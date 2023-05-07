Авария Леклера больно ударила по Ферстаппену! Неожиданные итоги квалификации Ф-1 в Майами

Третья часть свободных заездов Гран-при Майами намекнула на интригующую квалификацию: позади «Ред Булл» и «Феррари» все команды находились в плотной группе с шансами как пройти в третий сегмент, так и вылететь в первом…

Q1: Провал «Макларена» и Норриса

Скажем сразу: ожидания подтвердились. Абсолютно всем гонщикам позади первой четвёрки пришлось в той или иной степени понервничать по поводу прохождения дальше. Всего одна ошибка вполне могла стоить места в топ-15. Например, пилоты «Хааса» во время первой попытки были на грани аварии: Хюлькенбергу пришлось отлавливать машину, а Магнуссен даже коснулся стены передним правым колесом, но без последствий. В итоге, впрочем, оба уверенно прошли дальше, причём Кевин — с чудесным пятым результатом.

Куда сложнее пришлось пилотам «Мерседеса». Когда они покидали пит-лейн за две с половиной минуты до конца сегмента, то оказались почти в самом конце протокола! Однако финальные круги Расселла и Хэмилтона обошлись без проблем и ошибок. В целом же, несмотря на несколько блокировок и опасных моментов по ходу Q1, проход дальше в конечном счёте зависел только от скорости пилота и его машины — без влияния посторонних факторов в лице трафика или жёлтых флагов.

В полном составе вылетели представители «Макларена» — увы, это объективно одна из слабейших машин квалификации. Даже Норрису не удалось вытянуть свой болид выше 16-го места. Пиастри проиграл напарнику менее десятой, но стал 19-м — позади Цуноды и главного неудачника сегмента в лице Лэнса Стролла. Да, канадец на могучем «Астон Мартин» оказался третьим с конца! Причём Лэнс проиграл Алонсо три десятые, но этого оказалось достаточно для провала.

Про провал можно говорить и в случае с Юки Цунодой: его напарник-новичок Ник де Врис наконец-то пришёл в себя и пробился дальше. Своевременно на фоне всеобщих обсуждений о слабой форме голландца. А вот ещё один новичок Логан Сарджент на родине не порадовал и дальше, в отличие от Албона, не прошёл. Американец уступил таиландцу три с половиной десятые.

Q2: конец для Хэмилтона

Первая попытка второго сегмента — и «Мерседесу» снова непросто: на счету Расселла и Хэмилтона лишь 11-й и 12-й результаты. «Серебряным стрелам» предстояло всерьёз пободаться за прохождение дальше с представителями «Альпин», «Хааса» и «Альфа Ромео», а также с как всегда шустрым по субботам Алексом Албоном.

В итоге дальше пробился лишь Расселл, причём с 10-м результатом. Джорджу повезло, что последний круг из-за трафика завалил Хюлькенберг (12-е время, оставшееся с первой попытки), да и ставший 11-м Албон проиграл Расселлу всего 52 тысячные секунды. Что же до Хэмилтона, то у него 13-й результат после настоящего фестиваля скольжений на заключительной попытке. Льюису удалось опередить только Чжоу и де Вриса.

Зато отметим две машины «Альпин» в третьем сегменте и долгожданный прорыв Боттаса после серии невыразительных выступлений по субботам. Ну а высокую скорость «Хааса» подтвердил Магнуссен, который в этот уикенд выступает стабильнее Хюлькенберга.

Q3: Леклер отдал поул Пересу!

Перед финалом квалификации Ферстаппен оставался фаворитом, но после сильных выступлений во втором сегменте было интересно взглянуть на скорость «Феррари» и Алонсо, а также на то, сможет ли прибавить Перес.

И Чеко сделал это! На трассе поднялся ветер, и если Ферстаппен ошибся на первом же секторе и бросил попытку, то Серхио справился как надо и захватил промежуточный поул-позишен. Возможно, бросить вызов мексиканцу мог Леклер, но сильно ошибся в конце круга и всё испортил после быстрейшего второго сектора. Таким образом, после первых попыток фактически без времени остались чемпион и вице-чемпион прошлого сезона. Так что топ-3 с Пересом составляли Алонсо и Сайнс, а четвёртым шёл Магнуссен! Всё это сулило максимально захватывающую концовку сессии.

Я написал эти слова перед финальными попытками и сразу подумал, что могу сглазить. Так и вышло: Шарль Леклер слишком агрессивно атаковал на первом секторе трассы, его «Феррари» сорвало с трассы и унесло в стену. Гоночная дирекция секунд десять глазела на мониторы, прежде чем вывесить красные флаги.

Авария Леклера в квалификации Фото: F1 TV

В итоге это сделали так поздно, что возобновлять сессию уже не было смысла: уйти на быстрый круг в лучшем случае смогли бы один или два пилота, так что гоночная дирекция решила не провоцировать хаос.

Таким образом, на поуле внезапно оказался Перес, а ошибка Ферстаппена обошлась голландцу максимально дорого: голландец начнёт гонку только девятым! Позади Макса в Q3 оказался только Боттас, который просто не успел завершить единственный быстрый круг на свежем «софте».

Вместе с Пересом с первой линии стартует Алонсо, на второй окажутся Сайнс и, вероятно, главный герой квалификации Магнуссен. Да, датчанину немного повезло, но он честно опередил на первой попытке Гасли, Расселла и Окона — красавец. Леклер, кстати, в итоге будет стартовать выше Ферстаппена, если ремонт машины не приведёт к штрафам. У монегаска седьмая стартовая позиция.

В итоге усилиями Переса, Леклера и Ферстаппена мы получили невероятно интригующую стартовую решётку! Воскресная гонка Гран-при Майами Формулы-1 стартует в 22:30 по московскому времени.