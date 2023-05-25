Хэмилтона не будет в «Феррари». Вброс о мегаконтракте противоречит здравому смыслу

Самой обсуждаемой темой недели накануне Гран-при Монако стали слухи о переходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари»: президент итальянской легенды Джон Элканн якобы сделал звёздному пилоту очень щедрое предложение, и тот сядет в красный болид уже в 2024 году вместо Карлоса Сайнса.

Громкий инсайд британского таблоида Daily Mail от 22 мая мгновенно разошёлся по мировым медиа — а спустя три дня никто уже как будто не сомневается в том, что слухи правдивы. Новостные аккаунты в соцсетях ссылаются в том числе на La Gazetta dello Sport — главное спортивное СМИ Италии, где «Феррари» — религия.

Но на самом деле итальянские источники ничего не подтверждали, и все безусловно жаркие обсуждения крутятся вокруг одного-единственного вброса Daily Mail. Поэтому не стоит относиться к теме «Льюис в Маранелло» так серьёзно: Хэмилтон не перейдёт в «Феррари». Давайте разберёмся почему.

Что на самом деле пишут в Италии?

Печатная La Gazetta dello Sport действительно вышла с претензионной первой полосой. Дизайнеры отлично постарались, изобразив Хэмилтона в красном комбинезоне на фоне красного болида, а заголовок гласил: «Красное искушение Хэмилтона». Более мелким шрифтом было приписано: «Льюис в «Феррари»? Предложение на 45 миллионов, но сделка сложная».

Первая полоса печатного издания La Gazetta dello Sport от 23 мая Фото: La Gazetta dello Sport

Но даже такая обложка не говорит о том, что «Феррари» в лице Джона Элканна действительно связывалась с Льюисом. Как правило, у каждой печатной статьи (особенно центральной статьи выпуска) есть копия на сайте издания — так оказалось и в этом случае.

Так что и почему публиковалось на сайте СМИ? Всего «переходу» Хэмилтона в «Феррари» посвящено пять текстов.

Первый – новостная перепечатка с небольшой обводкой. Публикация под заголовком «Сенсация из Англии: суперконтракт с «Феррари» для Хэмилтона» собрала аж 153 комментария — поэтому редакции наверняка стало очевидно, что тему необходимо развивать. «Крутить», как говорят в журналистских кругах.

Второй — копия «завлекаловки» из печатной газеты — действительно обнаружился на сайте. Заголовок был похожим, но менее броским: «Хэмилтон в «Феррари». Деньги есть, но сделка сложная».

Читая статью от корки до корки, мы понимаем, что La Gazetta dello Sport не выдаёт никаких инсайдов. Журналист Луиджи Перна провёл неплохую аналитику, подробно расписав, что появление Хэмилтона в «Феррари» даст всем сторонам (про Карлоса Сайнса, главного потенциального пострадавшего, почему-то забыли, но о Карлосе — позже).

Но автор лишь предполагает, что разговоры о контракте «имеют под собой фактуру». И напоминает, что при заключении соглашения с «Феррари» Льюис может столкнуться с важной для себя проблемой: если говорить простыми словами — в итальянской конюшне не приветствуются личные бренды. Имиджевые права в руках команды — совсем не то, что нужно главному моднику и инфлюенсеру паддока, не так ли?

Льюис Хэмилтон и Карлос Сайнс Фото: Lars Baron/Getty Images

Третий текст — «Хэмилтон — Леклер: потрясающая пара асов, о которой мечтают фанаты «Феррари». Журналист Гуисто Ферронато почему-то решил за всех тифози и в восторженных тонах расписал, как выглядела бы пара Льюис Хэмилтон — Шарль Леклер в случае реального перехода британца.

Но и здесь остаётся исключительно ссылка на единственный первоисточник: «Новость от Daily Mail, согласно которой в Маранелло подготовлен контракт для семикратного чемпиона из Англии, поддаётся разным прочтениям и вызывает некоторые вопросы».

