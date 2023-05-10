Нелепость и скукотища. Почему шоу перед стартом так рассердило гонщиков Формулы-1

Перед стартом Гран-при Майами промоутеры гонки устроили особое представление пилотов: под звуки оркестра, которым дирижировал Will.i.am, гонщики один за другим проходили по наспех собранной сцене, и ведущий церемонии LL Cool J по бумажке зачитывал о каждом по несколько слов. Джордж Расселл и Ландо Норрис высказались против таких задумок, да и зрителям, судя по цифрам, не особенно понравилось.

Разбираемся, что было не так и почему всё же не стоит так уж сильно критиковать промоутеров.

Гонки или шоу?

«Привет, Майами! Позвольте мне представить вам 20 лучших гонщиков мира. Это величайшее шоу в автоспорте, это Формула-1», — начал своё выступление LL Cool J. Первым он представил Логана Сарджента — единственного американца на стартовой решётке, и это сразу выглядело странно: пилот «Уильямса» сначала пошёл не в ту сторону и лишь по сигналу распорядителя перешёл на другую часть трассы.

Далее последовали Ник де Врис, Кевин Магнуссен и все остальные пилоты. Ведущий изо всех сил старался создать праздничную атмосферу, но подготовленный для него текст изобиловал клише («восходящая звезда», «любимец болельщиков», «будущий чемпион», «один из самых интересных пилотов»). Впрочем, когда речь пытались разбавить, становилось только хуже.

Кевин Магнуссен — «плохиш, ставший хорошим» Фото: Chris Graythen/Getty Images

Например, Магнуссена представили словами «плохиш, ставший хорошим». Де Вриса назвали «сенсацией», а перед выходом Цуноды даже пошутили по поводу роста: «Он, может, и не высок, зато могучий гонщик!». В паддоке, где уже год обсуждают напряжённые отношения Окона и Гасли, наверняка посмеялись над таким представлением пилотов «Альпин»: «В детстве они были друзьями, затем стали соперниками, а теперь — напарниками».

Церемония продолжалась восемь минут, на каждого из пилотов в среднем уходило по 20 секунд, а остальное время им оставалось скучать, стоя двумя шеренгами на стартовой прямой. Судя по лицам, особой радости это не доставило никому, хотя Хэмилтон позже заявил, что всё было круто.

Льюис Хэмилтон и LL Cool J Фото: Chris Graythen/Getty Images

«Здорово, что организаторы не стали просто повторять то же самое, что было в прошлом году. Спорт развивается, промоутеры пробуют что-то новое, чтобы улучшить шоу, и в этом я их полностью поддерживаю, — сказал Льюис. — Боже, да я вырос, слушая LL Cool J! Это круто!».

Впрочем, Ландо Норрис позже заявил, что гонщикам церемония пришлась не по душе. «Никому из пилотов не понравилось. Это, конечно, делалось не для нас, но нельзя постоянно добавлять мероприятия и заставлять нас в них участвовать, — сказал Норрис. — Мы и без того очень близки к болельщикам, постоянно на публике. Как пилот ты хочешь просто сесть за руль и сосредоточиться на своём деле».

«Мы полчаса стоим на жаре на решётке в экипировке, это отвлекает, — поддержал Ландо Джордж Расселл. — Не думаю, что ещё в каком-либо виде спорта заставляют за полчаса до начала выстраиваться под камерами ради шоу. Наверное, таков американский стиль, но это не для меня. Я тут, чтобы гоняться и побеждать, а не ради шоу».

Ищем логику

Недовольство пилотов можно понять. По ходу уикенда они обязаны участвовать в автограф-сессиях и пресс-конференциях, заглядывать в Paddock Club и общаться с гостями, а также участвовать в параде пилотов, спонсорских мероприятиях и пресс-подходах журналистов в каждый из дней. Объяснимо, что Расселл и Норрис хотели бы потратить эти восемь минут на общение с инженерами, однако если из-за представления пилотов гонщик не может сосредоточиться, то что же он за спортсмен такой?

Болельщикам церемония тоже не слишком понравилась: на момент написания заметки под опубликованным на официальном YouTube-канале видео дизлайков больше, чем лайков — 16,6 тысяч против 12,9. Закоренелых зрителей тоже можно понять: такие церемонии не в стиле Ф-1, никакой ценности самому Гран-при они не добавляют. В отличие, кстати, от парада пилотов, когда гонщики отвечают на вопросы интервьюера и делятся ожиданиями от гонки. Парад, правда, проходит за два часа до старта, когда на трибунах почти никого нет.

Will.i.am дирижирует оркестром Фото: Chris Graythen/Getty Images

Однако и промоутеров понять тоже можно — в конце концов, финансовое бремя лежит именно на них. Церемония представления пилотов проходила на стартовой прямой — напротив главной трибуны, билеты на которую стоят дороже других. И если за счёт подобных шоу больше зрителей готовы покупать более дорогие билеты, это идёт на пользу всей Ф-1. Разумеется, проверить эффект от церемонии мы не можем и вынуждены полагаться на мнение промоутеров.

«Знаете, когда Netflix объявили, что будут снимать сериал, многие тоже были недовольны, но в итоге он оказал положительный эффект на весь спорт и всех, кто в нём задействован, — объяснялся управляющий партнёр Гран-при Майами Том Гарфинкель. — Ещё на стадии переговоров о проведении гонки ФИА и Формула-1 просили делать больше шоу, именно это мы и сделали. Конечно, главное — это гонка, но, пока она не началась, мы можем как-то развлечь зрителей».

Мишель Родригес, Лудакрис и сёстры Уильямс на представлении пилотов Фото: Chris Graythen/Getty Images

Логика в словах Гарфинкеля всё-таки есть. Церемония началась за 20 с небольшим минут до старта, перед исполнением национального гимна и началом международной прямой трансляции Гран-при. По телевизору эту церемонию могли посмотреть лишь те, у кого есть доступ к платным каналам, начинающим трансляцию заранее — Sky Sports F1, например.

Впрочем, и в словах недовольных логика есть. Подобные церемонии выглядят уместно в гонках NASCAR, где на старт выходят чуть ли не под 40 человек. В Ф-1 это смотрится скучно и даже немного утомительно, здесь подавляющее большинство знает всех гонщиков поимённо, а тем, кто с ними не знаком, представления в духе «отличный парень» ничего нового не откроют. Хорошо, что промоутеры стараются разнообразить уикенд. Плохо, что выходит так уныло и банально.