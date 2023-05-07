Гран-при Майами интригует после провалов фаворитов. Гонка Формулы-1 — LIVE!

Оптимальные стратегии и доступные шины

Три с половиной часа до старта гонки, и по традиции начнём с оптимальной тактики и доступных комплектов шин.

В «Пирелли» считают, что лучшей стратегией будет один пит-стоп. С двумя остановками будет дольше.

Фото: Pirelli

В то же время отметим, что у пилотов «Астон Мартин» нет ни свежего «харда», ни свежего «медиума» — только уже прикатанные комплекты.

Фото: Pirelli

Впрочем, это всё будет актуально, если гонка пройдёт на сухой трассе. Ночью в Майами прошли сильные дожди, смывшие накатанный по ходу двух предыдущих дней «держак», да и сейчас над трассой мощные тучи.