Алонсо не выигрывал гонки уже 10 лет. Сам виноват, что шесть раз отказал «Ред Булл»?

Ровно десять лет назад — 12 мая 2013 года — Фернандо Алонсо выиграл Гран-при Испании и записал на свой счёт 32-ю победу в Формуле-1. Испанец тогда выступал за «Феррари» и выглядел единственным серьёзным соперником выступавшего за непобедимый «Ред Булл» Себастьяна Феттеля.

С тех пор Алонсо ни разу не поднимался на вершину подиума, а после провала проекта «Макларен-Хонды» вовсе покинул чемпионат на два года. В паддоке с тех пор устоялось мнение, что Фернандо попросту не умеет выбирать команды — как иначе объяснить шесть (!) отказов на предложения «Ред Булл», который теперь доминирует в Ф-1?

Впрочем, это мнение — миф.

Шесть отказов

Впервые «Ред Булл» обратились к Алонсо в 2007 году — это было время, когда Фернандо бодался с Хэмилтоном в «Макларене» и после разлада с Роном Деннисом искал себе новую команду. Однако к тому моменту австрийцы выступали в Ф-1 лишь третий год и могли похвастаться лишь парой подиумов. Так что решение двукратного чемпиона вернуться в «Рено» выглядит совершенно оправданным: в пользу Энстоуна говорили техническая поддержка автопроизводителя и история совместных побед 2005–2006 годов.

«Ред Булл» вновь вышел на связь в 2009-м, когда прогремел «крэгшейт», от «Рено» стали отказываться не только спонсоры, но и владельцы (команду из Энстоуна в итоге выкупил фонд Жерара Лопеса). Австрийцы в этот момент начали восхождение на вершину Кубка конструкторов, но кто мог предсказать, что они задержатся там на четыре года? В то же время «Феррари», предложение которой принял Алонсо, много лет подряд сражалась за чемпионство, а провал 2009-го выглядел случайностью.

В 2009-м Алонсо предлагали стать напарником Феттеля Фото: Vladimir Rys/Getty Images

В это время, по словам Фернандо, из Милтон-Кинса поступили ещё два предложения: в 2011-м и 2013-м. Алонсо вновь отказал, но не стоит забывать, что «Ред Булл» строился вокруг Феттеля, а испанец уже некоторое время выстраивал вокруг себя «Феррари». Согласиться на переход означало начинать всё с нуля в новом месте против устоявшегося лидера. «В то время я был счастлив в «Феррари», — будет вспоминать позже экс-чемпион. — Да, мы не всегда были конкурентоспособны, но три раза становились вторыми, были близки и надеялись сделать ещё один шаг».

Ещё два раза «Ред Булл» делал предложение Алонсо в 2018 году, когда тот после ухода из «Феррари» мучился с моторами «Хонда» в «Макларене». Тогда, впрочем, это был уже не тот непобедимый «Ред Булл» — у австрийцев тоже были проблемы с силовыми установками, из-за которых Милтон-Кинс никак не мог навязать борьбу «Мерседесу». А кроме того, в 2018-м за «Ред Булл» уже выступал Макс Ферстаппен, и переход в пару к голландцу практически неминуемо привёл бы к таким же скандалам, как во времена выступлений Фернандо с Хэмилтоном в «Макларене» в 2007-м.

Так были ли ошибки?

Пожалуй, главным промахом в карьере Алонсо выглядит возвращение в «Макларен» в 2015-м. Это решение необходимо рассматривать в контексте. Из «Феррари» в 2014-м Фернандо не ушёл — его фактически выгнали. Испанец не сработался с новым руководителем команды Марко Маттиаччи, который взял да и подписал Феттеля. И предложений от «Ред Булл» в том случае не было — австрийцы сразу же объявили о замене Себа на Даниила Квята. А о том, что Алонсо присоединится к проекту «Макларен-Хонда», стало известно уже позднее.

К тому же это сейчас известно, что союз «Макларен-Хонда» провалился, но тогда в Ф-1 с нетерпением ждали японцев. К руководству в Уокинге тогда вернулся Рон Деннис, напарником Алонсо становился опытнейший Дженсон Баттон, «Хонда» посвятила проекту все возможные ресурсы. Разве мог кто-то тогда представить, что всё получится настолько плохо?

Алонсо и Баттон на Гран-при Бразилии 2016 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Переход гонщика из одной команды в другую — это всегда риск. Казалось, в «Макларене» у Риккардо больше шансов на победы и подиумы, чем в «Рено», но в итоге в Уокинге Даниэль едва ли не уничтожил свою репутацию. В паддоке считали странным переход Хэмилтона в «Мерседес», но именно в этой команде Льюис завоевал шесть из семи своих титулов. Контракт Алонсо с «Астон Мартин» тоже стал неожиданностью, но в пяти первых гонках 2023 года Фернандо четырежды поднимался на подиум — чаще, чем за семь предыдущих сезонов, вместе взятых.

А если бы новая машина «Астон Мартин» получилась хоть чуть-чуть менее эффективной? Алонсо уступал бы гонщикам «Мерседеса» и «Феррари» и занимал бы седьмые-восьмые места, как в годы выступлений за «Альпин». Или если бы в Абу-Даби в 2010-м он выехал впереди Виталия Петрова и смог бы-таки взять титул? Тогда переход в «Скудерию» был бы историей успеха, а не разочарований. Так или иначе, теперь остаётся лишь порадоваться, что Фернандо как никогда после 2014 года близок к 33-й победе.