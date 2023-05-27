Пока голландец чудом стал первым, его напарник врезался в стену. Четыре пилота четырёх команд — в двух десятых!

Что за квалификация Ф-1 в Монако! Алонсо был невероятно близок к поулу, но Ферстаппен…

После свободных заездов Гран-при Монако можно было сделать два прогноза на квалификацию: за поул поборются «Ред Булл» и «Астон Мартин», а сражение позади них окажется максимально плотным. Оставалось посмотреть, насколько эти ощущения верны.

Q1: Перес больше не король улиц

Главное событие первого сегмента произошло задолго до его окончания. Чеко Перес, от которого ждали очередного успеха на уличной трассе, вместо этого закончил субботу досрочно, провалом: «Ред Булл» Серхио сорвало с трассы в первом повороте, и шансов спасти машину уже не было. Сильный удар — и Перес занимает 20-е место, а его механикам предстоит долгий ремонт машины утром в воскресенье.

Серхио мог оказаться не единственным представителем топ-команд, для которых первый сегмент грозил стать роковым. До последних мгновений сессии дальше не проходили Льюис Хэмилтон и Карлос Сайнс, которым пришлось использовать второй комплект резины. Однако в итоге представители «Мерседеса» и «Феррари» всё же пробились дальше.

Если говорить об использовании комплектов, то Ферстаппену, Алонсо и некоторым другим пилотам удалось сэкономить, в том числе благодаря чему мы получили весьма любопытную топ-3: позади Макса оказались Цунода и Албон! Неужели «Альфа Таури» и «Уильямс» правда так быстры?

Что касается вылетевших, то компанию Пересу составили два «Хааса», опередивший их Сарджент и ставший 19-м Чжоу. Логан проиграл Албону четыре десятые, а Гуаньюй оказался в пяти от Боттаса — и вот такая разница в протоколах. Особенно она показательна для пилотов «Уильямса» с их третьей и 16-й позициями.

Q2: «недоавария» Норриса и провал Стролла с намёком на дисквалификацию

Ситуация с шинами влияла и на ход второго сегмента: тем, кто был «расточителен» ранее, пришлось начинать на старых покрышках и, соответственно, страдать. В итоге после первых попыток гонщики «Мерседеса» вновь оказались на грани, а Лэнс Стролл и вовсе занимал 13-е место — на фоне вновь сильных результатов Алонсо, постоянно находившегося в топ-3.

Всё-таки думалось, что уж канадец-то на могучем «Астоне» пробьётся дальше — не тут-то было! По какой-то причине Стролл в концовке не улучшил (ошибка? Трафик?) и остался 14-м. Более того, Лэнс не заметил на пит-лейне приказа остановиться на взвешивание, так что не исключено, что в итоге его вообще дисквалифицируют. Что ж, когда ты только 14-й, это не так обидно.

В топ-10, помимо Стролла, не попали Пиастри, де Врис, Албон и Боттас — тут без сенсаций. Хотя Оскару должно быть обидно: он проиграл Норрису всего 18 тысячных. Сам Ландо при этом на последней попытке повредил переднюю подвеску и после этого приехал в стену уже правой стороной, но покинул место аварии и вернулся в боксы — была надежда, что механики успеют починить «Макларен».

Q3: невероятная концовка, на поуле был даже Окон

Первая попытка шокировала: фаворит квалификации Ферстаппен проехал весьма аккуратный, средненький круг и в итоге очутился только пятым. Впереди голландца оказались Алонсо, два пилота «Феррари» и Расселл — причём Фернандо, Сайнс и Леклер уместились в 53 тысячные секунды, вот это плотность! А вот Хэмилтон, которому не нравилось поведение машины, проигрывал даже Расселлу четыре десятые и шёл только восьмым.

На вторую попытку Ферстаппен выехал на удивление рано и всё-таки подвинул Алонсо — но всего на 52 тысячные. Это был далеко не конец: пока голландец остужал шины, на первой строчке последовательно побывали Окон (!), Леклер и Алонсо. И когда механики «Астона» уже начали радоваться, а Ферстаппен проигрывал после двух секторов две десятые, Макс выдал очередное чудесное окончание круга и в итоге опередил Фернандо на 84 тысячные. В итоге четыре представителя четырёх разных команд уместились в две десятые секунды. Уф, ну и концовочка!

На третьей линии решётки оказались Сайнс и Хэмилтон, на четвёртой — Гасли и Расселл. В случае с Джорджем это странно: всю квалификацию он выглядел сильнее и увереннее напарника, а в итоге проиграл Хэмилтону две десятые. Цунода и Норрис замкнули топ-10 — лидера «Макларена» всё-таки выпустили из боксов, но подняться выше у британца не вышло.

Воскресная гонка Гран-при Монако Формулы-1 стартует в 16:00 по московскому времени.