Союз «Астон Мартин» и «Хонды» похоронит карьеру Алонсо? Не всё так однозначно!

Команда «Астон Мартин» и «Хонда» объявили о партнёрстве: с 2026 года японцы будут поставлять команде Лоуренса Стролла силовые установки. Для канадского миллиардера это большой успех, ведь его коллектив заручился заводской поддержкой мощного автопроизводителя и, судя по всему, станет его главной командой даже в том случае, если у «Хонды» будут и другие клиенты.

Однако на фоне этого союза возникает вопрос: неужели дни Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» сочтены и в конце 2025 года он завершит карьеру? Японцы в своё время наотрез отказывались сотрудничать с испанским чемпионом после его разгромной критики во времена выступлений за «Макларен-Хонду».

На самом деле, «Хонда» — не препятствие, а Фернандо уже решал похожие проблемы. Сложность в другом.

Алонсо и «Хонда»

Отношения между Алонсо и «Хондой» испортились во второй половине 2010-х, когда японцы вернулись в Формулу-1 в качестве поставщика двигателей для «Макларена». Фернандо, возвращавшийся в Уокинг под новый проект, в итоге столкнулся с постоянными проблемами с надёжностью, помноженными на нехватку мощности.

Однажды испанец прямо по ходу гонки назвал силовые установки «Хонды» «мотором GP2». Японцев такая откровенность гонщика не устроила — настолько, что после разрыва с «Маклареном» они отказались сотрудничать с ним даже в IndyCar.

Три сезона в «Макларен-Хонде» стали для Алонсо кошмаром Фото: Lars Baron/Getty Images

Тем не менее Ф-1 — это огромный бизнес, и во время возвращения Алонсо в «Макларен» старые обиды между ним и тогдашним главой команды Роном Деннисом никакой роли не играли, хотя в 2007-м стороны расстались не слишком хорошо. Сейчас Фернандо — один из лучших пилотов на решётке, выступает невероятно стабильно и не допускает ошибок. Стоит ли вспоминать старые обиды, если на кону шанс побороться за чемпионство?

Вот и руководитель Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ сразу же после объявления о контракте выдал примирительный комментарий: «Фернандо — такой уважаемый гонщик. Выбор пилотов — дело команды, но если мы будем сотрудничать с Алонсо, то с нашей стороны нет никаких возражений или чего-то ещё».

Проблема, однако, совсем в другом: к началу сезона-2026 Алонсо будет уже 44 года. В последний раз гонщики такого возраста выступали в Ф-1 в 1970-х: Джеку Брэбему в 1970-м было 44, а Грэму Хиллу в 1974-м — 45. Даже Михаэль Шумахер выступал за «Мерседес» лишь до 43. Сложно представить, что Фернандо будет оставаться в чемпионате так долго, чтобы начать ещё один проект с «Хондой».

Победа Стролла

Что касается «Астон Мартин», то для команды контракт с «Хондой» — большой успех. В данный момент машины именно с этими силовыми установками доминируют в Ф-1, а до этого они выиграли два чемпионата. В сезоне-2026 вступит в силу новый технический регламент, так что риск провала есть, но нынешняя «Хонда» совсем не та, которая была в 2015-м. Теперь у инженеров есть опыт и понимание специфики «Больших призов».

Кроме того, нынешний технический директор «Астон Мартин» — это Дэн Фэллоуз, который прежде работал в «Ред Булл» и имеет немалый и, самое главное, успешный опыт сотрудничества с «Хондой». На фоне строящейся сейчас новой базы команды, с опытными специалистами и достойным двигателем, который будет создаваться под шасси «Астон Мартин», у Лоуренса Стролла есть все шансы вывести свой коллектив в топ-команды.

Дэн Фэллоуз — одна из главных надежд «Астон Мартин» Фото: Lars Baron/Getty Images

Проблем с тем, чтобы найти замену Алонсо, тоже не возникнет. «Астон Мартин» уже сейчас одна из лучших команд в пелотоне, а её машина лучше, чем, например, «Макларен» Ландо Норриса. К 2026 году окончательно разочароваться в «Феррари» может Шарль Леклер или Джордж Расселл решит, что со Строллом у него больше шансов на титул, чем в «Мерседесе».

Так или иначе, можно лишь восхититься тем, как упорно и последовательно Лоуренс Стролл развивает команду. Когда его сын дебютировал в Ф-1 в 2017 году, казалось, что Лоуренс — просто спонсор, щедро оплачивающий увлечения Лэнса, но нынешний «Астон Мартин» уже сильнее и финансово надёжнее, чем «Форс Индия» в её лучшие годы. Так что даже если Строллы внезапно решат уйти из спорта, команда и дальше будет жить на заложенном ими фундаменте.