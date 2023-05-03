Стартовый этап RDS GP выиграл дебютант! Как удалось опередить топов и чего ждать дальше?

Как известно, нельзя просто так взять и войти в число победителей RDS GP. Ни дорогущий автомобиль, ни многолетний опыт выступлений в Гран-при Российской Дрифт Серии не гарантируют ничего — за годы карьеры можно так не разу и не оказаться даже на подиуме, не говоря уже о вершине пьедестала. Но порой случаются сенсации, которые навсегда вписывают имена пилотов в историю российского дрифта — с такого невероятного развития событий и начался сезон RDS GP в 2023 году.

К новому чемпионату главный турнир России по дрифту изменился достаточно серьёзно — дебютировали новые пилоты, была подготовлена новая техника, появились сразу две новые команды, а в знакомых коллективах (всех, кроме одного) изменился состав — что само по себе давало понять, что всех поклонников управляемого заноса ждут сюрпризы. Правда, никто не ожидал, что, во-первых, неожиданности начнутся с первого же этапа, во-вторых, что эти самые сюрпризы будут столь радикальными. Просто потому, что никто не думал, что в сражении с опытнейшими соперниками верх возьмёт дебютант RDS GP, выигравший свой первый этап в серии!

От Антона Козлова хороших результатов ждали, потому что иного и быть не могло. Чемпион «RDS Запад» 2021 года, чемпион RDS Europe 2022 года сделал следующий шаг в своей карьере и в составе команды Carville Racing стал участником RDS GP. Как водится, подготовка техники закончилась чуть ли не в ночь перед выездом на трассу, да и по ходу уикенда были проблемы, но пилоту получилось избежать серьёзных неприятностей и в квалификации, и в парных заездах. А дальше к удачному стечению обстоятельств Антон добавил свой талант, чтобы в итоге удивить всех, кто следил за событиями этапа на трибунах Moscow Raceway и в эфире телетрансляции.

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В квалификации амбициозный новичок серии проехал на впечатляющие 93 балла, однако путёвки в топ-16 через bye run это чемпиону младшей серии не обеспечило — без соперников остались только лучшие шесть пилотов квалификации, а Козлов, ставшим восьмым, должен был проехать со Степаном Азаровым. Пилот Autoprofi Team всегда непрост из-за нестабильности своих заездов, но Антон блестяще подстроился под оппонента и обеспечил себе выход в следующую стадию парных заездов.

В топ-16 сетка свела дебютанта RDS GP с другим новичком серии — Максим Гроссман в 2023-м решил сменить роль споттера на статус пилота и мог стать тем, на ком оступится Козлов, но тут Антону в первый раз за этап повезло. На тренировке у Гроссмана сломался мотор, и Максим без борьбы отдал путёвку в топ-8 своему сопернику. Дальше предстояло преодолеть сопротивление Алексея Вахтина из VSTeam, и это Козлову далось безо всяких проблем — есть место в полуфинале!

Казалось, что на стадии топ-4 для Антона всё и закончится, поскольку его соперником стал великий и ужасный Георгий Чивчян, однако и тут фортуна была на стороне молодого пилота. В первом же заезде, будучи преследователем, Гоча ушёл в разворот — и даже отличный проезд лидером не позволил пилоту Takayama Forward Auto одержать победу. Чивчян отправился сражаться за третье место, а Козлов вышел в финал. И там ему предстояло побороться с ещё одним сильным соперником.

Чарльз НГ, представляющий Star Pёr Stars Aimol, похоже, наконец-то освоился за рулём Flanker F. После второго места на финале RDS GP-2022 в Сочи пилот из Гонконга словно обрёл второе дыхание. На старте нового чемпионата он сначала квалифицировался с третьим результатом, затем взял верх над Никитой Шиковым (Carville Racing), а потом преодолел сопротивление Леонида Шнайдера, который в этом году выступает за собственную команду TimeUp. В полуфинале всё могло закончиться в дуэли с Андреем Астаповым, но представителя Lukoil Racing Drift Team вновь подвела техника: несмотря на все попытки реанимировать автомобиль, пилот выбыл из борьбы и обеспечил два bye run своим оппонентам: НГ вышел в финал, а Гоча получил третье место.

«Мы дождались момента, когда надо было ехать в полную силу, но уже после топ-8 появились какие-то пропуски зажигания — видимо, продуло прокладку головки блока цилиндров, но решили рисковать. К тому же подспустили колёса, чтобы ехать в темпе Чарльза, ну и мотор не выдержал и у финишного створа сказал: «Салам алейкум!». Это был новый двигатель, на жиру собранный мотор — прокладка, кстати, тоже была оригинальная, чтобы никто не подумал, что на чём-то сэкономили. Всё оригинальное, всё на дорогих тюнячках, которые, к слову, сейчас очень сложно найти, но, к сожалению, так сложилось. Сейчас будем разбираться, в чём была причина — вскрытие покажет!» — в своём фирменном стиле оценил происходящее Андрей Астапов.

Антон Козлов против Чарльза НГа Фото: Пресс-служба RDS GP

И решающая дуэль оказалась полна символизма. В одном заезде встретились дебютант RDS GP и один из самых опытных пилотов серии, построенная своими силами BMW и профессионально подготовленный Flanker — можно было предположить, что исход борьбы предрешён, но вновь вмешалась удача. Чарльз отлично проехал лидером, но и Антон позади был неплох, а вот после смены ролей произошла драма: Козлов без проблем преодолел оцениваемый участок, а вот НГ после лёгкого контакта с машиной лидера сбросил скорость и медленно доехал до финишной черты…

Можно было бы посетовать на надёжность российского гиперкара, если бы не один нюанс — в топ-16 несчастный Flanker F получил за один проезд (!) сразу три (!!!) удара от соперника. Никита Шиков был весьма агрессивен и трижды приложил машину Чарльза, причём НГ получил удары от преследователя сразу в оба борта. О том, повлияли ли эти контакты на состояние автомобиля, остаётся лишь догадываться, но в какой-то мере можно говорить, что опытный пилот Carville Racing опосредованно помог своему напарнику-новичку.

