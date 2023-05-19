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Мик Шумахер может заменить Логана Сарджента в «Уильямсе»: какие варианты у сына Михаэля в Формуле-1

Шумахера пытаются снова пропихнуть в Ф-1. Есть ли реальный шанс и заслуживает ли его Мик?
Дмитрий Захарченко
Мик Шумахер может заменить Логана Сарджента
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Сын Михаэля говорил, что у него уже есть предложения на сезон-2024, но это звучит крайне сомнительно.

У Мика Шумахера появился шанс вернуться на стартовую решётку Формулы-1 уже в этом году — так, по крайней мере, сообщают некоторые СМИ со ссылкой на слухи из паддока. Речь идёт о команде «Уильямс», в составе которой выступает американский дебютант Логан Сарджент, и его первый сезон в чемпионате мира складывается довольно сложно. Говорят, если Сарджент не сможет прибавить, то ещё до завершения первенства потеряет место в команде.

Разбираемся, насколько правдиво звучат эти слухи и каковы на самом деле шансы Шумахера-младшего на возвращение в главные гонки мира.

Так ли плох Сарджент?

Первые пять этапов сложились для американца непросто. В Бахрейне Логан смотрелся здорово — чуть не пробился во второй сегмент и не допускал ошибок, однако в квалификациях в Джидде и Мельбурне не смог проехать ни одного чистого круга. В Баку Сарджент разбил машину в квалификации к спринту — и в итоге пропустил его, а в Майами уже на первом круге снёс себе переднее антикрыло.

В «Уильямсе» тем не менее поддержали новичка. «Я сказал ему в Майами: просто подумай, когда тебе ещё представится возможность проехать 50 кругов с возможностью поиграть с машиной, — рассказал новый руководитель команды Джеймс Ваулз. — Он новичок, у которого за плечами лишь несколько гонок, и такая возможность бесценна. Логан быстр и способен приносить результат, нужно лишь научиться держать всё под контролем, выступать чисто».

Логан Сарджент на Гран-при Азербайджана

Логан Сарджент на Гран-при Азербайджана

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Эти слова — плохая новость для Шумахера. Сардженту дают понять, что у него есть время, чтобы прийти в форму, и даже если «Уильямс» окончательно разочаруется в Логане, это, если верить Ваулзу, произойдёт уже после середины сезона. Менять американца будет уже поздновато: до конца чемпионата Шумахер едва ли сможет адаптироваться к машине и приносить более высокие результаты.

Однако в случае полного провала американца у Мика появится шанс занять его место в 2024 году. Шумахер сейчас выполняет роль резервиста «Мерседеса», с которым у «Уильямса» тесные связи: в Гроуве уже много лет используют немецкие силовые установки, а Ваулз — выходец из «Серебряных стрел». Кроме того, других серьёзных кандидатов у «Уильямса» на замену Сарджента нет: пилоты молодёжной программы ещё не поднялись выше Ф-3.

«Уильямс» поддерживает Сарджента, несмотря на неудачное начало сезона

«Уильямс» поддерживает Сарджента, несмотря на неудачное начало сезона

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

В то же время не будем забывать, что до конца сезона ещё много времени и другие претенденты могут появиться. В «Мерседесе», например, могут предложить «Уильямсу» Фредерика Вести из своей молодёжной программы — датчанин после четырёх этапов Ф-2 идёт вторым в чемпионате. Возможно, «Феррари» попытается пристроить блеснувшего в Баку Оливера Бермана или «Заубер» поможет Тео Пуршеру.

При этом рассчитывать в «Уильямсе» на место Алекса Албона Мику точно не стоит: таец закрепился в роли лидера команды, а его контракт рассчитан до конца 2024 года. В теории его, конечно, можно расторгнуть, но вряд ли с такой инициативой выступит Гроув — подобное случится только в том случае, если самого Албона захотят переманить более конкурентоспособные команды, но желающих пока не видно.

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Какие ещё есть варианты у Шумахера?

В феврале этого года Мик в одном из интервью дал понять, что к нему уже обращались с предложениями на сезон-2024, что, прямо скажем, звучит весьма сомнительно: почему же этих предложений не было в конце 2022-го, когда немец остался без места?

Шумахер вроде бы неплохо показал себя в 2021 году, опередив другого дебютанта «Хааса» — Никиту Мазепина, но уже в следующем сезоне Мик смотрелся крайне неубедительно. Тогда Ф-1 перешла на принципиально новый технический регламент, но немец в большинстве случаев оказывался слабее более опытного, но пропустившего год, Кевина Магнуссена.

Выступления с Магнуссеном ударили по репутации Шумахера

Выступления с Магнуссеном ударили по репутации Шумахера

Фото: Clive Mason/Getty Images

Немец в каком-то смысле застрял на уровне дебютанта: несмотря на опыт, он продолжал допускать ошибки. Если Мик и заинтересует какую-либо из команд, то скорее своим потенциалом, а не формой, которую демонстрировал. Так или иначе, попробуем представить, кто мог бы пригласить немца на роль призового пилота.

О топ-командах и говорить нечего: у пилотов «Ред Булл» контракты до конца 2024-го, Расселл с Хэмилтоном никуда из «Мерседеса» не собираются, а на место Сайнса в «Феррари» Мик, скажем прямо, не наработал. В «Астон Мартин» более чем довольны Алонсо и точно не будут менять Шумахера на Стролла, а «Макларен» в случае ухода Норриса скорее обратится к пилотам IndyCar Патрисио О’Уорду и Алексу Палоу (испанец уже пытался уйти из «Ганасси», и его нынешний контракт истекает в конце года).

Палоу на свободных заездах перед Гран-при США в 2022 году

Палоу на свободных заездах перед Гран-при США в 2022 году

Фото: Chris Graythen/Getty Images

Не слишком вероятным выглядит и вариант с «Альфа Ромео»: в преддверии прихода «Ауди» в Хинвиле вряд ли захотят расставаться с Чжоу и его спонсорами, а Боттас на покой пока не торопится. Ходили слухи, что в Шумахере заинтересованы в Фаэнце, однако Хельмут Марко уже дал понять, что в «Альфа Таури» в случае чего пойдёт Лиам Лоусон, да и про резервиста «Ред Булл» Даниэля Риккардо забывать пока рано.

В теории может возникнуть конфликт между Гасли и Оконом в «Альпин», и, если там освободится вакансия, её мог бы занять Шумахер. Но Энстоун также может взять кого-то из своих воспитанников — Виктора Мартинса или Джека Дуэна из Ф-2, либо переманить Албона из «Уильямса». В таком случае Гроув вновь будет единственным шансом Мика — и речь не столько о сезоне-2024, сколько о карьере в Ф-1 вообще. После неудачных выступлений в 2022-м и двух лет на скамейке запасных немец тем более не сможет никого заинтересовать.

Что с Михаэлем Шумахером:
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