил разворот и уже в Q1 использовал два комплекта «софта», а в финале уступил Леклеру более 0,8 секунды. Кроме того, в воскресенье, в отличие от напарника, Карлос не смог сдержать Алонсо и финишировал на 23 секунды позже Шарля.

В очередной раз Сайнс смотрелся хуже Леклера Фото: Alex Pantling/Getty Images

Валттери Боттас — 5,5

Главное достижение Боттаса в этот уикенд — первая за три этапа победа над Чжоу в квалификации. На старте воскресной гонки Валттери получил удар от Магнуссена и всю гонку ехал с повреждённым днищем — на очки шансов не было, но три пит-стопа и последнее место в протоколах всё равно выглядит слабовато.

Гуаньюй Чжоу — 5

Как и Боттасу, Чжоу в течение всего уикенда не хватало темпа, но даже на целой машине китайцу не удалось сдержать Магнуссена с поломанным передним антикрылом, а в квалификации Гуаньюя развернуло в первой попытке. Финальная тоже вышла не очень — потери на третьем секторе.

Логан Сарджент — 4

Американский дебютант впервые в сезоне пробился во второй сегмент, но свои быстрые круги запорол — отставание от Албона составило почти 0,6 секунды. Затем последовала авария в субботней квалификации, из-за которой Сарджент пропустил спринт, а после сейфти-кара в воскресном Гран-при Логан застрял за Чжоу и в конце концов финишировал последним в лидирующем круге.

Пьер Гасли — 3

Авария в пятничной квалификации, 17-е место в субботней и вся воскресная гонка в нижней пятёрке протоколов — таким был уикенд Пьера Гасли в Баку. Отличная иллюстрация выступлению Пьера: на 23-м круге, опережая Магнуссена, он поехал за новым комплектом «харда» и в итоге финишировал 14-м — аккурат позади Кевина.

Для де Вриса и Гасли уикенд в Баку оказался крайне неудачным Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Ник де Врис — 2

Этап в Баку стал катастрофой для голландского дебютанта: вылет в отбойник в Q1 и столкновение со стеной в безобидной ситуации в гонке. Сам де Врис свою воскресную ошибку назвал «глупой» — лучше и не скажешь. Почему не один балл? Ну, во-первых, де Врис добрался до финиша в спринте, а во-вторых, не выбил Цуноду — на фоне минувшего уикенда это уже успех.