Гран-при Майами интригует после провалов фаворитов. Гонка Формулы-1 — LIVE!

Слабое выступление Льюиса Хэмилтона, а также последовательные ошибки Макса Ферстаппена и Шарля Леклера обеспечили нам максимально интересную стартовую решётку на воскресную гонку Гран-при Майами Формулы-1. Семикратный чемпион мира стартует только 13-м, Леклер и Ферстаппен — седьмым и девятым соответственно. Как быстро и как высоко прорвутся топ-пилоты и как поведут себя машины всех команд в гоночном режиме? В субботу борьба позади «Ред Булл» и «Феррари» была максимально плотной… В общем, мы ждём захватывающей гонки на Международном автодроме Майами, чей старт запланирован на 22:30 по московскому времени.
Все главные новости перед стартом, а также описание событий в ходе гонки — в нашей онлайн-трансляции!
Трасса в Майами проложена вокруг «Хард Рок Стэдиум», домашней арены команды НФЛ «Майами Долфинс». А паддок в этом году разместили прямо внутри стадиона.
Паддок Гран-при Майами
Фото: twitter.com/HaasF1Team
Оптимальные стратегии и доступные шины
Три с половиной часа до старта гонки, и по традиции начнём с оптимальной тактики и доступных комплектов шин.
В «Пирелли» считают, что лучшей стратегией будет один пит-стоп. С двумя остановками будет дольше.
Фото: Pirelli
В то же время отметим, что у пилотов «Астон Мартин» нет ни свежего «харда», ни свежего «медиума» — только уже прикатанные комплекты.
Фото: Pirelli
Впрочем, это всё будет актуально, если гонка пройдёт на сухой трассе. Ночью в Майами прошли сильные дожди, смывшие накатанный по ходу двух предыдущих дней «держак», да и сейчас над трассой мощные тучи.
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