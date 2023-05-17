Главные отмены гонок Формулы-1: от Гран-при СССР до позора Бельгии с асфальтом

Этапы чемпионата отменялись не только из-за денег. В истории были и раздолбайство, и даже бойкот пилотов.

Из-за наводнений в Италии отменён Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, который должен был пройти в предстоящие выходные. Организаторы и местные власти пришли к выводу, что все усилия должны быть направлены на помощь пострадавшим, а проведение гонок в нынешних условиях небезопасно и никому не нужно.

Мы же в отсутствие гонок предлагаем вспомнить другие Гран-при, которые по тем или иным причинам были отменены.

Гран-при России — 2022

Предыдущий случай отмены этапа Формулы-1 произошёл буквально в прошлом году — в феврале промоутеры чемпионата объявили, что на фоне событий на Украине не состоится запланированный на сентябрь Гран-при России. Гонка 2022 года должна была стать последней в истории «Сочи Автодрома», а Гран-при 2023-го планировалось провести на реконструированной «Игоре Драйв» под Санкт-Петербургом. Сбыться этим планам было не суждено.

Ковидный сезон-2020

Разразившаяся в конце 2019 года пандемия затронула все сферы общественной жизни, и Ф-1 не стала исключением, хотя и пыталась до последнего сопротивляться. Так, первый этап 2020 года — Гран-при Австралии — был отменён лишь в пятницу, когда на трассу прибыли участники и болельщики.

Организаторы сообщают об отмене Гран-при Австралии 2020 года Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Старт сезона в итоге пришлось отложить до июля, а календарь перекроили заново, причём многие изначально присутствовавшие в нём этапы в новую редакцию не вошли. Например, впервые с 1954 года не состоялся Гран-при Монако. Большинство этапов со временем вернулись — кроме двух: Гран-при Вьетнама, проект которого, похоже, окончательно заглох, и Гран-при Китая. Шанхай регулярно включается в календарь Ф-1 — и столь же регулярно впоследствии отменяется. Новая попытка – в 2024-м.

Гран-при Бахрейна — 2011

В феврале 2011 года в Бахрейне вспыхнули гражданские волнения, которые позже переросли в столкновения протестующих с органами правопорядка. На фоне социальной нестабильности пришлось отменить запланированные через несколько дней гонки GP2 Asia, а вскоре местная автомобильная федерация объявила, что Гран-при Ф-1 тоже не состоится.

Поначалу гонку в Бахрейне перенесли на июнь, затем — на октябрь, для чего пришлось бы переносить Гран-при Индии. В конце концов, гонку окончательно отменили, но в 2012-м Сахир вернулся в календарь чемпионата и с тех пор ежегодно принимает этап Формулы-1.

Демонстрации в Бахрейне в 2011 году Фото: John Moore/Getty Images

Гран-при Китая — 1999

Первая гонка Ф-1 в Китае должна была состояться в 1999 году на недавно построенном автодроме в Чжухае. Однако уже в декабре 1998-го, через два месяца после появления предварительного календаря, выяснилось, что трасса не соответствует требованиям ФИА, а Гран-при Китая заменили на этап в Аргентине.

Правда, ещё через два месяца отменили и эту гонку — местные промоутеры не смогли договориться по финансовым вопросам с держателями коммерческих прав, и календарь окончательно сократился до 16 этапов. Причём пауза между Гран-при Австралии и Бразилии растянулась на пять недель.

Гран-при Португалии — 1997

Финальный этап сезона-1997 изначально должен был состояться в Эшториле, где уже 13 лет подряд проходил Гран-при Португалии. Однако трасса и её инфраструктура за это время устарели, и промоутеры должны были модернизировать её. Выполнить работы португальцам не удалось.

В мае, за полгода до проведения гонки, Ф-1 объявила о том, что финал пройдёт на трассе в Хересе. В итоге та гонка получила название Гран-при Европы и стала одним из самых запоминающихся финалов в истории Формулы-1. Ну а португальцам оставалось кусать локти.

Гран-при Канады — 1987

Гран-при Канады появился в Ф-1 в 1967 году и за последующие 20 лет не состоялся лишь раз — в 1975-м, когда Ассоциация конструкторов не смогла договориться с Моспортом о выплатах. Однако в сезоне-1987 запланированная в календаре гонка вновь была отменена — и вновь из-за денег, хотя теперь события происходили в Монреале.

Постоянный титульный спонсор гонки, пивная компания Labatt, была недовольна отдачей от проекта и попыталась изменить условия сотрудничества, пригрозив вовсе отказаться от гонки. Экклстоун быстро договорился с Molson, однако прежние рекламодатели Гран-при Канады не захотели просто так отдавать мероприятие конкурентам по рынку. В конце концов на фоне судебных претензий от проведения гонки решили вовсе отказаться.

