Де Врис опять провалился, а Стролл и близко не Алонсо. Оценки за Гран-при Майами

Пятый этап Формулы-1 сезона-2023 — в чрезвычайно субъективных оценках автора.

Фернандо Алонсо — 10

Экс-чемпион в этом году выступает в отдельной лиге: до «Ред Булл» «Астон Мартин» пока не дотягивается, но всех остальных Фернандо опережает вполне уверенно. После пит-стопа Алонсо прошёл Сайнса, хотя разница в шинах была лишь семь кругов, а на втором отрезке почти вдвое увеличил отрыв от Расселла — с четырёх секунд на 16-м круге до семи на финише. Идеальное выступление.

Джордж Расселл — 9,5

В воскресенье Джордж провёл великолепную гонку, опередив всех, кого позволяла машина, однако в Q3 британец оказался медленнее Кевина Магнуссена и Пьера Гасли. Возможно, при старте с четвёртой позиции у Расселла появился бы шанс прессинговать Алонсо.

Макс Ферстаппен — 9

Гонку голландец проехал выше всяких похвал: уверенно разобрался с трафиком в начале заезда, блестяще сработал с шинами в середине и практически без риска опередил Переса ближе к финишу. Тем не менее ошибка в квалификации могла привести к потере лидерства в чемпионате.

Пьер Гасли — 8

Гасли выжал из машины максимум в квалификации, опередив в том числе Джорджа Расселла, а в гонке терпеливо работал в трафике и сберёг под финиш резину. Возможно, у Пьера был шанс удержаться впереди Хэмилтона и Леклера, но на последних кругах приходилось экономить топливо. Так или иначе, «Альпин» пока рано претендовать на позицию выше восьмой.

Кевин Магнуссен — 8

Магнуссен здорово провёл квалификацию, и хотя к концу первого круга откатился на седьмое место, а после раннего пит-стопа застрял позади «Альпин», едва ли «Хаас» на длинной серии кругов смог сдержать кого-либо из соперников. После сильной субботы от Кевина можно было ожидать большего, тем не менее и десятое место — более чем заслуженный результат.

После блестящей квалификации Магнуссен увёз домой один балл в зачёт чемпионата Фото: Chris Graythen/Getty Images

Льюис Хэмилтон — 7,5

Хэмилтон не смог выйти в финал квалификации, попав в трафик на прогревочном круге, из-за чего на быстром постоянно скользил. Это привело к тому, что в начале гонки Льюис надолго застрял в DRS-поезде и в конце концов не смог пройти Сайнса. Обгон Леклера стал приятной неожиданностью, и тем не менее всеми возможностями воспользоваться половина гаража экс-чемпиона не смогла.

Юки Цунода — 7,5

В квалификации японец впервые в сезоне уступил де Врису, хотя тот прежде никогда не гонялся в Майами, но в гонке Юки удалось реабилитироваться: две позиции Цунода отыграл на первом круге, затем держался позади Албона и Хэмилтона, а под финиш обогнал не только Алекса, но и Боттаса. Весьма неплохое 11-е место.

Александер Албон — 7,5

В первой фазе гонки Албону удавалось сдерживать позади себя Хэмилтона, но, после того как гонщик «Уильямса» откатился в конец пелотона после пит-стопа, вернуться в топ-10 шансов у него уже не было. Однако сам Алекс держался достойно и в конце концов опередил по одной машине «Хааса» и «Альфа Ромео».

Оскар Пиастри — 7,5

Пиастри впервые выступал в Майами и в квалификации уступил Норрису менее десятой доли секунды — это не помогло выйти из первого сегмента, однако Оскар не сдавался и отыграл на первом круге пять позиций. Но затем возникли проблемы с brake-by-wire, помешавшие австралийцу выдерживать хоть сколь-нибудь приличный темп.

