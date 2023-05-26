Босс обозвал собственную команду Ф-1 дилетантами. Прилюдный разнос — точно путь к успеху?

Недавно босс «Альпин» Лоран Росси позволил себе практически невиданную для Формулы-1 жёсткость в высказываниях по отношению к собственной команде. Росси раскритиковал старт сезона в исполнении заводской команды «Рено», даже назвав некоторые действия собственных сотрудников дилетантскими.

«Мне не понравились первые Гран-при, потому что там было много, простите за выражение, дилетантства. Это привело к результату, который нельзя назвать хорошим, а можно только посредственным или плохим. Мы имеем право на ошибки, это основной принцип, однако должно быть так, чтобы на ошибках мы учились. Но когда совершаем одни и те же ошибки дважды, это означает, что мы не научились и не берём на себя ответственность, а это неприемлемо», — жёстко заявил Росси.

Может ли такой разнос помочь или только навредить?

Отличные середняки, но не более

В сезоне-2022 «Альпин» заняла четвёртое место в Кубке конструкторов, опередив «Макларен» в споре за звание лучшего представителя средней группы. Правда, до топ-3 было как до неба. При этом довольствоваться званием четвёртой или пятой силы пелотона «Альпин» никак не может: заводской команде такое по статусу не положено. Соответственно, на 2023 год была поставлена задача по крайней мере серьёзно сократить отставание от лидеров.

Нельзя сказать, что французы совсем уж провалились. Их отставание от «Феррари» и «Мерседеса» на многих трассах совсем небольшое, речь идёт о паре десятых секунды. Иногда Гасли и Окон всю гонку едут рядом с представителями немцев и итальянцев, даже сохраняя теоретические шансы на подиум. Правда, хватает и уикендов, где из-за проблем с настройками или чего-то ещё «Альпин» откатывается куда дальше назад. Таблицы общего зачёта никак не могут радовать руководство: после шести Гран-при у французов всего 14 очков, они делят с «Маклареном» пятое-шестое места в Кубке конструкторов. До идущей четвёртой «Феррари» — пропасть в 64 очка. То есть уже сейчас понятно, что шансов хотя бы сохранить прошлогоднее место в командном зачёте фактически не осталось.

Удивительно, но Росси продолжает отрицать неизбежное: «Нет, я не хочу менять задачи и делать положение сотрудников более комфортным. Я не из тех, кто начинает соревноваться, а потом меняет задачи на более лёгкие. Команде уже удавалось стать четвёртой. У них есть возможности для этого. Я хочу, чтобы они были четвёртыми. Если не выйдет, это провал».

Что же до сокращения отставания от лидеров, то и тут сильно радоваться не надо. Ни для кого не секрет, что «Феррари» и «Мерседес» слабо провели зиму — что и позволило «Альпин» стать к ним ближе. При этом отрыв от чемпионов из «Ред Булл» явно не уменьшился, плюс французов резко опередил «Астон Мартин» — и вот это, вероятно, главная причина срыва Росси.

Ещё сезон назад команда из Сильверстоуна была намного позади «Альпин», а теперь наглядно показала, сколь серьёзного прогресса можно добиться. К тому же именно на «Астон» французов променял Фернандо Алонсо, который теперь берёт подиум за подиумом и даже мечтает о победе на Гран-при Монако — серьёзная пощёчина для его бывших работодателей.

Амбиции французов: да и нет

Повторимся: «Альпин» — заводская команда, и её по определению не может устраивать нахождение в середине пелотона. Да, новые финансовые правила Формулы-1 позволяют «Рено» не тратить миллиарды, но сохраняется вопрос имиджа: пока «Феррари», «Мерседес» и тем более какие-то «газировщики» побеждают, французы довольствуются редкими подиумами. При этом «Рено» вновь выставляет собственную заводскую команду с 2016-го — пошёл уже восьмой год, а результатов всё нет. По сути, с сезона-2017 команда топчется на месте: как вошла тогда в число топ-середняков, так там и остаётся. Меняются правила, пилоты, модернизируется база, сменилось даже название — а толку нет.

«Наше место не соответствует тем ресурсам, которые мы выделили, — утверждает Росси. — Мы очень далеко от задачи на сезон. Я вижу, что нам не хватает производительности и чёткости в исполнении. Но потенциально есть ещё вопрос насчёт менталитета, который не соответствует тому, что делалось в прошлом этой же командой».

