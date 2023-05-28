Даже дождь не остановил Ферстаппена! Весёлая концовка гонки в Монако

Спокойный старт

Субботняя квалификация Гран-при Монако выдалась очень жаркой, и, пожалуй, впервые в сезоне после субботы не возникло впечатления безоговорочной доминации «Ред Булл». Да, то, что «Астон Мартин» сможет навязать борьбу в Монако, было ожидаемо, но Фернандо Алонсо оказался очень близок к Максу Ферстаппену, а старт двукратного чемпиона Формулы-1 с первого ряда обещал нам захватывающий первый круг.

Ещё одним важным фактором для этапа в Монако могла стать погода, на гонку синоптики обещали дождь, однако к старту гонки он так до узких улочек княжества и не добрался.

Старт получился максимально спокойным — Ферстаппен лучше рванул к первому повороту и сохранил лидерство, Алонсо остался вторым. Позади также первый круг прошёл без особых инцидентов, разве что Алекс Албон затёр Лэнса Стролла, а Нико Хюлькенберг исполнил образцовый дайв-бомб на Сарджента, за что получил штраф в пять секунд.

Нико, проваливший квалификацию из-за аварии Перес и Гуаньюй Чжоу уже по окончании первого круга отправились в боксы за «хардом», чтобы попытаться доехать оставшиеся 77 кругов без остановок.

Ситуация на трассе стабилизировалась, к 11-му кругу Карлос Сайнс попытался атаковать Окона в борьбе за третью позицию, однако сломал себе торцевую пластину на переднем крыле.

К 25-му кругу Ферстаппен уехал от Алонсо на 12 секунд, сам Фернандо, в свою очередь, на 17 уехал от Окона. До пит-стопов ситуация на трассе вновь стабилизировалась.

Волну пит-стопов открыли на 32-м круге — первым из лидеров нырнул за свежими шинами Льюис Хэмилтон. Макс Ферстаппен в это время упёрся в круговых, потеряв добрую половину своего преимущества над Алонсо — Фернандо сократил отставание до семи секунд.

К середине гонки попытался активизироваться Серхио Перес, которого к тому моменту на круг уже прошёл Ферстаппен. Сначала Чеко допустил контакт со Строллом, а пару кругов спустя и вовсе сломал крыло о Кевина Магнуссена, из-за чего мексиканцу пришлось отправляться на второй пит-стоп, что отбросило его на предпоследнее место.

Что до тактической борьбы, то в «Феррари» в очередной раз выбрали неверную тактику для Карлоса Сайнса, что лишило его возможности опередить Эстебана Окона — француз раньше испанца заехал в боксы, несмотря на то что в команде дважды пытались провести андеркат и оба раза в итоге говорили Сайнсу оставаться на трассе.

Дождевой хаос

К 51-му кругу часть дождя всё-таки добралась до Монако — пилоты начали жаловаться на лёгкий спрей над трассой. Через три круга хляби небесные всё же разверзлись, что добавило хаоса на трассе.

Стролл и Боттас рванули в боксы за промежуточными шинами, остальные же решили не рисковать при первых же каплях.

На 55-м круге в боксы наконец-то нырнул Алонсо. Правда, в отличие от остальных, в команде испанца поставили ему не промежуточные шины — он перешёл на «медиум». Не заезжали в боксы пилоты «Феррари» и Ферстаппен, а в этот момент над трассой начался настоящий ливень, поставив крест на рискованной тактике Фернандо.

Алонсо в итоге повторно отправился в боксы, перейдя на промежуточные, то же самое сделал и Ферстаппен. В «Феррари» провели двойной пит-стоп, причём Сайнс к этому моменту уже был позади Леклера из-за разворота, чудом не закончившимся аварией.

В итоге Алонсо после пит-стопов всё же сохранил второе место, несмотря на дополнительную остановку, а вот «Феррари» потеряла всё — Леклер пропустил оба «Мерседеса», а Сайнс ещё и Гасли в придачу.

Позади пара пилотов попробовала в гэмблинг — Магнуссен в дождь сначала несколько кругов страдал на «харде», а затем перешёл на сильнодождевые шины, то же самое, но с промежуточных, сделал и Перес, которому в этой гонке точно терять уже было нечего.

Расселл тем временем получил пятисекундный штраф за небезопасное возвращение на трассу — Джордж ошибся в «Сен-Девот», задним ходом возвращался на трассу и подставился под Серхио Переса, который в итоге влетел в британца. Оба смогли продолжить гонку, однако судьи признали Джорджа виновным в этом инциденте.

Дождь решил не усиливаться, так что переход на дождевые не принёс тех дивидендов, которые мог бы. Ситуация на трассе вновь стабилизировалась, а Хэмилтон догнал Окона в борьбе за третью позицию. Однако до атаки дело довести семикратному чемпиону мира не удавалось.

Ферстаппен уверенно довёл гонку до победы, которая стала для него уже четвёртой в сезоне и 39-й в карьере. Алонсо, несмотря на все приключения, финишировал вторым, Окон сумел удержать за собой место на подиуме. Пятёрку сильнейших замкнули Хэмилтон и Расселл, причём Джордж сумел создать отрыв от Леклера, который позволил ему сохранить позицию в топ-5.

Вторую половину десятки сильнейших составили Леклер, Гасли, Сайнс и оба «Макларена» — Норрис и Пиастри, которые абсолютно одинаково опередили на стартовой прямой Цуноду.

Монако в целом оправдало те ожидания, что на него возлагали — гонка получилась не самой увлекательной, однако пролившийся дождь добавил немного хаоса на трассу, хоть фактически и не повлиял на результат (не считая «Феррари» и их очередного провала по стратегии).

Формула-1 вернётся на трассу уже на следующей неделе — в Испании.