Не бред, а дань истории NASCAR. Про кругленькую сумму победителю тоже не забыли.

В США за победу в Гонке звёзд вручили самогонный аппарат. Что за странный приз?

В ночь на понедельник в Норт-Уилксборо состоялась традиционная Гонка звёзд NASCAR, в которой участвуют только лучшие пилоты Cup Series, а также гонщики, пробившиеся через отборочные соревнования. Победил чемпион NASCAR Cup Series 2021 года Кайл Ларсон, который на финише уехал от Буббы Уолласа.

В награду Ларсон получил чек на $ 1 млн, а также кубок в виде… самогонного аппарата! Этот кубок — отсылка к истории этого чемпионата, который вырос из преступного мира.

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Гонки контрабандистов

Национальная ассоциация гонок сток-каров — NASCAR — учреждена в 1947-м, но сражения серийных машин стали популярны в США задолго до этого. Эти гонки появились во времена американского сухого закона, в период расцвета бутлегерства.

Сухой закон в Штатах был введён в 1920 году, что в итоге спровоцировало распространение нелегального производства алкогольных напитков, которые затем перевозились контрабандой по просёлочным дорогам под покровом ночи. За бутлегерами охотились полиция и агенты ФБР, а преступникам пришлось учиться уходить от погони.

Задержание бутлегеров, 1922 год Фото: Library of Congress, Washington, D. C. / wikimedia.org

Идея была такая — найти непримечательный внешне автомобиль и доработать его, чтобы он стал быстрее машин властей. Для этого бутлегеры модифицировали двигатель, ставили дополнительные пружины и даже закупали специальные более выносливые шины, которые смогли бы выдержать вес автомобиля, набитого контрафактным виски. Наиболее популярными моделями были «Хадсон Супер-6» и «Студебеккер 6» — последнюю между собой даже называли «Виски 6».

Со временем бутлегеры начали состязаться друг с другом — не ради побед как таковых, а для обмена опытом. Ведь их автомобиль должен был быть по-настоящему универсальным, быстрым и на асфальте, и на грунте, и на размытой грязи. Часто маршруты бутлегеров проходили по узким горным серпантинам и требовали от водителей настоящего мастерства. Нелегальные заезды постепенно становились популярными, а со временем в них появились призовые для победителей и билеты для тех, кто хотел поглазеть.

Появившийся в 1932 году «Форд» с двигателем V8 особенно полюбился контрабандистам Фото: Ford Motor Company

Сухой закон отменили в 1933-м, многие стали легальными дистрибьюторами алкоголя, но продолжались и нелегальные поставки — бутлегерство процветало и в 1940-х. Не исчезла и любовь к гонкам — в США стали появляться постоянные трассы для соревнований сток-каров, и к 1948 году, чтобы как-то упорядочить множество разрозненных гонок, появилась NASCAR.

И да, многие из числа первых звёзд NASCAR были бутлегерами. Одним из таких был ставший впоследствии легендарным Джуниор Джонсон. Отец Джонсона являлся бутлегером, и в 14 лет, научившись ловко управляться за рулём папиного авто, Джуниор пошёл по его стопам. «Права мне не нужны, ведь я не собираюсь останавливаться!» — повторял он.

Джуниор Джонсон на церемонии включения в Зал славы NASCAR в 2010 году Фото: Streeter Lecka/Getty Images

Джуниора так и не поймали, хотя позже он всё же провёл год в тюрьме за нелегальную торговлю. Тем не менее с 1955-го Джонсон занялся гонками, 50 раз побеждал в NASCAR, в том числе в «500 милях Дайтоны» 1960 года, а выступавшие за созданную им команду пилоты шесть раз становились чемпионами.

В итоге Джуниор Джонсон дважды включался в списки величайших пилотов NASCAR (1998 и 2023 годов), а кроме того, он внесён в международный Зал славы автоспорта, Зал славы автоспорта Америки и Зал славы NASCAR. В каком-то смысле вся жизнь Джуниора Джонсона олицетворяет историю гонок сток-каров и частичку истории США.

NASCAR сейчас

Что касается прошедшей Гонки звёзд, то она традиционно не входит в зачёт регулярного сезона, по итогам которого определяются 16 участников плей-офф. На данный момент позади 13 зачётных гонок, а места в финальной серии заняли три пилота: Уильям Байрон и Кайл Ларсон из «Хендрика», а также Кайл Буш, перешедший в межсезонье из «Гиббса» в «Чилдресс», — все они одержали по меньшей мере по две победы.

Дело в том, что места в плей-офф NASCAR Cup Series определяются по количеству побед в регулярном сезоне (хотя 1 из 16 мест зарезервировано для того, кто будет занимать первое место в общем зачёте по итогам первых 26 гонок года независимо от выигранных гонок).

Райан Блейни и Кайл Буш сражаются за победу на «Талладеге» Фото: James Gilbert/Getty Images

В теории в 26 гонках регулярного сезона победителей может быть больше 16, и тогда в плей-офф не пройдут те из них, кто набрал меньше очков. Впрочем, такого за всю историю существования нынешней системы ещё не случалось, так что можно считать, что выигравшие по одному заезду Кристофер Белл, Тайлер Реддик и другие пилоты уже одной ногой в плей-офф.

Оставшиеся места будут распределены между теми, кто побед не одерживал, но набрал наибольшее число очков. Борьба за выход в плей-офф зачастую идёт до самого последнего круга заключительной гонки регулярного сезона, а решающим может стать буквально любой балл. Так что даже на предварительной стадии NASCAR Cup Series гарантирует интригу.

Авария на гонке Coca-Cola 600 2022 года Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Теперь паддок первенства отправляется на одну из главных трасс чемпионата — Charlotte Motor Speedway, на которой 28 мая пройдёт самая длинная в календаре гонка: Coca-Cola 600. Традиционно этот заезд проходит в один день с Гран-при Монако Формулы-1 и «500 миль Индианаполиса» IndyCar, причём все гонки разделены во времени, и болельщики могут посмотреть за день все три. В каком-то смысле последние выходные мая — один из главных уикендов для автоспортивного болельщика.