Два «Мерседеса» столкнулись, Леклер и Перес провалились — шок-квалификация Ф-1 в Испании

Квалификация этапа Формулы-1 на «Каталунье» стартовала на сухом асфальте, но никто не гарантировал, что дождь не пойдёт снова по ходу сессии. Это обещало нам интригующее развитие событий, что и подтвердилось с самого начала.

Q1: вот вам и новинки «Феррари»…

Главное событие первого сегмента очевидно: провал Шарля Леклера. Первая попытка монегаска оказалась скомкана из-за красного флага, который вывесили очень быстро из-за нескольких вылетов, и оказавшегося на трассе гравия. После этого Леклер не сумел продлить уже использованный комплект шин.

Казалось бы, ничего страшного, ещё есть вторая попытка. Но и подготовка к ней оказалась неидеальной: при заезде на пит-лейн Шарля зазвали на взвешивание. Сам пилот между тем жаловался на странное поведение задней части машины… В общем, и вторая попытка успешной не вышла: когда все пилоты завершили свои круги, Леклер обнаружил себя на ужасной 19-й позиции! Лидеру «Феррари» удалось лишь разбить пару «Уильямсов» — ужас. Сайнс между тем уверенно прошёл дальше.

Вместе с Леклером и «Уильямсами» за бортом топ-15 оказались Валттери Боттас и Кевин Магнуссен. Финн проиграл три десятые Гуаньюю Чжоу, а датчанин как скис на фоне Нико Хюлькенберга. Немец проехал быстрейший круг в начале сессии, лишился его за нарушение пределов трассы, но в итоге всё равно оказался быстрее Кевина сразу на шесть десятых.

Из происшествий сегмента отметим развороты пилотов «Альфа Таури» в одном и том же месте, а также ошибку Фернандо Алонсо в финальном повороте. Болид испанца соскользнул в гравий, и в итоге днище «Астон Мартин» оказалось повреждено — оставшуюся часть квалификации предстояло ехать на машине, далёкой от идеала.

Q2: авария «Мерседесов» и вылет Переса

Во втором сегменте погода решила не вмешиваться — но всё равно было весело и местами сенсационно: дальше не прошли представители «Ред Булл» и «Мерседеса»! Перес сам себе всё испортил: после первой попытки шёл только восьмым, а на второй вылетел с трассы. Мексиканец всё-таки сумел уйти на ещё один быстрый круг, но не поднялся выше 11-й строчки — вот вам и мечты про борьбу про титул, вот и сравнения с Простом от папы…

Что же до Расселла, то внутри «Мерседеса» произошла удивительная ситуация: два пилота умудрились столкнуться на стартовой прямой! Как так вышло? Просто Джордж по некой причине бросил быстрый круг и готовился к ещё одному, но в последнем повороте его догнал Хэмилтон, который тоже собирался улучшить свой результат. В итоге оба пилота начали разгоняться на стартовой прямой, не подозревая о намерениях друг друга.

Джордж был впереди, зато у Льюиса имелся слипстрим. Хэмилтон взял чуть левее в попытке опередить напарника, но туда же, на оптимальную траекторию, начал смещаться и Джордж — контакт! К счастью, дело ограничилось повреждением переднего антикрыла на болиде Хэмилтона. Однако очевидно, что идеальным такой старт круга от Джорджа не назовёшь — в итоге он стал только 12-м.

Оставшиеся три пилота не попали в топ-10 предсказуемо: это Чжоу и два гонщика «Альфа Таури». Однако отметим, что де Врис опередил Цуноду на четыре десятые — это важное достижение голландца, после которого вероятность его увольнения становится ещё ниже.

Q3: Ферстаппен вне конкуренции

Борьбы за поул-позишен в концовке не получилось: Ферстаппену даже не пришлось завершать вторую попытку, даже первой хватило, чтобы всех опередить с запасом почти в полсекунды. Полное доминирование Макса! А вот дальше было интересно.

Местные болельщики наверняка ждали чуда от Алонсо, но пилоту «Астона» всё испортил вылет ещё в первом сегменте: на повреждённой машине Фернандо показал только девятый результат и в кои-то веки проиграл Строллу (шестая позиция). Зато рванул вверх Сайнс: пилот «Феррари» вырвал второе место. Причём вырвал… у Норриса! «Макларен» сильно смотрелся в субботу, и Ландо в итоге оказался на третьей позиции.

Думаете, хотя бы дальше оказался Хэмилтон? Нет, у Льюиса пятое время, выше него пробился ещё и Гасли — по скорости «Феррари», «Макларен», «Альпин» и «Мерседес» очень близки. Правда, есть все шансы, что в итоге Пьер будет стартовать только десятым: в первом сегменте француз явно заблокировал Сайнса и Хэмилтона и по идее должен получить два штрафа по три позиции, это фактически неизбежно.

Оставшиеся позиции в топ-10 заняли Окон, Хюлькенберг, Алонсо и Пиастри. Эстебан проиграл напарнику три десятые, Оскар — вовсе девять. Финальный круг австралийцу явно не удался.

Воскресная гонка Гран-при Испании Формулы-1 на «Каталунье» стартует в 16:00 по московскому времени.