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Гран-при Монако Формулы-1 1988 года: победа Алена Проста после ошибки Айртона Сенны

Великий Гран-при Сенны: уничтожил Проста и… оказался в отбойнике. Что всё-таки случилось?
Дмитрий Захарченко
Великий Гран-при Сенны
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В Формуле-1 уже 35 лет спорят о сходе Сенны в Монте-Карло. А его легендарный круг в квалификации не попал на ТВ.
«В моменты, когда чувствуешь себя лучшим, когда ты быстрее всех и никто не может до тебя дотянуться, ты особенно хрупок». Айртон Сенна

На Гран-при Монако 1988 года Айртону Сенне не было равных: его быстрейший круг в квалификации до сих пор называют едва ли не лучшим в истории, а в гонке он почти на минуту уехал от своего главного соперника Алена Проста на таком же «Макларене».

Но из-за секундной потери концентрации бразильский Волшебник закончил тот день в отбойнике. И в паддоке существуют разные версии, почему он там оказался.

Тот Гран-при Монако состоялся ровно 35 лет назад — 15 мая 1988-го, и в честь годовщины предлагаем вспомнить подробности того уикенда.

Сенна против Проста

В Монте-Карло Сенна приехал, уступая Просту шесть очков. На первом этапе сезона — в Бразилии — только что перешедшего в «Макларен» Айртона сняли с дистанции за то, что после поломки трансмиссии на прогревочном круге он пересел в запасное шасси. В Имоле бразилец отыгрался, но Прост, победивший в Сан-Паулу, приехал вторым и сохранил за собой первое место общего зачёта.

В Монако доминирование «Макларена» продолжилось. Сенна и Прост оккупировали первый ряд стартовой решётки, однако круг Айртона оказался по-настоящему убийственным: своего напарника он опередил на 1,4 секунды, а всем остальным «привёз» 2,7 и более! К сожалению, ту квалификацию по телевидению не транслировали и нет никаких записей, однако очевидцы утверждают, что тот круг Сенны был лучшим за всю историю Формулы-1.

Права на видео принадлежат McLaren. Полностью посмотреть ролик вы можете на официальном YouTube-канале McLaren.

На старте Сенна сохранил лидерство, а вот Прост откатился на третье место, пропустив Герхара Бергера на «Феррари». Тем временем пелотон сразу недосчитался трёх участников: Филипп Стрейфф из-за проблем с машиной закончил прогревочный круг в боксах, ещё до первого поворота в отбойник выбросило Алекса Каффи, а затем Нельсон Пике налетел на Эдди Чивера и в конце первого круга вынужден был свернуть на пит-лейн.

Сенна планомерно отрывался от пелотона — державшийся вторым Бергер даже не пытался угнаться за «Маклареном» и больше был сосредоточен на том, чтобы не пропустить Проста. Более 50 кругов француз безуспешно прессинговал «Феррари» и лишь на 54-м смог пройти её на стартовой прямой. От лидера гонки Прост к тому моменту отстал уже на 50 секунд — за оставшиеся до финиша 20 с небольшим кругов отыграть их у Сенны было нереально.

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Прокол или ошибка?

Прост понимал, что шансов нет, и смирился со вторым местом — в течение следующих десяти кругов француз отстал от Сенны ещё на пять секунд и проигрывал уже без малого минуту. Но за 11 кругов до финиша всё изменилось: Айртон влетел в отбойник на выходе из «Портье» и сошёл с дистанции.

Ничто не предвещало аварии, бразильцу никто не мешал, и в паддоке появились сразу три версии случившегося. По одной из них на «Макларене» внезапно возникла недостаточная поворачиваемость, но её опровергают следы шин на трассе: они свидетельствуют, что имело место экстренное торможение.

Права на видео принадлежат Universal Pictures и Océan Films. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале фильма «Сенна».

Другие подозревали прокол — задняя левая шина Сенны была спущена, но это скорее стало последствием удара об отбойник. Более правдоподобная версия: это была ошибка Айртона, который на апексе поворота зацепил металлический рельс правой частью машины. В пользу неё говорит тот факт, что правая торцевая пластина переднего антикрыла была оторвана, хотя в отбойник «Макларен» врезался левой частью.

Сенна покинул кокпит, постоял какое-то время в кармане безопасности, наблюдая, как маршалы эвакуируют его разбитую машину, а мимо проезжает Прост, после чего покинул трассу и отправился прямо к себе домой. В паддок он вернулся лишь вечером, когда механики «Макларена» паковали оборудование и отмечали третью победу подряд — её Уокингу принёс Прост.

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2-1 в пользу Проста

Для Алена Проста это была уже 30-я победа в Формуле-1 — француз обновил рекорд по числу выигранных Гран-при, который удерживал с сентября 1987-го. Бергер с отставанием в 20 секунд финишировал вторым, а третье место занял его партнёр по «Феррари» Микеле Альборето — лишь они вдвоём закончили гонку в одном круге с Простом, остальные уступили круг или более.

Ален Прост после победы на Гран-при Монако 1988 года

Ален Прост после победы на Гран-при Монако 1988 года

Фото: Allsport UK/Getty Images

В общем зачёте отрыв француза от Сенны вырос до 15 очков, причём Айртон откатился на третье место, уступив Бергеру. Однако в то время положение в чемпионате определялось в Ф-1 иначе: из 16 гонок засчитывались лишь 11 лучших результатов, так что у претендентов на титул оставалось право на пять осечек. Тем не менее из трёх прошедших этапов Сенна не закончил два, а потому, несмотря на потрясающую скорость бразильца, фаворитом в борьбе за титул оставался Прост.

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