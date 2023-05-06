Леклер и Халк побили машины на глазах Вина Дизеля! Главное из пятницы Гран-при Майами

На уличной трассе в Майами, проложенной вокруг «Хард Рок Стэдиум», начался пятый этап Формулы-1 сезона-2023. Позади две сессии тренировок — и уже двое пилотов разбили машины. Разворот Хюлькенберга, вылет Леклера, визит звёзд «Форсажа», необычные раскраски шлемов и всё остальное, что нужно знать перед стартом решающих заездов — в обзоре дня от «Чемпионата».

Халк крушить

Главным событием первой сессии свободных заездов стала авария Нико Хюлькенберга. Через полчаса после начала заездов, когда Халк, одним из первых перешедший на «софт», держался в протоколах на второй позиции, он допустил ошибку в третьем повороте — слишком резкое движение педалью газа спровоцировало снос задней оси.

Авария Нико Хюлькенберга Фото: twitter.com/f1

Поймать машину на такой скорости было невозможно, и «Хаас» неслабо влетел задней частью в отбойник. Удар получился настолько сильным, что автомобиль протащило вперёд ещё на несколько метров. Задняя подвеска, а также передние тяги с правой стороны явно пострадали.

Леклер тоже в стене

Во второй сессии проблемы возникли и другого пилота «Хааса» — Кевина Магнуссена развернуло в эске, но датчанин совсем легонько чиркнул по стене и уберёг машину от повреждений. Тем не менее без красных флагов всё равно не обошлось — вылетел Шарль Леклер.

Шарль Леклер после вылета Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Заднюю часть «Феррари» немного повело в восьмом повороте, пилот попытался поймать машину контррулением, но в итоге автомобиль по прямой влетел в отбойник. Удар о заграждения TecPro пришёлся на носовой обтекатель, однако передняя правая подвеска осталась неестественно изогнута.

«Ред Булл» остаётся фаворитом

По итогам первой тренировки на первых строчках протоколов расположились Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон, но в том случае гонщики «Мерседеса» позже других совершили попытки на «софте», когда трасса за счёт слоя резины сама по себе была быстрее. Вторая сессия в смысле расстановки сил получилась более показательной — лучшим в ней стал Макс Ферстаппен, почти на 0,4 секунды опередивший ближайшего преследователя.

На второй и третьей позициях расположились гонщики «Феррари», и в теории у них может быть шанс побороться за поул. Разрыв выглядит немного пугающим, но в Баку Леклеру удалось-таки превзойти на одном круге Ферстаппена. Вероятно, закончи монегаск круг, и отставание от Макса было бы поменьше.

На Гран-при Майами «Ред Булл» использует особую ливрею Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

А вот «Астон Мартин» и «Мерседес» после обеда были не очень убедительны. Фернандо Алонсо показал пятое время, уступив Ферстаппену 0,73 секунды, в то время как Хэмилтон остался на седьмой позиции (позади Норриса) в 0,93 секунды позади лидера. Не исключено, что в гонке «Мерседесу» придётся бороться не с «Феррари» и «Астон Мартин», а с «Маклареном». Немного настораживают и проблемы Расселла — в первой сессии механикам пришлось менять ему рулевую рейку, а вторую Джордж закончил на 15-й позиции.

Кроме того, довольно близко к Хэмилтону расположился Эстебан Окон — француз занял девятое место и уступил британцу менее 0,08 секунды. В теории «Альпин» тоже может оказаться для «Мерседеса» сложным соперником.

Шарик для гольфа на трассе

К Гран-при Майами многие гонщики подготовили специальные раскраски для шлемов. В большинстве случаев дизайнеры ограничились лишь изменением расцветки (например, на шлеме Ферстаппена повторяется обычный рисунок, но в иных цветах) или добавлением пальм в розовых (Эстебан Окон) или пастельных (Нико Хюлькенберг). Однако двое пилотов пошли дальше.

Шлем Ландо Норриса на Гран-при Майами 2023 года Фото: twitter.com/LandoNorris

Ландо Норрис, который на прошлогоднем Гран-при Майами выступал в цветах баскетбольного мяча, решил продолжить тему — в этот раз его шлем раскрашен как пляжный надувной мячик.

А Алекс Албон в предстоящий уикенд гоняться будет в шлеме, раскрашенном под мячик для гольфа. Тема выбрана не просто так: тайский гонщик встречается с известной китайской гольфисткой Лили Хэ, которую называют восходящей звездой этого вида спорта.

Шлем Алекса Албона на Гран-при Майами 2023 года Фото: twitter.com/alex_albon

Гости из шоу-бизнеса

Главными гостями паддока в этот уикенд стали Вин Дизель и Мишель Родригес — исполнители главных ролей серии фильмов «Форсаж». Для продвижения десятой части франшизы, премьера которой состоится уже 19 мая, съёмочная группа даже снимала что-то с участием Dodge Charger R/T 1970 года, на которой в фильме гоняется Доминик Торретто. А затем голливудских гостей покатали по трассе гонщики «Макларена».

Вин Дизель, Кевин Магнуссен и Эстебан Окон Фото: twitter.com/AlpineF1Team

На их фоне практически незамеченным осталось появление в паддоке известного видеоблогера Хаби Лейма.

Обновления машин

Напоследок об обновлениях машин в этот уикенд. «Феррари» и «Хаас» подготовили новые днища, в «Альфа Таури» привезли доработанное переднее антикрыло, инженеры «Альфа Ромео» представили новое заднее антикрыло, а в «Астон Мартин» изменили «жабры» на кожухе двигателя для более оптимального охлаждения.

В ожидании квалификации

В отличие от предыдущего этапа, Гран-при Майами пройдёт по стандартной схеме — с одной квалификацией и единственной гонкой. Квалификация стартует сегодня, 6 мая, в 23:00 по московскому времени, а на прогревочный круг Гран-при гонщики отправятся в воскресенье, 7 мая, в 22:30.