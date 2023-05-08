«У нас безумные проблемы». «Феррари» с каждой гонкой смотрится всё хуже — что происходит?

На Гран-при Майами гонщики «Феррари» уступили не только команде «Ред Булл», которая доминирует в нынешнем сезоне, но также Фернандо Алонсо на «Астон Мартин» и пилотам «Мерседеса». То есть в минувший уикенд по чистой скорости «Скудерия» была в лучшем случае четвёртой командой — так плохо итальянцы не выступали с 2020-го, когда вынуждены были ограничить мощность двигателей. И, если верить руководителю «Феррари», проблема совсем не в деградации резины…

Разбираемся, что происходит с самой популярной командой Формулы-1.

Провал в Майами

На Гран-при Майами пилоты «Феррари» стартовали с третьей и седьмой позиций: Карлос Сайнс сумел пробиться на второй ряд решётки, а Шарль Леклер после своего вылета в концовке квалификации оказался лишь на четвёртой линии. И если испанцу удалось сохранить позицию, сдержав позади Гасли и Расселла, то Леклер к концу третьего круга оказался восьмым.

Шарль боролся с Магнуссеном, но в итоге пропустил Ферстаппена и почти на 40 кругов застрял за «Хаасом». В конце концов Леклеру удалось опередить датчанина, а после него расправиться с Пьером Гасли на «Альпин», но сдержать Льюиса Хэмилтона темпа уже не хватило — за два круга до финиша британец обогнал монегаска, оставив ему лишь седьмое место.

Даже Магнуссена Леклер прошёл с большим трудом Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Уступил гонщику «Мерседеса» и Карлос Сайнс. Испанец до 38-го круга шёл впереди Расселла, но стал терять темп и пропустил Джорджа на четвёртую позицию. Сайнс к тому моменту получил пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-лейне, однако ехал на более свежем «харде» и в теории должен был быть быстрее.

«Наша проблема в нестабильности. Дело не в износе резины, а именно в нестабильности темпа на дистанции, — прокомментировал выступление своей команды Фредерик Вассёр. — У Шарля проблемы возникли в начале гонки, а у Карлоса — ближе к концу. Нужно разобраться, почему темп в квалификации и гонке настолько разный. У нас будут обновления, но нужно понять, почему временами мы демонстрируем высокую скорость, а затем начинаем терять».

В Майами Сайнс уступил не только Алонсо, но и Расселлу Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

«Мы конкурентоспособны в квалификации, но, когда дело доходит до гонки, у нас возникают безумные проблемы, — рассказал после финиша Леклер. — У шасси очень узкое рабочее окно: стоит из него выйти, и возникают последствия. Поведение машины меняется от поворота к повороту. У тебя может быть огромная недостаточная поворачиваемость, а в следующем повороте — уже избыточная. Это лишает уверенности. Нам очень не хватает стабильности».

«Машина слишком чувствительна к поведению резины, — добавляет Карлос Сайнс. — Сложно поверить, что машина, которая была так хороша на «софте» в квалификации, настолько ужасна на «харде». В Имоле у нас будут обновления, которые должны помочь, но нам в любом случае придётся пробовать новые настройки и искать иное направление. Очевидно, что в квалификации у нас неплохой темп, но в гонках не хватает гибкости, машина слишком непредсказуема. А если ветрено, атаковать вообще невозможно, потому что шины мгновенно уходят».

Становится только хуже

Удивительно, но прежде «Феррари» удавалось преодолевать эти проблемы. Например, в Бахрейне Леклер держался на третьей позиции и вплоть до схода с дистанции опережал Алонсо на 11 секунд. В той гонке Фернандо долгое время боролся с пилотами «Мерседеса», а потом шёл позади Сайнса, но это лишь доказывает, что Шарлю удавалось ехать быстрее соперников.

В Саудовской Аравии, когда Леклер из-за штрафа стартовал только 12-м, монегаск уже к десятому кругу прошёл Гасли и Хэмилтона, в то время как в Майами более половины гонки ничего не мог поделать с Магнуссеном. Это при том, что «Хаас» в гонках смотрится явно слабее «Мерседеса» и «Альпин».

Можно также вспомнить, что в Мельбурне Сайнс перед остановкой гонки на последних кругах уступал Алонсо менее четырёх секунд. В том случае испанец тоже не мог атаковать в полную силу, поскольку ехал за Хэмилтоном, но теперь-то «Феррари» не может угнаться ни за Льюисом, ни за Фернандо.

В Джидде у Леклера не было проблем в борьбе с «Мерседесом» Фото: Lars Baron/Getty Images

Более того, ещё неделю назад на Гран-при Азербайджана Леклер на протяжении всей дистанции сражался с Алонсо и смог-таки удержать его позади за счёт грамотной работы с резиной. То есть в Баку «Феррари» позволяла ехать стабильно и беречь резину, чтобы прибавить ближе к финишу.

Похоже, сама по себе машина «Скудерии» не так плоха — что доказывают результаты квалификации. Но инженеры не до конца понимают её особенности, что и создаёт проблемы, если условия неидеальны. В каком-то смысле это напоминает прошлый год: «Феррари» тоже была быстра, но по мере сезона и развития шасси всё больше уступала «Ред Булл», который в конце концов стал недосягаем.

Удивляет в этой ситуации то, что «Феррари» не меняла концепцию шасси в межсезонье и работает с этим автомобилем уже второй год, но до сих пор не понимает особенностей его работы. В «Мерседесе» сложилась подобная ситуация, и Тото Вольф после квалификации в Майами тоже разводил руками, признаваясь, что не понимает, как работать с этой машиной. Но разница в том, что изначально «Мерседес» с микропонтонами был совсем плох и со временем становится лучше, а вот в Маранелло тенденция обратная — по сравнению с тем, где «Феррари» была год назад, всё стало намного хуже.