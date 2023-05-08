«Ред Булл» притормозил Переса? Конкурент Ферстаппена лишился шанса возглавить чемпионат

Ещё с субботы гонка Гран-при Майами обещала зрителям быть как минимум интереснее того весьма специфического с точки зрения интереса зрелища, что мы могли лицезреть в Баку. Как минимум квалификация на трассе вокруг футбольного стадиона в Майами оказалась весьма и весьма нестандартной из-за аварии Леклера. Пересу был предоставлен огромный подарок в виде возможности уехать на европейскую часть сезона лидером чемпионата мира, а сам факт того, что Максу Ферстаппену предстояло прорываться с девятой позиции, уже добавлял предстоящей гонке перчинки.

Не стояла в стороне и погода. Да, к старту гонки вероятность дождя стремительно летела к нулю после почти 60 процентов с утра, но сам факт того, что держак смыло ночным ливнем, уже обещал нам увлекательные первые круги. Важным фактором для отсутствия сцепления на трассе являлось и отсутствие гонок поддержки: младшие серии в Майами вместе с Формулой-1 не приехали, а Кубок Порше в силу своей специфики скорее даже не помогал, а, напротив, мешал своим присутствием с этой точки зрения.

Спокойная первая часть гонки

Старт заезда обещал быть увлекательным, однако особо ожиданий не оправдал — Перес отлично рванул в первый поворот, сумев сохранить лидерство, Алонсо попытался сунуть нос вперёд Чеко, но отыграть позицию испанцу не удалось. Позади же сильно провалился Кевин Магнуссен, упустивший вперёд сразу троих после старта с четвёртого места.

Что касается Ферстаппена, то он посредственно провёл старт, однако вскоре отыграл разу три позиции за короткий промежуток времени, сначала пройдя Боттаса, а затем воспользовавшись борьбой Леклера и Магнуссена. Голландец опередил в первом повороте сразу обоих соперников. Выйдя на оперативный простор, Ферстаппен поставил пару лучших кругов и отправился в погоню за Джорджем Расселлом.

К восьмому кругу Ферстаппен заехал уже в топ-5, пройдя пилота «Мерседеса», а кругом спустя Макс опередил и Гасли. А вот Леклер на фоне прорыва коллеги из «Ред Булл» так и застрял в борьбе с Магнуссеном — быстро справиться с датчанином Шарлю оказалось не по силам.

Тактические битвы «Ред Булл»

В австрийской команде выбрали весьма интересный вариант с тактикой для своих пилотов: в то время как Серхио Перес стартовал в гонке на «медиуме», Ферстаппен, которому предстояло прорываться, обулся в«хард». Жёсткие шины не помешали Максу быстро пройти и Сайнса с Алонсо — к 15-му кругу впереди оставался только Чеко.

Волна пит-стопов началась на 17-м круге — первыми из лидирующей группы в боксы отправились Гасли, а кругом позднее и Леклер с Расселлом. К 20-му кругу среди стартовавших на «медиуме» на трассе остались лишь Перес, Алонсо и Албон.

Первым из этой троицы сдался Перес — к этому моменту Ферстаппен подъехал к Чеко практически в зону DRS. Ферстаппен возглавил гонку, но Макса ещё ждали пит-стоп и переход на «медиум».

Перес, справившись после пит-стопа с Оконом, погнался за Алонсо и Ферстаппеном. Правда, темпом Чеко относительно Ферстаппена похвастаться не мог — оба ехали примерно с одними временами прохождения круга. И это было ключевым моментом для Переса, поскольку на последнем отрезке Ферстаппена ждал свежий «медиум» против потрёпанного «харда» у мексиканца.

На 25-м круге сдался и Алонсо, отправившись в боксы за свежим «хардом». Фернандо вернулся на трассу позади Сайнса — в «Феррари» удалось совершить андеркат, однако Карлос, заезжая в боксы, превысил скорость и получил штраф в пять секунд.

Правда, Алонсо в вопросе разборок со своим заклятым другом не стал дожидаться финиша — Фернандо справился с Сайнсом на трассе и вернул себе позицию на подиуме.

Макс ближе к своему пит-стопу взвинтил темп, удерживая Переса в 16–18 секундах от себя, что обещало нам весьма и весьма любопытную ситуацию на финише в вопросе расположения пилотов «Ред Булл» на трассе.

Банальная развязка

Ферстаппен отправился на свой единственный пит-стоп на 45-м круге дистанции, вернувшись на трассу в полутора секундах позади Переса. Буквально за круг поставив шины в нужную температуру, Ферстаппен вплотную приблизился к Пересу к первой зоне DRS, а во второй достаточно легко справился с напарником, отправившись за своей очередной победой.

Ферстаппен уверенно довёл гонку до победы, которая стала для него 38-й в карьере и третьей в сезоне. Перес финишировал вторым, полностью проиграв эту гонку по тактике. Тройку сильнейших замкнул Фернандо Алонсо, вновь вернувшийся на подиум после Гран-при Австралии. Четвёртым к финишу пришёл Джордж Расселл, пятым — Карлос Сайнс.

До шестого места удалось добраться Льюису Хэмилтону, стартовавшему 13-м — под финиш семикратный чемпион мира смог пройти Леклера, который добрался до финиша шестым. Десятку замкнули Гасли, Окон и Магнуссен.

Гонка, которая должна была стать весьма любопытным зрелищем, хоть и оказалась поинтереснее этапа в Баку, но всё же не смогла претендовать на звание самого интересного этапа сезона. Правда, именно она может стать ключевой с точки зрения борьбы за титул: у Переса был шанс уехать из Майами лидером чемпионата, однако тактически «Ред Булл» откровенно подставил Чеко, разведя стратегии своих пилотов и предложив более выгодную Ферстаппену.

Впереди нас ждёт европейская часть сезона, буквально через две недели состоится этап в Имоле, на который многие команды привезут крупные обновления, на что посмотреть точно будет интересно.