Гран-при Бельгии — 1985

В 1985 году Гран-при Бельгии возвращался на «Спа-Франкоршам» с новым уникальным асфальтом, обеспечивающим сцепление даже в условиях дождя. Однако работы по замене покрытия завершились не за два месяца до гонки, как должны были, а лишь за десять дней, и к заездам асфальт был не готов: под давлением машин Ф-1 он крошился и буквально ломался на куски.

Пятничные заезды кое-как прошли, за ночь местные промоутеры попытались восстановить покрытие, но сделали только хуже: асфальт в месте заплаток, конечно же, не схватился и начал рассыпаться ещё сильнее. В субботней тренировке пилоты ехали чуть ли не на полминуты медленнее, и прямо по ходу сессии уикенд остановили. Правда, Гран-при Бельгии в 1985-м всё-таки состоялся — гонку перенесли на сентябрь, а победил Айртон Сенна.

Гран-при Нью-Йорка — 1983

Ф-1 всегда стремилась покорить США, и в 80-х Берни Экклстоун отчаянно искал большие площадки, чтобы с наилучшей стороны показать европейские гонки. Одним из самых амбициозных проектов Берни стал Гран-при Нью-Йорка, который должен был впервые пройти в 1983-м.

Против гонок выступили местные экологи, американские промоутеры получили несколько исков, да и спонсоры не горели желанием вкладываться в проект. Гран-при отложили на год, затем ещё на один, а в конце концов просто забыли. Правда, в 2012-м Экклстоун вновь объявил о проведении гонки в Нью-Йорке — рядом с Гудзоном, но через три месяца объявил, что местные организаторы не выполнили условия, и аннулировал соглашение.

Гран-при СССР — 1983

Не меньше, чем в США, Экклстоун хотел привезти Ф-1 в Советский Союз — Берни лично прилетал в Москву, встречался с различными функционерами и, согласно легенде, даже заручился поддержкой Леонида Брежнева. Гонка должна была пройти на Ленинских горах у здания МГУ, в конце 1982-го её официально включили в предварительный календарь Ф-1 сезона-1983.

Однако в ноябре 1982-го Брежнев скончался, найти общий язык с новым партийным руководством Экклстоуну не удалось, и он переключился на другие страны соцлагеря. В конце концов, его усилия не пошли прахом — в 1986 году с огромным успехом прошёл первый в истории Гран-при Венгрии.

Гран-при Бельгии — 1969

«Спа-Франкоршам» считается одной из самых скоростных и опасных трасс в мире, однако в 1960-х она была намного страшнее. Тогда длина кольца составляла 14 километров, а сама трасса ничем была не огорожена — малейшая ошибка, и гонщик на огромной скорости вылетал в деревья. За год с июня 1967-го по июль 1968-го в различных гонках здесь разбились пятеро пилотов.

Джеки Стюарт не хотел здесь выступать, он открыто называл трассу опасной и призвал переделать её к гонке 1969-го. Организаторы согласились с требованиями шотландца, но так их и не выполнили. Тогда Стюарт объявил гонке бойкот, к нему присоединились другие пилоты, и Гран-при Бельгии не состоялся. В 1970-м Ф-1 вернётся в Спа, но это будет последний Гран-при в истории 14-километровой трассы.

Сезон-1957 и Суэцкий кризис

В октябре 1956 года на Ближнем Востоке вспыхнул Суэцкий кризис — из-за боевых действий канал, который служил главной артерией доставки нефти из Персидского залива в Европу, был закрыт до марта 1957-го. Это спровоцировало рост цен и экономический кризис.

Проблемы затронули и владельцев трасс, которым пришлось снизить размер призовых, что категорически не устроило участников. В итоге были отменены сразу три гонки сезона-1957: в Нидерландах, Бельгии и Испании.

Стирлинг Мосс выигрывает Гран-при Пескары, включённый в календарь после отмены трёх этапов Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Сезон-1955 и эхо кровавого Ле-Мана

11 июня 1955 года во время очередной гонки «24 часа Ле-Мана» произошла крупнейшая трагедия в истории автоспорта: после столкновения с одним из соперников «Мерседес» Пьера Левега взмыл в воздух и рухнул за заграждения — туда, где стояли болельщики. Гонщик погиб на месте, а вместе с ним — более 80 зрителей. Ещё более сотни человек получили ранения.

На фоне жуткой катастрофы в «Мерседесе» свернули автоспортивную программу, а в Швейцарии на законодательном уровне ввели запрет на гонки — он был снят лишь в 2016 году. Вместе с швейцарским Гран-при были отменены этапы Ф-1 во Франции, Германии и Испании.