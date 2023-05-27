Перес чудовищно себя подставил в борьбе за титул в Ф-1. Последние шансы — о стену

Ещё месяца не прошло с тех пор, как мы хвалили Серхио Переса за победу в Гран-при Азербайджана и его упорство в борьбе за титул. Однако Чеко с тех пор умудрился дважды сильно провалиться — и мечты о заветном чемпионстве оказались намного-намного дальше.

В начале мая Перес проиграл Ферстаппену на Гран-при Майами, когда не смог сработать с шинами столь же эффективно, как это сделал Макс. А теперь Серхио пожадничал в квалификации, влетел в стену и самый сложный с точки зрения обгонов заезд начнёт с последнего места.

Что происходит, Чеко?

Авария Переса произошла на седьмой минуте первого сегмента — в этот момент у Чеко был неплохой круг, хотя он и уступил Ферстаппену несколько сотых. Пилоты ещё не перешли на новые шины, так что решающие попытки должны были быть позже. Но Серхио атаковал изо всех сил и в начале очередного круга слишком быстро влетел в «Сент-Дево». «Ред Булл» боком потащило в стоящее вплотную к асфальту заграждение, и на этом квалификация мексиканца закончилась.

В итоге первой попытки Чеко не хватило даже для того, чтобы пройти во второй сегмент и стартовать хотя бы 15-м — Перес замыкает официальные протоколы. Вероятно также, что двигатель или силовая установка повреждены — удар получился довольно жёстким. Нарушение принципа закрытого парка вынудит Серхио стартовать с пит-лейна, но это немногим хуже старта с последнего места — так он хотя бы избежит опасной толчеи на первом круге.

Авария Переса в квалификации в Монако Фото: twitter.com/f1)

Второй раз остался в Q1

«Поверить не могу, что я натворил. Это большая ошибка, и я приношу извинения команде. Ситуация застала меня врасплох — заднюю часть повело очень поздно, — рассказал после сессии мексиканец. — Я ничего не мог поделать — в таком эпизоде уже не срежешь поворот, уехать некуда. Но это уже не оправдание, я очень собой разочарован. Завтрашняя гонка будет кошмаром».

Мы уже вспоминали поражение Переса в Майами, но авария в Монако напомнила другой эпизод — вылет в Q1 Мельбурна, после которого Серхио тоже оказался в квалификации последним. Чеко тогда кивал на команду и призывал решить проблемы с машиной, но, по словам Дэвида Култхарда, мексиканец слишком поздно нажал на тормоз и просто не поместился в поворот. Судя по всему, практически то же самое произошло и в этот раз.

Провал Переса поможет Алонсо

Неудача Серхио Переса во многом на руку Фернандо Алонсо. Испанец до последнего сражался с Ферстаппеном за поул, уступил считаные сотые и оказался вторым, однако остался в первом ряду — с этой позиции у «Астон Мартин» есть шанс протиснуться вперёд до первого поворота. «В этом компоненте Макс в нынешнем сезоне нестабилен», — подколол соперника Алонсо во время интервью на стартовой решётке.

В то же время голландец не видит в Алонсо главного соперника за титул и едва ли будет бороться сломя голову. Учитывая низкую стартовую позицию Чеко, Ферстаппен даже на втором месте увеличит отрыв в чемпионате. Уступать Фернандо просто так он, конечно, не будет, но в гонке будет исповедовать максимально прагматичный подход.

Гран-при Монако стартует в воскресенье, 28 мая, в 16:00 по московскому времени.