Блеснуть в Майами Пиастри помешали технические проблемы Фото: Chris Graythen/Getty Images

Серхио Перес — 7

В субботу Чеко удалось «собрать» круг, хотя в тренировках мексиканцу не хватало уверенности в машине, тем не менее в воскресном Гран-при он уже не смог выступить на том же уровне. На первом отрезке у Серхио гранулировался «медиум», а с 20-го по 45-й круги, обладая куда более свежим, чем у Макса, «хардом», Перес смог отыграть лишь 0,2 секунды — именно это и предопределило поражение мексиканца.

Карлос Сайнс — 7

Третье место в квалификации стало для Сайнса лучшим в этом сезоне, но вряд ли испанец удержался бы на этой позиции, если бы Леклер не испортил попытку Ферстаппену. А в гонке Сайнс допустил ошибку при заезде на пит-лейн — штраф не повлиял на итоговый результат лишь потому, что гонщик «Феррари» не смог сдержать Расселла.

Эстебан Окон — 7

Окон уступил в квалификации Гасли, но разница составила всего полторы десятые секунды, а в гонке Эстебан использовал обратную тактику — со стартом на жёстких шинах и финишем на средних. В итоге гонщиков «Альпин» разделили лишь две с половиной секунды, так что добиться большего Окону едва ли было под силу. Тем не менее Эстебан провёл уикенд в тени напарника.

Валттери Боттас — 7

Боттас прорвался в финальный сегмент (где из-за Леклера так и не выступил) и отыграл две позиции на старте, но на дистанции «Альфа Ромео» не удавалось конкурировать с соперниками, так что гонку Валттери завершил позади Магнуссена, Цуноды и Стролла.

Усилиями Боттаса «Альфа Ромео» впервые в этом году прошла в Q3 Фото: Chris Graythen/Getty Images

Ландо Норрис — 7

«Макларену» отчаянно не хватало скорости на прямых, а после удара от де Вриса в первом повороте машина Норриса стала ещё медленнее. Вероятно, даже в Уокинге не верили, что в Майами удастся набрать очки.

Нико Хюлькенберг — 6,5

Из-за трафика на прогревочном круге немец не смог подготовить резину и уступил в квалификации Магнуссену, а на втором отрезке застрял позади Албона и не сумел подняться выше 15-й позиции. Едва ли у Халка были высокие шансы на очки, тем не менее итоговый результат выглядит несколько разочаровывающе.

Шарль Леклер — 6

В группе команд большой четвёрки Леклер на финише оказался последним (если не считать Стролла, вообще выпавшего из топ-10), а всё из-за ошибки в квалификации. Причём вылет в третьем сегменте был уже вторым по ходу уикенда — в пятничной тренировке Шарль улетел в том же самом месте. Для пилота, претендующего на статус лидера топ-команды, это слишком много.

Гуаньюй Чжоу — 5,5

В квалификации Чжоу оказался на полсекунды медленнее Боттаса, а на старте потерял ещё две позиции, оказавшись позади Цуноды. Выбраться из подвала так и не удалось, а опередить Гуаньюю удалось лишь Норриса и де Вриса.

В Майами от Чжоу ожидали большего Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Лэнс Стролл — 5

После неудачной квалификации канадец прорывался с 18-го места, но так в этом и не преуспел: менее десяти кругов Лэнс держался в топ-10, а в конце концов занял только 12-ю позицию. Пробейся канадец хотя бы во второй сегмент, шансов набрать очки было бы куда больше.

Ник де Врис — 4

После относительно успешной квалификации голландец уже в первом повороте влетел в Ландо Норриса, повредил машину и до конца гонки застрял в группе отстающих. Де Врис финишировал на 18-м месте — последним среди тех, кто остался в одном круге с лидером.

Логан Сарджент — 3,5

Американскому дебютанту так и не удалось блеснуть в домашней гонке: последнее место в квалификации (с отставанием от напарника в треть секунды) и разбитое уже на первом круге переднее антикрыло привели к тому, что Логан замкнул классификацию на 20-м месте. Хорошая новость в том, что в этом году у Сарджента будет ещё две домашние гонки.