Четвёртая публикация снова принадлежит авторству Луиджи Перны. «Феррари в атаке: пять вопросов, чтобы понять дело Хэмилтона» можно назвать качественным рерайтом предыдущего текста всё того же Перны – поднимаются те же вопросы и делаются те же выводы. Ну и остаётся прежний нарратив: «Предложение «Феррари», если бы оно оказалось подтверждённым, само по себе стало бы хорошей причиной…»

Словом, автоспортивная редакция решила выжать из слуха британских коллег всё возможное. Потому что пятый текст могут прочитать только обладатели платной подписки — по описанию материала ясно, что журналисты предполагают переход вместе с Хэмилтоном ещё и технических специалистов, которым он доверяет. Но основа прежняя: «слухи, идущие из Англии».

Если бы у итальянцев была информация из своих источников о переговорах Хэмилтона и «Феррари», естественно, они бы её дали. Но такой информации очевидно нет — поэтому крупнейшему изданию приходится отрабатывать событие вот таким образом.

А опровержение вообще было?

Разумеется, официально ничего не опровергали ни «Феррари», ни «Мерседес», разве что на словах от слухов открестился Тото Вольф. Такие вбросы командами вообще обычно не комментируются — правда, в ноябре пресс-служба «Феррари» опровергла слухи об уходе Маттиа Бинотто. Через несколько недель тот действительно подал в отставку — поэтому получилось неловко. Ну то есть вполне в духе «Феррари».

Но мимо не прошли действительно авторитетные итальянские журналисты. Джулиано Дукесса написал в «Твиттере», отвечая коллеге Давиде Руссо: «Это не соответствует действительности. Скоро кое-что выложу, если интересно».

В колонке для Formu1a.uno Дукесса расписал, что Джон Элканн недавно был в Маранелло, чтобы обсудить первую часть сезона, ситуацию с Лораном Мекисом и наймом нового персонала, а также поговорить с гонщиками и продвинуться в продлении контракта с Шарлем Леклером, который действует до конца 2024 года.

О Хэмилтоне не было сказано ни слова, а Дукесса — один из самых авторитетных итальянских журналистов, приближённых к «Феррари»: как раз его инсайды попадают в цель со стопроцентной точностью, причём это касается как внутрикомандных назначений, так и гоночной части.

Подключился и Пьерлуиджи Донадони, пишущий для того же ресурса. «Никакого предложения Хэмилтону от «Феррари» не было, не говоря уже о более чем € 40 млн. «Феррари» готова ускорить и закрыть вопросы о продлении Леклера через несколько месяцев», — уверен журналист, также имеющий отличную репутацию.

Что говорит Леклер о своём будущем: Леклер — о новом контракте: спросите у Вассёра, когда он планирует начать переговоры

Леклер и Хэмилтон в «Феррари» — это в принципе нерационально

В инсайд Daily Mail сложно поверить ещё и из-за того, что «на мороз» уверенно отправляют Карлоса Сайнса. Если бы речь шла об обмене Хэмилтона на Шарля Леклера — это по крайней мере «билось» бы с апрельскими слухами о переговорах уже Шарля и Тото Вольфа.

Но дуэт Леклер плюс Хэмилтон изначально не выглядит здравым с точки зрения монегаска, который пока не торопится продлевать контракт с «Феррари» и несколько раз отправлял журналистов с вопросами о переговорах непосредственно к Фреду Вассёру.

Нет сомнений, что если Леклер останется в Маранелло, то на своих условиях: Шарлю нужно полное доверие (о чём он тоже говорил, подчёркивая, что команде следует относиться к нему так же, как он относится к команде), признание лидером и условия вроде таких, как у Макса Ферстаппена в «Ред Булл». И, конечно, достойная техника.

Появление в «Феррари» Хэмилтона явно станет ударом для Леклера, в чём он, конечно, не признаётся. Возможно, он справится с семикратным чемпионом так же, как несколько лет назад нокаутировал четырёхкратного Себастьяна Феттеля — но в ближайшей перспективе Шарлю нужны уверенность и статус первого номера, а не очередная борьба с амбициозным напарником. Контракт с Льюисом автоматически означает непризнание боссами его таланта — и в таком случае зачем оставаться?