Росси намекает, что в прошлом «Рено» брал в Ф-1 титулы, побеждал под брендами «Бенеттона» и «Лотуса», а сейчас сотрудники словно смирились с тем, что их удел — бороться в средней группе и радоваться просто попаданию в очки двумя машинами.

На это, а также на утверждение про вложенные ресурсы можно возразить инсайдерской информацией о бюджетах команд на сезон-2023. По прикидкам Motorsport-Total, бюджет «Альпин» составляет $ 240 млн — и это лишь шестой показатель в пелотоне. Для сравнения — «Ред Булл» тратит чуть ли не $ 400 млн, а «Мерседес» и «Феррари» близки к этому показателю. Вот и вопрос: реально ли догнать лидеров, которые имеют задел и к тому же продолжают тратить больше? К слову, так было и раньше: ещё в конце 2010-х руководство «Рено» требовало от команды каким-то образом догнать лидеров, вкладываясь при этом меньше них.

Но вот тут Росси на помощь приходит пример того же «Астон Мартин». Всё те же слухи про бюджеты гласят, что бюджет «зелёных» больше лишь на $ 20 млн, что не помешало команде Строллов стремительно опередить «Альпин».

«Насколько я знаю, у «Астона» меньше инженеров, чем у нас, — указывает Росси. — У них ещё нет собственной аэродинамической трубы. Они резко взвинтили темп развития, потому что к ним пришли правильные люди. Это показывает, что прогресс зависит от креативности и эффективности. Таковы правила игры, мы это знаем. Так что я извиняюсь, но не приму оправдания насчёт нехватки ресурсов».

Что дальше?

Публичная критика собственной команды — весьма редкая для Ф-1 вещь. Считается, что подобные высказывания отравляют атмосферу, демотивируют сотрудников. К тому же моментально возникают предположения: раз босс столь плохого мнения о качестве работы, то скоро последуют увольнения. Свежий пример — «Альфа Таури», где Франц Тост публично объявил о недоверии собственным инженерам и практически тут же расстался с главой отдела аэродинамики.

В случае с «Альпин» все уже начали мысленно прощаться с руководителем гоночной команды Отмаром Зафнауэром. Которого, к слову, в команду привёл сам Росси менее чем полтора года назад. И что же, после одного неудачного сезона именно на Отмара решили повесить все грехи?

Будущее Отмара Зафнауэра скорее мрачное Фото: Dan Istitene/Getty Images

«Отмар ответственен за результаты команды, это его работа, — рассуждает Росси. — Мы взяли его, чтобы он направлял команду вверх, к нашим целям, которые заключаются в постоянном прогрессе. В прошлом году команда выступила довольно хорошо… Конечно, в команде не только Отмар, но у руля именно он. Так что результаты — его ответственность».

Согласитесь, как-то совсем не похоже на выражение доверия. Скорее на намёк: ещё немного — и уволим. Может, это даже действительно встряхнёт команду, но почему-то нет уверенности, что и с неким новым руководителем «Альпин» вдруг выстрелит.

Что думает Зафнауэр о критике от Росси: Руководитель «Альпин» прокомментировал жёсткую критику от главы команды

Когда Росси говорит про проблемы с менталитетом, то есть ощущение, что начинать надо с самого концерна «Рено». Повторимся: после решения вернуть собственную заводскую команду французы всё время пытались догнать лидеров, при этом экономя. Подход не сильно поменялся и сейчас. Можно кивать на «Астон», но и команда из Сильверстоуна — пока далеко не «Ред Булл»; ещё посмотрим, где она окажется в 2024-м.

Есть большие сомнения, что «Альпин» действительно готова сделать стремительный шаг вперёд. Исходя из бюджета, ресурсов, нестабильности в руководстве, юридического бардака, стоившего им Оскара Пиастри. Росси вправе критиковать подопечных за ошибки и недостаточный креатив, но должен понимать: если Зафнауэра уволят, а через год результатов не будет, то вопросы возникнут уже к верхушке и их посвящённости задаче стать чемпионами. Громкие заявления — это прекрасно, а вот предоставление необходимых условий — совсем другое дело.