Но, конечно, мы не пытаемся принизить достижение Антона Козлова — пилот, которого в младших сериях соперники уважительно называли Отличником или Профессором за свой крайне продуманный стиль, блестяще сориентировался в новых для себя обстоятельствах. Судите сами: ни в заездах с крайне сложными по причине своей нестабильности Азаровым и Вахтиным, ни в дуэлях с опытнейшими и быстрыми Чивчяном и НГом новобранец Carville Racing не допустил ни малейшей ошибки.

Антон Козлов празднует победу Фото: Пресс-служба RDS GP

«Ощущением от победы был обычный шок! Я только пришёл в эту серию, здесь всё новое, всё очень крутое и на совершенно другом уровне. Было очень трудно адаптироваться, у нас было много сложностей, и, видимо, судьба отблагодарила за все мучения всей команды, которая на протяжении уикенда проделала огромную работу.

В целом особого волнения у меня нет: я переживаю только за технику, а что касается заездов, то надо годами нарабатывать навык и в гонке уже показывать, на что ты способен. Понимаю, что другие команды и соперники расценивают меня как новичка, как неизвестность, хоть я и два сезона выигрывал младшую серию. Моя задача — сделать так, чтобы со мной считались и понимали, что я серьёзный соперник.

Чётко понимаю, что моя машина пока не удовлетворяет требованиям RDS GP и её надо улучшать и развивать — груз ответственности ощущаю за это, а победу на Moscow Raceway считаю за счастливое стечение обстоятельств и элементарное везение», — прокомментировал свой успех Антон Козлов.

RDS GP. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

1. Антон Козлов (Carville Racing)

2. Чарльз НГ (Star Pёr Stars Aimol)

3. Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto) 1. Антон Козлов (Carville Racing)2. Чарльз НГ (Star Pёr Stars Aimol)3. Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto)

RDS GP. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

1. Carville Racing

2. Star Pёr Stars Aimol

3. Takayama Forward Auto 1. Carville Racing2. Star Pёr Stars Aimol3. Takayama Forward Auto

А вот у фаворитов этапа всё сложилось вовсе не так, как ожидали они сами и их фанаты. Сенсационно для всех на стадии топ-16 прекратили борьбу сразу три пилота, которые считались потенциальными победителями — два представителя «Sintec • Fresh Маркетплейс» Дамир Идиятулин и Евгений Лосев, а вместе с ними и действующий чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев из «FailCrew x ДаркСайд» не смогли пройти даже в топ-8. Что касается Идиятулина и Лосева, то оба допустили помарки. Дамир, который второй год подряд выиграл на Moscow Raceway квалификацию с максимальным результатом в 100 баллов, сенсационно уступил Алексею Вахтину в топ-16, а Евгений, не до конца освоившись с новой машиной, по итогам OMT-заезда уступил новичку RDS GP Тимофею Добровольскому из Takayama Forward Auto.

У Царя в утренней тренировке в воскресенье сломался карданный вал, и починить машину к парным заездам не успели, так что чемпион и его 1365-сильный Nissan 370Z, который стал самой мощной подтверждённой дрифт-машиной в мире, остались не у дел. «У нас кардан [полетел] — этого мы не ожидали. Поставим новый и дальше поедем на высокой мощности. Для меня этап сложился плохо, а за Антона рад — ехал он очень круто, стабильненько и приехал на первое место. Видимо, в этот раз на этой трассе для победы хватило именно стабильной езды. Мои ребята, которые впервые едут на таких машинах мощных, на такой трассе быстрой, быстро прогрессируют — всё у них будет хорошо! В Нижнем раскатим их, а я починюсь и тоже хорошо поеду», — был традиционно красноречив Аркадий Цареградцев.

Новички действительно могут удивить на следующих этапах. Братья Поповы, Илья и Владислав, под началом опытнейшего Царя точно будут прогрессировать, да и у Тимофея Добровольского особого выбора под началом Гочи нет — только расти от этапа к этапу.

«В дрифте у новичков всегда есть шанс пробиться дальше, особенно если он талантливый пилот, поэтому если не было бы неожиданных возможностей, то им было бы неинтересно этим заниматься. Тимофей дебютировал, по моему мнению, отлично — быстро вкатился в автомобиль, а те настройки, которые мы предложили, ему очень понравились, и это большое дело для нас. Помимо этого, Тимофей показал очень стабильную езду, заезд с Ромой Тиводаром был очень красивым, с Лосевым и со мной хорошо проехал. Мы довольны, как он зашёл в чемпионат. Это главный повод для радости для нашей команды на первом этапе», — оценил выступления своего молодого напарника Георгий Чивчян.

Георгий Чивчян против Тимофея Добровольского Фото: Пресс-служба RDS GP

Добьются ли прогресса новички, устранят ли ветераны проблемы с техникой и смогут ли дебютанты вновь навязать борьбу — узнаем через месяц, когда 3–4 июня в Нижнем Новгороде состоится второй этап RDS GP. Но рецепт идеального уикенда Гран-при Российской Дрифт Серии мы уже поняли: переменчивая погода, технические проблемы и ошибки пилотов способны перевернуть ситуацию с ног на голову.