А если Леклера не сделали первым номером при Карлосе Сайнсе, то при Льюисе Хэмилтоне не сделают и подавно. Уже поэтому приход британца противоречит здравому смыслу.

Льюис Хэмилтон в раздумьях о своём будущем Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Наконец, почему должны выгонять Сайнса?

Вернёмся к Карлосу, что было заявлено в начале текста. О досрочном расторжении контракта с испанцем (соглашение, как и у Леклера, действует до конца 2024-го) инсайдеры из Daily Mail и сочувствующие из La Gazetta dello Sport пишут абсолютно спокойно, как будто разобраться с этим, активировав некие опции, будет очень просто.

Но какие вообще есть предпосылки ухода Сайнса из «Феррари»? Если честно, никаких. Да, он может уйти по истечении контракта, если Вассёр объявит о ставке на Леклера, и Карлосу это логично не понравится. Но чтобы досрочно?

Конечно, активы Шарля выглядят ценнее, но в условиях, когда болид не позволяет «Феррари» бороться за победы, именно расчётливый и где-то осторожный подход Карлоса приносит команде больше очков. Так было в 2021-м, когда Сайнс обошёл Леклера в личном зачёте, так происходит и сейчас — после пяти этапов Карлос опережает напарника в турнирной таблице.

Нет никаких подтверждений, что руководство «Феррари» не хочет видеть Сайнса в своей команде в ближайшие полтора года: все инсайды о том, что боссы им якобы недовольны, исходят только от одного источника — каталонского сайта El Nacional, который никак нельзя назвать авторитетным столпом автоспортивной журналистики. Написать гадость про мадридца — ведь наверняка радость для издания из Барселоны? Да и разве Карлоса в «Феррари» как-то унижают? Наоборот — именно Леклер обычно страдает от излишне творческих идей стратегов команды, которые то обуют ему единственному дождевые шины, то скинут с первого места за пределы подиума.

Можно вспомнить и одного из главных спонсоров «Феррари», испанский банк «Сантандер», который вернулся в итальянскую команду именно с Карлосом Сайнсом. И если чуть уйти в конспирологию, вырисовывается отнюдь не та картина, которая позволит вот так просто взять и вышвырнуть его из команды. На излишнюю значимость «Сантандера» недавно эмоционально намекал Лапо Элканн — младший брат владельца «Феррари». Персона эксцентричная и, мягко говоря, неоднозначная, но всей душой болеющая за дело «Феррари» (и «Ювентуса»).

Идём дальше — разве Сайнса когда-то «тормозили» в пользу Леклера, прося пропустить? Только один раз в приснопамятном Сильверстоуне-2022, когда лидирующую пару «красных» угрожающе догонял как раз Льюис Хэмилтон. Самая свежая возможность размена просматривалась в Саудовской Аравии — 2023, когда Леклер после прорыва с дальних рядов из-за штрафа застрял за напарником. Обгонять на одинаковых машинах в этом году стало сложнее, но «Феррари» не поменяла гонщиков местами, хотя в случае неуспеха Леклер вернул бы Карлосу позицию.

Ещё вспоминается Бразилия-2022, где каждое очко было важно Шарлю с точки зрения борьбы за вице-чемпионство: тогда Маттиа Бинотто отделался фразами о том, что размен мог бы не получиться из-за опасной близости соперников. Ну и Венгрия-2022: в начале гонки «Феррари» предпочла отправить Сайнса на ранний пит-стоп, заруинив его же стратегию (Карлос стартовал на «медиумах», что продлило бы первый отрезок), лишь бы не говорить такое сложное «пропусти». Не потому ли, что важный спонсор будет недоволен?

Так кто останется в «Феррари»?

Анализ источников позволяет думать, что на 2024 год в «Феррари» останутся как Шарль Леклер, так и Карлос Сайнс, а получится ли у итальянцев склонить монегаска к новому долгосрочному контракту — уже совершенно другой вопрос.

Хэмилтон же либо продлится на год-два с «Мерседесом», на что, скорее всего, и направлен вброс Daily Mail, либо не договорится с Вольфом и уйдёт из гонок.