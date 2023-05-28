Безумие «Астон Мартин»: кто виноват в самоубийственной тактике Алонсо?

В паддоке Формулы-1 Гран-при Монако называли лучшим шансом Фернандо Алонсо на победу в этом году. Увы, на первом отрезке Ферстаппен на «Ред Булл» уверенно уехал от испанца, но затем сама погода сжалилась над «Астон Мартин» и под видом дождя подарила команде новый шанс.

Его Алонсо сотоварищи, увы, тут же выкинули. Попробуем разобраться, кто же в этом виноват.

Хронология пит-стопов

Дождь, который в Монте-Карло ждали с самого утра, начался на 54-м круге гонки. Алонсо шёл вторым, уступая Ферстаппену 11 секунд, оба в боксах ещё не побывали. Зато уже сменил шины главный преследователь Фернандо — Эстебан Окон перешёл на «хард» и шёл позади Расселла на четвёртом месте, в 30 секундах от Алонсо.

Часть пилотов начинают переходить на «промежуточные» шины — первыми стали Боттас и Стролл, за ними последовали Чжоу и Албон. Алонсо поехал вслед за ними — и это стало первой ошибкой. В «Астон Мартин» могли бы отложить пит-стоп на круг-другой, чтобы оценить темп Стролла.

Стролл перешёл на «промежуточные» ещё до пит-стопа Алонсо Фото: Mark Thompson/Getty Images

Да, трасса становилась всё более влажной, но главные соперники — Ферстаппен и Окон — тоже оставались на сликах и в случае ухудшения условий тоже вынуждены были бы ехать за «промежуточными». Кроме того, останься Алонсо на круг дольше — и смог бы почувствовать, что с таким дождём слики не справляются. Ведь если команда исходит из того, что трасса не будет становиться хуже, один круг не приведёт к большой потере времени.

Лишний круг позволил бы принять решение более взвешенно, но тянуть с остановкой в боксах стратеги не стали, и Алонсо пришлось гадать. «В седьмом и восьмом, наверное, и правда лучше на «промежуточных», но остальная трасса вроде сухая, — передал инженеру на круге перед пит-стопом Фернандо. — Не знаю, приятель, не знаю».

На «медиуме» у Алонсо не было шансов против Ферстаппена Фото: Peter Fox/Getty Images

Спустя несколько секунд инженер снова вышел на связь и подтвердил пит-стоп — с переходом на «медиум». На одном круге с Фернандо на пит-лейн отправились Эстебан Окон и Льюис Хэмилтон — и оба перешли на «промежуточные». Даже Макс Ферстаппен, когда ему сказали, что Алонсо остался на сликах, уверенно заявил, что ему нужны «промежуточные».

Макс оказался прав и спокойно перешёл на новые шины, а вот испанцу пришлось кругом позже возвращаться в боксы и ставить себе правильную резину. После этого отставание от Ферстаппена выросло вдвое — до 20 секунд. Окон так и остался третьим, но отставал уже всего на шесть секунд…

Пилоту виднее

В чём могла быть выгода этого решения? Если в «Астон Мартин» хотели побороться с Ферстаппеном, то победить его «медиум» не помог бы: Макс оставался на трассе дольше и просто перешёл бы вслед за Алонсо на слики, если бы асфальт действительно стал сохнуть. Это был бы продуманный риск, если бы Макс уже перешёл бы на «промежуточные» и должен был возвращаться на слики — если трасса, как и предполагали в «Астон Мартин», останется преимущественно сухой.

Если представить, что стратеги Фернандо таким образом защищались от Окона, то тоже выходит ерунда: Эстебан уже побывал на одном пит-стопе, шёл на сликах и уступал 30 секунд. Это достаточный отрыв, чтобы потерпеть один круг и не пропустить «Альпин» после пит-стопа — при условии, что трасса стала бы сохнуть, в чём и была ставка Фернандо.

В шести гонках сезона Алонсо пять раз побывал на подиуме Фото: Peter Fox/Getty Images

В целом первый пит-стоп «Астон Мартин» выглядит крайне поспешным и недальновидным решением, и, судя по радиопереговорам, именно Алонсо склонил к нему команду. Почему стратеги не настояли на своём? Слишком высок авторитет Фернандо? Вероятнее всего, дело в том, что гонщик в кокпите лучше видит состояние асфальта, чем стратег на командном мостике, и в таких вопросах логичнее довериться ему.

Разумеется, бывают и ошибки — как, например, случилось с Ландо Норрисом, когда он не захотел переходить на дождевые шины и упустил победу в Сочи. Главное — делать из ошибок правильные выводы. Тем более в итоге лишний пит-стоп не стоил Алонсо позиции. Но таких шансов побороться с «Ред Булл» в этом году почти наверняка больше не будет.